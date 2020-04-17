Процесс роботизации во всем мире уже запущен

На днях Илон Маск раскрыл тайн у тысячелетия камеры над зеркалом заднего вида автомобиля Tesla Model 3. И хотя главное предназначение любой камеры это снимать то, что происходит вокруг, выяснились некоторые подробности. Итак, камера будет следить за салоном автомобиля в том момент, когда он работает на автопилоте либо сдается в аренду, пока не нужен хозяину (Маск считает, что так можно будет «отбить» часть стоимости при покупке автомобиля). Другая функция камеры: идентификация водителя (если их несколько) и автоматическая подстройка всех систем под конкретного человека. От сидений и зеркал до настройки климат -системы. Развитие Tesla идет семимильными шагами, автопилот активно используется на дорогах, а машина сама умеет приехать ко входу в торговый центр с парковки неподалеку. Это уже реальность, о которой мы читали как о фантастике каких-то 5-10 лет назад. Но уверяю вас, пройдет еще совсем немного времени и роботизация станет таким же обычным явлением, как использование телефона для оплаты на кассе в супер-маркете. Тем более, что текущая ситуация в мире к этому очень располагает.

Что такое народный каршеринг

Что такое обычный каршеринг — мы все прекрасно знаем, благо у нас в стране он развивается семимильными шагами. А вот понятие народного каршеринга известно куда меньше. Его суть заключается в том, что владелец автомобиля может им делиться в те дни, когда он ему не нужен. Такая аренда дается минимум на 1 день, чтобы вы могли взять автомобиль и вернуть его на место не позднее времени, когда он будет нужен владельцу (но чаще и выгоднее сдавать на более долгий срок, например, пока вы болеете или уехали в отпуск). разум еется, владелец за это получает вознаграждение. Делиться можно не только автомобилем, но и самокатом, скутером или велосипедом. Главное вернуть его обратно. Сегодня такой шеринг довольно активно развивается в Европе.

Но для того, чтобы начать сдавать свой автомобиль в аренду, необходимо проделать какие-то действия с ним. Подписать договор, оснастить необходимой электроникой (чтобы открыть его смогли с телефона, например), возможно, показать автомобиль сервис-компании, которая будет выступать посредником и т.д. Более того, нужно будет каким-то образом описывать видимые и скрытые повреждения, если они есть, а в случае появления новых — необходимо найти виновного и взыскать стоимость ремонта и так далее. Может быть поэтому пока не случился бум народного шеринга, кто знает.

А вот Илон Маск все это уже учел. По сути его Tesla это уже готовое устройство, которым можно делиться с окружающими. Оно настолько напичкано электроникой, что дать доступ в салон любому человеку, который оплатил суточную аренду не составит труда. Маск может довольно быстро выпустить приложение похожее на обычный каршеринг, но внутри него мы будем видеть только Tesla и только те, владельцы которых согласились сдавать свои авто в аренду. Также наличие камер по кругу и внутри салона исключает порчу автомобиля, а всевозможные датчики отследят удары или скрытые повреждения, которые появились во время срока аренды. Согласитесь, когда ты можешь сдавать свой автомобиль в аренду нажатием одной кнопки и ты уверен за его сохранность — многие на это согласятся.

Я хотел взять Tesla Model 3 в народном каршеринге в Испании. Зарегистировался и связался с владельцем. Он был готов дать покататься на машине с одним «но». Он сдает ее с включенным режимом Valet parking. А это значит, что машина не может ехать быстрей 100 км/ч и разгон у нее не такой как в оригинале. Вот так, технологии Tesla уже применяют для безопасного шеринга. Михайл Королев, основатель Hi-News.ru

Но это лишь первый шаг. Второй, который непременно за ним последует — это включение полностью автономного автопилота!

Насколько безопасен автомобили с автопилотом?

Еще в далеком 2018 году Tesla публиковала первую статистику по безопасности собственных автомобилей, сравнивая свои показатели со средними по стране (США). Тогда цифры показывали, что их автомобили (без автопилота) попадают в аварии в 2 раза реже, чем другие. При работе автопилота количество аварий сокращалось еще вдвое. С тех пор много воды утекло и качество автопилотов сильно улучшилось. При этом ключевой особенностью подобных систем является то, что алгоритмы постоянно обновляются и автомобили Tesla просто получают новые прошивки (почти как ваш iPhone) с новыми функциями.

