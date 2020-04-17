Можно ли сделать прививку каждому человеку на Земле?
На протяжении всего времени существования человечества оно постоянно ведет борьбу с разными вирусами. В 14 веке, например, это была чума, которая унесла жизни трети населения планеты (25 миллионов человек на тот момент). А 100 лет назад после первой мировой войны человеческий вид столкнулся с новой напастью — эпидемией испанского гриппа, которая переросла в пандемию и забрала жизни 50 миллионов человек. Не говоря уже про эпидемию оспы, которая случалась регулярно. У многих возникает логичный вопрос: можно ли взять и привить все население на Земле, чтобы избежать эпидемий и, в дальнейшем, пандемий?
Отмотаем лет на 200 назад, в 1796 год. Именно тогда была сделана первая прививка от оспы, британский врач Эдуард Дженнер поставил ее восьмилетнему мальчику. Мальчика попытались несколько раз заразить «коровьей оспой», но не смогли. С тех пор прививки от оспы сделали миллионам человек, но последний больной оспой был зарегистрирован в только 1977 году в Сомали! Благо потом оспа перестала существовать в природе, сейчас ее образцы хранятся в нескольких лабораториях и все.
Проблема оказалась в том, что вирус не только быстро распространялся — он мутировал, и хотя болезнь продолжали называть оспой, она была совсем другая. И прививки, которые делали от вируса оспы ранее, оказались неэффективными. Ну и к тому же никто не прививал каждого жителя планеты: если крупные страны и города могли себе позволить, то в Африке и Южной Америке про вакцинацию не слышали очень долго. И до сих пор во многие африканские племена приезжают добровольцы, чтобы делать прививки местным жителям. Они едут туда не только ради помощи другим: во многом это обосновано предотвращением распространения новых болезней.
Зачем делают прививки
В современных условиях привить все население планеты просто невозможно. Это надо найти каждого человека в каждой стране, на острове, еще где-то — если и поставить такую цель, достичь ее можно будет не раньше, чем через 200 лет, как в случае с эпидемией оспы. Хотя массовая вакцинация является довольно эффективной: в истории СССР есть пример, когда она, возможно, помогла спасти целую страну.
В 1959 году из Индии в Москву прилетел художник Алексей Кокорекин. И на второй день умер. Опытный патологоанатом заключил, что больной умер от черной оспы, хотя в то время казалось, что болезнь уже не вернется. В СССР заболевание побороли путем всеобщей вакцинации еще в 1936 году. И тут — новый случай!
Медики не растерялись, и правоохранительные органы с КГБ быстро начали поиск всех, с кем контактировал художник. КГБ СССР, МВД и Министерство здравоохранения устанавливали и изолировали абсолютно всех, кто хоть как-то пересекался с инфицированным. Даже вещи, которые после поездки художника оказались в комиссионных магазинах Москвы, были изъяты, а всех посетителей этих магазинов установили и поместили на карантин. Надо ли говорить, что соблюдение карантина было очень строгим — отряды милиции дежурили круглосуточно.
Тогда же руководство города приняло решение закрыть Москву на въезд и выезд, чтобы не допустить распространения инфекции. Были перекрыты все автомобильные дороги, железнодорожные и авиасообщения. И пока одни врачи устанавливали контактировавших с зараженными, другие развернули штаб по срочной вакцинации населения — специальные самолеты свозили вакцины со всей страны. Благо вирус оказался не новым, и вакцина была в нужных количествах.
Каждую неделю по Москве ездили 10 тысяч прививочных бригад, которые делали уколы 1,5 миллионам жителей. И вскоре все 7 миллионов жителей города оказались привиты.
Вакцинация людей
Очевидно, масштабная вакцинация имеет смысл, этот пример доказывает ее необходимость в случае появления серьезной инфекции. Конечно, с коронавирусом эту практику нельзя было применить — как минимум потому, что это новая инфекция, от которой так быстро вакцину не сделать.
А что если бы тогда, в СССР, столкнулись с совершенно новым вирусом? Сейчас уже не узнаем. Скорее всего, жертв было бы больше, но по крайней мере карантин соблюдался бы гораздо строже, пока медики не разработали вакцину. Распространение вируса удалось бы локализовать в пределах одного города или области.
Идея привить население Земли сейчас — не больше, чем утопия. Как минимум потому, что в 1960 году на нашей планете проживало 3 миллиарда человек, а сейчас — больше 7,5 миллиардов. Это даже не в два раза больше. Плюс многое зависит от жителей той или иной страны: одни отнеслись бы к вакцинации ответственно, другие — пустили на самотек. К тому же молодые родители игнорируют регулярные предупреждения ВОЗ о пользе и необходимости вакцинации, а к официальной статистике относятся с особым недоверием. Они уверяют, что в составе прививок нередко можно обнаружить опасные вещества, например ртуть. Вот только в составе городского воздуха содержится куда больше опасных веществ, чем в вакцинах.
Ученые сходятся во мнении, что для того, чтобы прекратить распространение того же гриппа, достаточно привить 40% населения. Но даже это в современных условиях сделать невозможно. Одно мы знаем точно: доказательная медицина опровергает наличие у человека «врожденного иммунитета» от опасных инфекций. Именно благодаря вакцинации с первых дней жизни население Земли сегодня составляет 7,7 миллиардов человек. А вот сколько оно составит через 10 лет, не знает никто.
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