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Установлена температура гибели коронавируса

Установлена температура гибели коронавируса

Группа французских ученых из Университета Прованса выяснила, что коронавирус полностью гибнет при тепловом воздействии в 92 градуса в течение 15 минут. Их выводы опубликованы на ресурсе bioRxiv, выпускающем научные материалы.

В ходе эксперимента исследователи нагревали коронавирус до 60 градусов в течение часа, обнаружив, что после такого воздействия некоторые его штаммы все еще были способны размножаться. Часовой нагрев до 60 градусов является стандартным протоколом дезактивации вируса, применяемым в большинстве лабораторий, где исследуют анализы пациентов. При этом полностью дезактивировать коронавирус удалось после нагрева до 92 градусов в течение 15 минут.

Для проведения исследования ученые использовали клетки почек африканской зеленой обезьяны, зараженные штаммом коронавируса, полученным от пациента из Германии. Инфицированные клетки помещали в две пробирки: одну с чистой средой, другую - с белками животного происхождения, имитируя реальные, а не стерильные условия.

После стандартной процедуры нагрева штаммы вируса в чистой среде оказались полностью дезактивированы, однако в нестерильных образцах некоторые из них сохранились. Исследователи предположили, что стандартного протокола дезактивации может быть достаточно для уничтожения образцов с низкой вирусной нагрузкой, однако для образцов с высоким содержанием вируса этого может не хватить.

Авторы эксперимента отметили, что результаты их исследования должны поспособствовать выбору наиболее подходящего протокола дезактивации вируса для предотвращения угрозы заражения медперсонала, напрямую работающего с образцами.

17 апрель 2020 /
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