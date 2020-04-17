Можно ли сделать прививку каждому человеку на Земле?

На протяжении всего времени существования человечества оно постоянно ведет борьбу с разными вирус ами. В 14 веке, например, это была чума, которая унесла жизни трети населения планеты (25 миллионов человек на тот момент). А 100 лет назад после первой мировой войны человеческий вид столкнулся с новой напастью — эпидемией испанского гриппа, которая переросла в пандемию и забрала жизни 50 миллионов человек. Не говоря уже про эпидемию оспы, которая случалась регулярно. У многих возникает логичный вопрос: можно ли взять и привить все население на Земле, чтобы избежать эпидемий и, в дальнейшем, пандемий?

Отмотаем лет на 200 назад, в 1796 год. Именно тогда была сделана первая прививка от оспы, британский врач Эдуард Дженнер поставил ее восьмилетнему мальчику. Мальчика попытались несколько раз заразить «коровьей оспой», но не смогли. С тех пор прививки от оспы сделали миллионам человек, но последний больной оспой был зарегистрирован в только 1977 году в Сомали! Благо потом оспа перестала существовать в природе, сейчас ее образцы хранятся в нескольких лабораториях и все.

Проблема оказалась в том, что вирус не только быстро распространялся — он мутировал, и хотя болезнь продолжали называть оспой, она была совсем другая. И прививки, которые делали от вирус а оспы ранее, оказались неэффективными. Ну и к тому же никто не прививал каждого жителя планеты: если крупные страны и города могли себе позволить, то в Африке и Южной Америке про вакцинацию не слышали очень долго. И до сих пор во многие африканские племена приезжают добровольцы, чтобы делать прививки местным жителям. Они едут туда не только ради помощи другим: во многом это обосновано предотвращением распространения новых болезней.

Зачем делают прививки

В современных условиях привить все население планеты просто невозможно. Это надо найти каждого человека в каждой стране, на острове, еще где-то — если и поставить такую цель, достичь ее можно будет не раньше, чем через 200 лет, как в случае с эпидемией оспы. Хотя массовая вакцинация является довольно эффективной: в истории СССР есть пример, когда она, возможно, помогла спасти целую страну.

В 1959 году из Индии в Москву прилетел художник Алексей Кокорекин. И на второй день умер. Опытный патологоанатом заключил, что больной умер от черной оспы, хотя в то время казалось, что болезнь уже не вернется. В СССР заболевание побороли путем всеобщей вакцинации еще в 1936 году. И тут — новый случай!

Медики не растерялись, и правоохранительные органы с КГБ быстро начали поиск всех, с кем контактировал художник. КГБ СССР , МВД и Министерство здравоохранения устанавливали и изолировали абсолютно всех, кто хоть как-то пересекался с инфицированным. Даже вещи, которые после поездки художника оказались в комиссионных магазинах Москвы, были изъяты, а всех посетителей этих магазинов установили и поместили на карантин. Надо ли говорить, что соблюдение карантина было очень строгим — отряды милиции дежурили круглосуточно.

Тогда же руководство города приняло решение закрыть Москву на въезд и выезд, чтобы не допустить распространения инфекции. Были перекрыты все автомобильные дороги, железнодорожные и авиасообщения. И пока одни врачи устанавливали контактировавших с зараженными, другие развернули штаб по срочной вакцинации населения — специальные самолеты свозили вакцины со всей страны. Благо вирус оказался не новым, и вакцина была в нужных количествах.

Каждую неделю по Москве ездили 10 тысяч прививочных бригад, которые делали уколы 1,5 миллионам жителей. И вскоре все 7 миллионов жителей города оказались привиты.

Вакцинация людей

Очевидно, масштабная вакцинация имеет смысл, этот пример доказывает ее необходимость в случае появления серьезной инфекции. Конечно, с коронавирус ом эту практику нельзя было применить — как минимум потому, что это новая инфекция, от которой так быстро вакцину не сделать.

А что если бы тогда, в СССР , столкнулись с совершенно новым вирус ом? Сейчас уже не узнаем. Скорее всего, жертв было бы больше, но по крайней мере карантин соблюдался бы гораздо строже, пока медики не разработали вакцину. Распространение вирус а удалось бы локализовать в пределах одного города или области.

Идея привить население Земли сейчас — не больше, чем утопия. Как минимум потому, что в 1960 году на нашей планете проживало 3 миллиарда человек, а сейчас — больше 7,5 миллиардов. Это даже не в два раза больше. Плюс многое зависит от жителей той или иной страны: одни отнеслись бы к вакцинации ответственно, другие — пустили на самотек. К тому же молодые родители игнорируют регулярные предупреждения ВОЗ о пользе и необходимости вакцинации, а к официальной статистике относятся с особым недоверием. Они уверяют, что в составе прививок нередко можно обнаружить опасные вещества, например ртуть. Вот только в составе городского воздуха содержится куда больше опасных веществ, чем в вакцинах.

Ученые сходятся во мнении, что для того, чтобы прекратить распространение того же гриппа, достаточно привить 40% населения. Но даже это в современных условиях сделать невозможно. Одно мы знаем точно: доказательная медицина опровергает наличие у человека «врожденного иммунитета» от опасных инфекций. Именно благодаря вакцинации с первых дней жизни население Земли сегодня составляет 7,7 миллиардов человек. А вот сколько оно составит через 10 лет, не знает никто.

Прививки могли бы остановить один вирус ы, но не все