Почему снятся сны и стоит ли в них верить

Как же приятно после тяжелого дня лечь в свою мягкую и уютную кровать. Накрыться одеялом, взбодрить подушку и спокойно уснуть. Рабочий день в этот момент заканчивается, но другая жизнь только начинается. В этой жизни любой из нас может быть супергероем, миллионером, спортсменом или просто наблюдателем. Можно прожить жизнь или понаблюдать за ней. Бывает и такое, что можно еще раз уснуть или наоборот резко проснуться. Все это возможно во сне. Вот только откуда они берутся, для чего они нам нужны и стоит ли относиться к ним серьезно? У каждого свое мнение и мы обязательно поговорим об этом в комментариях. Пока просто давайте обсудим интересные факты и научные объяснения того, что связано со снами.

Что такое сновидения

Для изучения любого явления нужна своя наука. Есть она и у сна. Она называется сомнологий. Только вот эта наука изучает на сами сны, а только физическое состояние сна человека. Именно сновидения изучает наука онейрология.

Сейчас нам больше интересны сами сновидения, чем физиологический процесс. Ведь именно сны делают наши ночи интересными. Хотя, сны снятся не всю ночь, а только в некоторые периоды. Для дальнейшего удобства в статье и для того, чтобы использовать более привычные слова, будем по-старинке называть сновидения снами.

Если говорить научно, то картинки, которые мы видим, когда спим, являются субъективными образами, возникающими в сознании спящего человек. Именно в сознании! Это лишнее доказательство того, что даже когда спит, человек находится в сознании и не теряет связь с внешним миром. Когда организм погружен в состояние сна, активность мозг а лишь на 10–15% меньше, чем при бодрствовании. В этом состоянии он занимается восстановлением организма, упорядочивает воспоминания и проводит настройку всех систем.

Откуда берутся сны

Существует много теорий и гипотез на тему того, откуда берутся сны. Одно ясно точно — сны генерирует наш мозг . Зачем он это делает, мы разберемся чуть позже.

После засыпания мозг переходит в немного иной режим работы. В нем он прокручивает всю информацию, которая проходила через него за день. Что-то сохраняется в более глубокие слои памяти, что-то выбрасывается. В результате этой деятельности и проявляются сновидения.

Ученые установили, что время просмотра сновидения наиболее активными являются те же зоны, которые активны днем. Среди них затылочная область (связана со зрительным восприятием) и теменная область (отвечает за обработку чувственной информации)

Зачем снятся сны

С процессом появления снов более менее разобрались. Теперь давайте поймем, для чего они вообще нужны. Тут мнения ученых и экспертов расходятся еще больше. Например, одной из версий является то, что мозг генерирует возможные угрозы, чтобы человек мог к ним подготовиться и в реальной жизни что-то им противопоставить. Согласно этому мнению, ночной кошмар ничто иное, как тренировка.

Эта версия кажется очень правдоподобной, но если так, то зачем тогда снятся приятные сны? Некоторые ученые полагают, что так человек или закрывается от каких-то трудностей, создавая себе хорошее настроение, или старается повысить свою самооценку. В первом случае связь не обязательно должна быть прямой. Например, если человека унижают на работе, это не значит, что ему приснится всеобщая любовь в офисе. Ему может присниться, что он стал известным спортсменом и выиграл чемпионат мира.

В случае с повышением самооценки все понятно и так. Человек просто придумывает себе то, чего ему не хватает — славу, богатство, друзей, женщин и многое другое.

Иногда сны снятся, когда человек чего-то очень ждет, постоянно об этом думает и во сне может смонтировать свою мечту. Или наоборот, восстановить в альтернативной реальности события из прошлого, которые занимают все его мысли.

Еще одна интересная теория сформулирована физиологом Иваном Сеченовым. Он полагал, что сны — это лишь реакция человека на внешние раздражители. Именно на основании них мозг и формирует образы. То есть, если вы замерзли во сне, вам приснится, что вы идете по снегу. Если с улицы доносятся тревожные звуки, может присниться кошмар и так далее.

В этой теории есть смысл. Возможно, вы замечали, что если уснуть во время просмотра какого-нибудь фильма, то начинает сниться что-то на основании сюжета этого фильма.

Как обычно, своим особым путем идет старина Зигмунд Фрейд. Он утверждал, что сны — это ничто иное, как попытка подсознания передать зашифрованную информацию о запрещенных сексуальных помыслах. Например, когда человек испытывает скрытое сексуальное влечение к кровному родственнику, он не может реализовать свои влечения. В итоге, он делает это во сне. Вот только там все это происходит в зашифрованном виде.

Вообще удобно. Говори любую дичь, объясняй это как скрытые сексуальные желания, а на вопрос ”почему?” отвечай, что вы все равно не поймете.

