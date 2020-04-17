Тополиный пух назвали вероятным переносчиком коронавируса

С приходом теплой погоды может появиться еще один фактор ухудшения эпидемиологической ситуации с коронавирус ной инфекцией — цветение растений и плодоношение тополей. Дело в том, что их пух способен переносить вирус ные частицы на большие расстояния.



О данной опасности, согласно сообщению сайта Lenta.ru, предупреждает врач-иммунолог-аллерголог, кандидат медицинских наук Надежда Логина. По ее словам, если к середине июня эпидемия не пойдет на спад, то может сложиться «особенно тяжелая ситуация». Проблема, в первую очередь, связана с тополиным пухом — он вполне способен разносить мельчайшие капли влаги с вирионами SARS-CoV-2 в них на большие расстояния. Кроме того, усугубится аллергическая обстановка и многие люди, страдающие повышенной чувствительностью к пыльце, попадут в группу риска: из-за и без того травмированной дыхательной системы коронавирус ная инфекция COVID-19 будет проходить у них с осложнениями.

Тополя начали активно высаживать в центрах советских городов после Великой отечественной войны. Нужно было как-то восстанавливать уничтоженную растительность и вдобавок в этому озеленять новые строящиеся районы во время бурного увеличения населенных пунктов во второй половине XX века. Эти деревья относительно быстро растут, а также хорошо фильтруют почву и воздух. Но у тополей есть и недостатки — после цветения они образуют множество семян с пушком на них, которые разносятся ветром. Сами по себе они, обычно, не вызывают аллергии, но аккумулируют пыльцу других растений и множество возбудителей различных инфекций, которые собирают по земле и асфальту.

Напомним, ранее поступало очень много противоречивой информации о способах распространения возбудителя коронавирус ной инфекции COVID-19 — вирус а SARS-CoV-2. С одной стороны, он способен относительно долго сохранять заразность на различных поверхностях (до 3 часов), но при этом многие эпидемиологи отрицают возможность его «перелета» на значительные расстояния. Тем не менее, исследователи из Квинслендского технического университета считают, что коронавирус может находиться в воздухе достаточно долго, чтобы распространиться по вентиляции, например кораблей. Именно так они объясняют множество случаев заражения на круизных лайнерах и во флоте, даже когда людей изолировали в каютах.