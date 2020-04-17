Как бубонная чума помогла России бороться с коронавирусом

Сеть медицинских центров, созданная в Советском Союзе в 1920-х годах для борьбы с чумой, оказалась востребованной и сегодня, предоставляя экспертную поддержку в вопросах карантина и мер по борьбе с распространением эпидемии COVID-19 в бывших республиках СССР , пишет московский корреспондент газеты.

Москва — Несколько лет назад на далеком горном лугу в Киргизии мальчик-подросток убил сурка и снял с него шкурку. Пять дней спустя его родители привезли мальчика с сильной лихорадкой в сельскую больницу, где он умер от бубонной чумы.

Подобно призраку из средневекового прошлого, чума до сих пор время от времени появляется в отдаленных районах бывшего Советского Союза, где ее переносчиками являются грызуны.

По мере совершенствования принципов общественной гигиены чума постепенно утратила статус страшной угрозы. Сегодня чуму, которая представляет собой бактериальную инфекцию, вполне успешно лечат антибиотиками.

Однако еще в 1920-х годах чума была смертельной угрозой и весьма досадным обстоятельством для Советского Союза, власти которого создали специальное государственное агентство для отслеживания чумы и противодействия ее распространению.

Наследники того агентства до сих пор работают по всей России и в нескольких бывших советских республиках, и, поскольку у них уже есть готовые планы по введению карантина и хорошо обученный персонал, они превратились в главное звено в борьбе с распространением коронавирус а на уровне регионов.

Пока еще рано говорить о том, смогут ли бывшие советские противочумные центры, как их раньше называли, сыграть какую-то роль в борьбе с распространением коронавирус ной инфекции, которой уже заразились более 21 тысячи россиян (170 умерли).

В лучшем случае унаследованная от Советского Союза система помогла отсрочить распространение коронавирус а, и это лишь один из факторов в процессе оценки того, почему это заболевание распространяется в России, на Украине и в других бывших советских республиках медленнее, чем в Западной Европе и Соединенных Штатах. Удача, закрытие границ или сокрытие чиновниками реальных данных о количестве умерших тоже могут объяснять такие относительно низкие показатели.

Тем не менее число заболевших теперь стремительно растет, и эти страны, по всей видимости, встают на тот же путь, который проходит весь мир, — на путь, ведущий к переполненным больницам и моргам. Однако сотрудники противочумных центров говорят, что их работа действительно помогла.

«Конечно, она помогла» в самом начале, сказал Равшан Маймулов, директор региональной противочумной службы в Киргизии, который осматривал подростка, умершего от чумы в 2013 году. В марте Маймулов использовал тот же самый план карантинных мер, который он использовал после смерти подростка, чтобы противостоять распространению коронавирус а.

Когда 15-летнего подростка привезли в сельскую больницу, «его кожа все еще была влажной от пота, и я нащупал припухлости в подмышечных впадинах и на шее», рассказал Маймулов. Но состояние подростка было слишком тяжелым, чтобы можно было его спасти, он скончался через несколько часов после поступления в больницу.

57-летний Маймулов проходил обучение в российском противочумном институте под названием «Микроб». У него были все полномочия для того, чтобы после смерти подростка немедленно привести в действие план по введению карантина, — несмотря на то, что в тот момент диагноз еще не был окончательно подтвержден.

Маймулов передал эту новост ь губернатору области в зашифрованном сообщении, — им необходимо привести в действие план под названием «Формула 100», — чтобы эта информация не просочилась в массы раньше времени, и чтобы жители села Ичке-Джергез не успели уехать, прежде чем им запретят это делать.

«Нам нужно было помешать им разъехаться», — сказал он. К утру следующего дня на выездах из села уже стояли полицейские блокпосты, и выезд из него был строго запрещен.

По рекомендации Маймулова власти Иссык-Кульской области применили тот же подход в марте, когда ввели режим самоизоляции в связи с распространением коронавирус ной инфекции. «Мы работали в соответствии с планом действий на случай вспышки чумы», — сказал Маймулов в ходе телефонного интервью. По его словам, в этой области, где живут полмиллиона человек, было официально подтверждено всего три случая заражения коронавирус ом. В Киргизии на сегодняшний день от коронавирус а умерли пять человек.

Сегодня в России действуют 13 противочумных станций, от Дальнего Востока до Кавказских гор, пять противочумных исследовательских институтов и множество полевых пунктов. В марте власти перевезли новое лабораторное оборудование в противочумный центр в Москве, чтобы расширить его возможности по тестированию на коронавирус .

Эксперты в институте «Микроб», который изначально создавался для борьбы только с бубонной чумой, но позже занялся и другими инфекционными заболеваниями, такими как холера, желтая лихорадка, сибирская язва и туляремия, пытаются смоделировать процесс распространения коронавирус а.

Начиная с января, руководители противочумных учреждений в странах Евразийского экономического союза — возглавляемого Москвой торгового альянса, куда входят Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Россия, — проводят совещания в режиме видеоконференций, на которых обсуждают ситуацию с коронавирус ом. По словам украинских чиновников, противочумный институт в Одессе входит в список тех центров и агентств, которые отвечают за борьбу с коронавирус ом в этой стране.

«Прежде Россия и другие бывшие советские республики входили в состав единого государства, а это значит, что у них единое наследие в области здравоохранения», — сказал Дмитрий Тренин, директор Московского центра Карнеги. По его словам, наследие сосредоточенности на борьбе с эпидемиями помогло. Советское здравоохранение достигало довольно сомнительных результатов в лечении отдельных людей, но «на эпидемии оно реагировало жестко, как в армии», отметил Тренин.

Другие аналитики, специализировавшиеся на советском здравоохранении, говорят, что в долгосрочной перспективе советское наследие не принесет ничего хорошего. За это время потенциал для борьбы с эпидемиями уменьшился, а в смысле повышения качества лечения пациентов было мало что сделано, как сказал Евгений Гонтмахер, профессор Высшей школы экономики и признанный эксперт в области российского здравоохранения.

«Врачи, лечившие чуму, были элитой сто лет назад, но не теперь», — сказал он.

В Киргизии Маймулов работает в деревянном здании лаборатории, на которую до недавнего времени никто не обращал внимания. Прежде Маймулов занимался тем, что планировал мероприятия по распылению инсектицидов в местах обитания грызунов, чтобы убить блох и замедлить скорость роста популяции животных.

Чуму невозможно полностью уничтожить. «Грызуны очень быстро размножаются, — сказал Маймулов. — Убивать их нецелесообразно».

Семья погибшего от чумы подростка пасла овец в горах и ставила ловушки на сурков ради их шкурок. Мальчик снял шкурку с убитого сурка с помощью острого ножа. Хотя «черная смерть» обычно распространяется посредством укусов блох, в данном случае подросток заразился ей, просто порезав палец ножом.

После его смерти 32 села были закрыты на карантин, и около 700 медсестер ходили от дома к дому, выясняя, не заболел ли кто еще. Все шкурки сурков были собраны и сожжены. Противочумная команда сработала быстро: на этот раз подросток стал единственной жертвой.