Когда чаще всего снятся сны

Обычно сновидения связаны с фазой парадоксального сна. Ее еще называют фазой быстрого движения глаз (БДГ) или фазой быстрого сна. Дело в том, что сон человека разделен на циклы и они меняются волнообразно. В расслабленной фазе человек максимально спокоен, а на пике сердцебиение учащается, мышцы напрягаются, а мозг работает активнее. Именно в эти моменты снятся сны, а мозг больше всего готов к пробуждению. Что первично, пока непонятно. Возможно, человек мобилизован из-за того, что видит сон, а может быть и наоборот.

Фаза быстрого сна наступает примерно каждые полтора-два часа и сны в этот период наиболее яркие. Последние исследования доказывают, что сны снятся и в спокойной фазе сна, но они очень тусклые и неэмоциональные.

Все ли люди видят сны? Видят ли сны младенцы?

Ученые утверждают, что физиология человека устроена таким образом, что он просто не может не видеть сны. Все люди видят сны! Те, кто говорят, что он не видят сны, просто не запоминают их. Возможно, это связано с какими-то психическими отклонениями или просто особым поведением мозг а именно в эту ночь.

Если все люди видят сны, то могут ли это делать младенцы? Согласно самой популярной не сегодня теории, люди начинают видеть сны уже на восьмой неделе своего внутриутробного развития. Конечно, это не те сны, к которым мы привыкли, ведь ребенок еще ничего не видел. Даже в ранние годы жизни сны далеки от того, что видят взрослые. Нормальные образы начинают формироваться примерно к трем годам. До этого сны детей представляют из себя чередующиеся цветные пятна.

Естественно, доказать это невозможно, так как едва ли получится собрать фокус-группу и опросить всех.

Почему просыпаешься, если упал во сне

Многим знакомо ощущение падения во сне. Обычно оно очень реально и в этот момент действительно начинаешь ощущать невесомость или состояние свободного падения.

Одним из самых логичных объяснений такого ощущения является внезапное пробуждение некоторых отделов мозг а. Эти особые зоны находятся в одном из отделов ствола мозг а человека. Расположенные в нем пучки получают информацию от внутреннего уха и контролируют положение тела.

В момент засыпания они постепенно переходят в неактивный режим, но в фазе неглубокого сна могут резко активизироваться. В этот момент человек может вздрогнуть и проснуться.

Так часто бывает, если спать в транспорте, когда тело подвижно, а сон неглубокий. Также в подобной ситуации можно оказаться, если в фазе неглубокого сна оступиться или упасть откуда-то. мозг воспринимает это как реальное падение и дает сигнал сгруппироваться.

Можно ли управлять снами

В этом нет ничего сверхъестественного. Вот только не стоит вестись на какие-то крутые очки, которые помогут вам формировать свои сновидения. Все это очень сомнительно и далеко не факт, что действительно будет работать. Особенно учитывая, что метод работы таких приборов научно не доказан.

Для того, чтобы управлять снами, надо понять, что ты спишь. Обычно это осознаёшь уже после пробуждения. Во сне все кажется очень настоящим и реалистичным. За собой я замечал, что вижу осознанные сны примерно один раз в неделю-две.

Если происходящее во сне не очень реально, человеку проще понять, что он спит. Если он это понял, он может исследовать мир своего сна или наоборот, постараться проснуться, если ему снится кошмар.

Процесс управления сновидениями очень интересен, но надо действовать тонко. Обычно такое случается на грани состояния сна и бодрствования. Поэтому проснуться в таком состоянии очень легко.

Можно ли досмотреть сон после пробуждения

Технически в том, чтобы досмотреть свой сон после пробуждения, нет ничего сложного. Особенно, если вы не проснулись окончательно.

Когда за окном загудела машина или кто-то хлопнул дверью в коридоре, человек просыпается, но не до конца. Если в этот момент начать активно думать о том, что вам снилось, можно постепенно уснуть и ”досмотреть” продолжение этой истории.

Главное не разгуляться и не перейти в режим бодрствования. В этом случае досмотреть сон уже точно не получится. Его еще можно обдумывать какое-то время, но если этого не делать, сон точно забудется. Впрочем, есть способ сохранить его в памяти.

Как запомнить свой сон

Так как изначальной целью снов не является то, чтобы вы их запомнили, они не сохраняются в глубоких слоях памяти. Для того, чтобы запомнить сон навсегда, надо его как можно подробнее вспомнить сразу после пробуждения. После этого его надо или записать, или максимальное количество раз прокрутить в памяти и он запомнится.

