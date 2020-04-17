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Может ли коронавирус пережить воздействие высоких температур?

Пока многие страны пытаются справиться с наплывом пациентов, зараженных CoVID-19, ученые всего мира продолжают изучать новый коронавирус. Причина столь пристального внимания к SARS-CoV-2 заключается в том, что мы еще очень мало о нем знаем, однако постепенно появляются новые данные. Так, недавно ученые из отдела новых вирусных заболеваний Университета Экс-Марсель во Франции выяснили, что штаммы вируса SARS-CoV-2, вызывающего CоVID-19, способны выдерживать температуру в 60°С в течение часа. Напомню, что согласно данным предыдущих исследований коронавирус погибал при температуре 60°С спустя несколько минут. Однако чтобы убить вирус в лабораторных условиях ученым пришлось нагревать его до 92°С в течение 15 минут. Необходимо отметить, что исследование, опубликованное на сервере препринтов bioRxiv, пока что не опубликовано в научном журнале и не прошло экспертную оценку. Это означает, что к полученным результатам следует относиться с осторожностью. Однако в начале апреля команда исследователей из Гонконгского университета получила похожие результаты. Их работа также пока не опубликована. Так можно ли убить коронавирус с помощью высоких температур?


Как убить коронавирус?

Пандемия нового коронавируса является основной угрозой для жизни и здоровья жителей нашей планеты. Распространившись в начале этого года CoVID-19 уже заразил больше двух миллионов человек и унес жизни более 130 тысяч в разных странах. В России, также как и в большинстве других стран был введен изоляции, а в столице постепенно началось введение пропускного режима. Эти меры необходимы чтобы замедлить распространение нового коронавируса и снизить нагрузку на системы здравоохранения. Сам вирус впервые появился в китайском городе Ухань, где предположительно состоялась его передача от животного к человеку.

Напомню, что несмотря на периодически всплывающие в СМИ слухи об искусственном происхождении SARS-CoV-2, эта версия была опровергнута в результате научных исследований. Подробнее об этом я писала в одной из предыдущих статей. Считается, что новый коронавирус мог передаться людям от летучих мышей или змей, однако обнаруженные недавно у панголинов вирусы, схожие с SARS-CoV-2, не исключают и другую зоонозную гипотезу. Исследования, посвященные происхождению CoVID-19 и поиск нулевого пациента продолжаются.

Тем временем французские ученые решили попробовать уничтожить штаммы SARS-CoV-2 в лабораторных условиях. С предварительными результатами можно ознакомиться здесь. Они хотели выяснить при каком химическом и тепловом воздействии погибает вирус. Напомню, что согласно информации Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) – которая является самым достоверным источником информации на сегодняшний день – коронавирус способен выживать до трех часов в воздухе и от нескольких часов до нескольких суток на разных поверхностях. Уничтожить вирус расщепив его липидную (жировую) оболочку можно с помощью тщательного мытья рук с мылом, а также обработкой спиртовыми антисептиками.

Может ли коронавирус пережить воздействие высоких температур?

Не стоит недооценивать опасность, которой подвергаются сотрудники лабораторий работая с CoVID-19

Одной из первостепенных задач, которую французские исследователи поставили перед собой это риск, который вирус представляет для сотрудников лаборатории, которые регулярно контактируют с образцами SARS-CoV-2. В ходе исследования команда взяла клетки почек африканской зеленой обезьяны и заразила их коронавирусом. Затем исследователи создали разные условия: «чистые», представляющие собой лабораторные условия, и «грязные», которые больше похожи на условия вне лабораторных стен. Затем специалисты провели 10 различных экспериментов, используя разные способы для уничтожения вируса, которые включали в себя нагрев до высоких температур и воздействие химических веществ.

Джереми Россман, старший преподаватель вирусологии в Университете Кента, Великобритания, который не участвовал в исследовании, рассказал Newsweek что полученные результаты имеют важное значение для лабораторных сотрудников. Если результаты пройдут экспертную оценку, то все указанные в работе рекомендации по обращению с образцами SARS-CoV-2 в лаборатории пригодятся ученым по всему миру.

Но какие результаты получили исследователи из Гонконга? В ходе работы специалисты помещали образцы вируса с известной концентрацией в определенные условия, засекали время и замеряли, изменилась ли в образцах концентрация вируса. Результаты показали, что при температуре в +4°C концентрация вируса снижалась всего на 7,2%, а при 22°C падала вдвое через неделю. При этом нагрев до 37°C снижал это время до одного дня. При дальнейшем повышении температуры концентрация вируса резко падала, так что после нагрева до 56°C период полураспада вирусных частиц составил 10 минут, а при 70°C вся популяция вируса погибала за пять минут.

В другом эксперименте ученые наносили капли жидкости с SARS-CoV-2 на разные поверхности и засекали время, в течение которого вирусные частицы выживают в комнатной температуре и влажности 65%. Оказалось, что на обычной и санитарно-гигиенической бумаге концентрация вируса падала в два раза уже через 30 минут, а три часа спустя от вируса ничего не оставалось. А вот на дереве вирус явно чувствовал себя лучше – полураспад коронавируса составил 24 часа. Такие же результаты получились на ткани, однако на какой именно не понятно. Что касается стекла, то концентрация патогена уменьшалась в два раза лишь два дня спустя, точно такая же ситуация наблюдалась на поверхностях денежных купюр. При нанесении на пластик, сталь и внутренний слой медицинской маски концентрация вируса уменьшалась на 50% за четыре дня.

Может ли коронавирус пережить воздействие высоких температур?

Результаты, полученные китайскими учеными показали, что влажность 65% и умеренная температура снижают заразность вируса

Однако самые важные данные получили ученые в ходе анализа уровня заражения в 100 китайских городах. Оказалось, что более высокие температуры и уровень влажности, по-видимому, значительно снижают передачу CоVID-19. По мнению исследователей это соответствует ОРВИ и гриппу, которые в подобных условиях также значительно снижают передачу вирусных частиц. Но что все эти данные значат для нас с вами? К сожалению, пока что результаты исследований нового коронавируса говорят о том, что это довольно устойчивый штамм, как к температурам, так и по своей способности длительное время выживать на различных поверхностях. Однако воздействие высоких температур (выше 60°C) от 5 до 15 минут действительно может погубить вирус. С результатами работы можно ознакомиться на сервере препринтов medRxiv.org.

Тем не менее к полученным предварительным результатам пока что нужно отнестись с осторожностью и ждать проведения экспертной оценки. Так или иначе CoVID-19 не единственный патоген, с которым столкнулось человечество, так что победа в любом случае будет за нами. Если, конечно, мы будем соблюдать рекомендации ВОЗ и следовать режиму самоизоляции. Будьте здоровы.

Может ли коронавирус пережить воздействие высоких температур?

Коронавирус SARS-CoV-2 стремительно меняет нашу жизнь. Но как его убить?

17 апрель 2020 /
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