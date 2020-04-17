Коронавирус. Тайна рождения

Апрель 2020 года. Страны закрыли границы, в мегаполисах объявлен карантин, за его нарушение власти вводят штрафы. Всему виной – коронавирус . Но что он такое? Откуда появился? Почему его боятся сильнее, чем вирус гриппа, который ежегодно поражает более миллиарда человек и уносит до 650 тысяч жизней? И почему многомиллионные города перешли на осадное положение, кода заразившихся COVID-19 в них было всего по несколько сотен? Чего мы не знаем о новой пандемии? Кто-то из ученых предполагает, что новый коронавирус – дело рук человека. Кто-то сомневается в его лабораторном происхождении. Но существует и третья точка зрения: это замысел самой природы, который, возможно, направлен на регуляцию численности населения Земли. Кто прав?