Интересное дело, получается. Если много раз прокрутить в памяти стихотворение, песню или роль в спектакле, она запомнится очень надолго. Информация о сновидении, даже если и укоренится в памяти, все равно будет отторгаться. Объяснить это толком пока не смогли, но это факт. Исключения бывают, но именно сны быстрее стираются из памяти, чем все остальное.

К чему снятся цветные сны

Одно время бытовало мнение, что цветные сны снятся только людям, которые больны шизофренией или имеют другие подобные отклонения. На самом деле это не совсем так.

Все люди видят довольно абстрактные сны, которые по большей части демонстрируют только контуры и очертания объектов. Остальное человек дорисовывает за счет своего воображения.

Поэтому цветные сны снятся в первую очередь тем, кто имеет хорошее воображение и детям, так как они еще не зашорены рамками окружающего мира. Люди с некоторыми типами психических расстройств тоже имеют хорошее воображение. Возможно, именно поэтому два явления (цветные сны и шизофрения) связали именно таким образом.

К чему снится… Можно ли верить сонникам

Для того, чтобы понять, можно ли верить сонникам, надо понимать природу этого явления. Если сны снятся, что называется ”по факту” (стало холодно — приснился снег), то говорить о том, что он вещий, неправильно.

С другой стороны, мистические объяснения снов занимают широкое место в культуре современного общества. Одни искренне в это верят, другие просто хотят развлечься и посмотреть, насколько совпадет это ”внутреннее предсказание” с реальными событиями.

Тем не менее, фактом является то, что сонники или толкователи снов составляются людьми на основании реальных фактов. То есть, если 100 людям приснилась лягушка и на следующий день 98 из них нашли на дороге кошелек, это что-то, да значит.

С другой стороны, многие сонники составлялись настолько давно, что просто не имеют к реальной жизни никакого отношения. Психологи в разное время относились к ним по-разному. Одни говорили, что связь есть и мозг действительно может что-то спрогнозировать, а другие говорили, что человек просто программирует себя на увиденное во сне и это случается.

В любом случае, все всегда сходились во мнении, что сон несет в себе что-то одно. Не стоит запоминать весь сон и искать в соннике все подряд. Надо взять только ту деталь, которая была самой яркой или просто самой главной в этом сне. При этом как быть, если вы до этого смотрели какой-нибудь фильм про байкеров и вам ярко приснился мотоцикл? Это же уже не чистый образ, а навязанный.

Запоминать надо только самые яркие части сна.

Многие трактуют сны задним числом. Например, вспоминают, что два дня назад видели во сне молоток, а сегодня прокололи колесо. В итоге, они открывают сонник, а там написано ”молоток снится к трудностям”. Не поспоришь, проколотое колесо это трудность. Вот только у современного городского жителя каждый день бывают трудности.

Вещие сны

Отдельной темой являются вещие сны. Те, которые прямо говорят, что должно с тобой сегодня (или в ближайшее время) произойти. Про них можно спорить еще дольше, но они тоже могут быть или совпадением, или просто умением человека прогнозировать события.

Например, он долго думал, как поступить в отношениях с деловым партнером. мозг был перегружен этой информацией, но выбрал для себя правильное решение и выстроил цепочку событий, которые за ним последуют. В результате это сбылось, но из-за того, что связь между событиями была не очень очевидной, сон начал казаться мистическим.

Кроме этого, многие детали сна теряются, и когда что-то случается, в памяти недостающие части можно дополнить новыми фактами. Главное, запомнить основную сюжетную нить.

С другой стороны, я лично знаю человека, который мне рассказывал, что ему что-то приснилось, а потом оно с поразительной точностью сбывалось. Возможно, опять же это вопрос интуиции, так как с ней у этого человека все хорошо.

Сон, как другой мир. Иногда к нему очень приятно тянуться.

Тут можно еще отдельно сказать про дежавю (ощущение, что происходящее уже было). Такое ощущение может возникать из-за того, что человек подсознательно вспоминает что-то из своих снов. Возможно даже то, что он не осознал. То есть не было такого, что он проснулся и помнил его хоть сколько-то. Такие ”теневые” сны и могут быть причиной дежавю.

Стоит ли бояться сновидений

На мой взгляд, однозначным ответом тут будет ”нет”. Если не относиться к снам слишком серьезно и не ждать от них чего-то, они становятся просто милым развлечением на ночь. Если вам приснился кошмар и вам некомфортно снова засыпать, просто постарайтесь не думать об этом. Ну, а если вам постоянно снятся кошмары, стоит обратиться к специалисту. Это не означает, что у вас какие-то проблемы с головой. Скорее всего, вас просто что-то беспокоит или что-то в организме работает не так. Внутри нас там тесно все связано, поэтому такое вполне может быть.

Если вы читаете эту статью вечером, то спокойной ночи и приятных вам сновидений!

Сон это удивительное состояние, сравнимое с параллельным миром.