Посмотрите видео, как автопилот Tesla не позволяет наехать человека

Вопрос безопасности при использовании автопилота, на мой взгляд, является самым главным. Если несколько лет назад для его точной работы была необходима правильная дорожная разметка, чистые дороги, установленные по ГОСТу дорожные знаки и т.д., то сегодня это все отошло на второй план. Автомобили обрели «компьютерное зрение» и просто оценивают дорожную ситуацию вокруг себя. Помимо этого автопилоты во всю используют машинное обучение и с каждым днем становятся умнее и умнее. Учитывая, что автомобили Tesla всегда он-лайн, инженеры и разработчики получают огромное количество информации, которая впоследствии анализируется с помощью искусственного интеллекта и позже становится частью алгоритма. Не за горами тот день, когда автомобили начнут «общаться» друг с другом, заранее предупреждая о маневре, остановке, сложных дорожных ситуациях и т.д., чтобы позади идущий автомобиль заранее был готов к необходимым действиям. С точки зрения технологий — ничего сложно уже нет, все реализовано. Нужно только собрать все вместе. Как пазл.

А что говорить о пресловутом человеческом факторе? С автопилотами он просто отсутствует, потому что никакого человека то и нет. Автопилот не будет стартовать со светофора на перегонки, не станет «наказывать» соседнего водителя, который случайно или умышленно его подрезал, не уснет, не сядет пьяным за руль, не отвлечется на смс или не будет ругаться с тещей всю дорогу, тем самым раздражаясь и теряя концентрацию. Все эти факторы, зачастую, и становятся причиной ДТП. В случае технической неисправности автопилот может сам принять решение об экстренном торможении или спокойной парковки с «аварийкой» на обочине дороги. В случае с человеком это сделать намного труднее, т.к. сидя за рулем мы не обладаем сведениями обо всех узлах автомобиля, которые могут выйти из строя.

Кто ответит за ошибки автопилота?

Но без ошибок тоже не будет. Вопрос лишь в статистике, как бы грубо это не звучало. Если современные автопилоты позволят снизить количество ДТП в 5 раз, а количество смертей в их результате в 10, то кто от этого откажется? Я имею ввиду даже не лично вас или меня, а на уровне государства. Но что произойдет, если во время ДТП с автопилотом погибнут люди? Ведь всегда же должен быть виноватый? В случае грубого нарушения ПДД со стороны пешехода, который резко выпрыгнул под колеса автомобиля вопросов никаких нет, сам виноват. Но что если произошел сбой внутри автопилота или не сработал один из множества датчиков? Кто ответит за человеческую жизнь? Вопрос, на самом деле, очень непростой. Можно провести множество экспертиз, выяснить конкретную причину и окажется, что во время ТО мастер плохо закрепил датчик. Тогда на него можно скинуть все шишки и заставить отвечать. Ну допустим.

А если окажется, что автомобиль был технически исправен и автопилот принял неправильное решение? Или ситуация была настолько нестандартной, что автоматика просто не нашла за короткое время оптимальное решение? В этом случае судить компанию? Инженеров? Проектировщиков? Возможно. Но автопилот снизил смертность в 10 раз (например) и потенциально спас множество жизней. С этим что делать? А автопилоты в самолетах? Они тоже, бывают, ошибаются, что приводит к фатальным последствиям. Что теперь закрыть Boeing или Airbus? Не думаю.

В итоге я прихожу для себя к довольно неприятной, но правде. Все дело в статистике. Если введение автопилота в несколько раз снижает смертность на дорогах, значит надо принять это как факт, и не пытаться вставлять палки в колеса. Конечно, в каждом случае надо разбираться, что привело к смерти человека, но это не должно останавливать процесс совершенствования и распространения автопилотов.

Автоматизированная доставки товаров

Роботы-курьеры Starship доставили более 50 000 товаров

Сегодня, такие крупные компании, как Apple, Google, Amazon, Яндекс и многие другие с радостью бы отказались от привычного использования человеческого труда в угоду автопилотам. Фактически мы уже начинаем видеть этот процесс. Над автопилотом работает не только Tesla, но и Apple (по слухам) и Яндекс (они уже даже его показали). Зачем Амазону делать доставку с помощью человека, когда они могут отправить тот же товар автоматическим способом? А зачем Apple приплачивать DHL, когда это все может сделать автопилот? И так по кругу. Доставка еды, продуктов, такси, все что угодно. Область развивается настолько стремительно, что проснувшись завтра мы окажемся в будущем. А в условиях, в которых сейчас находится весь мир (да, я про коронавирус ) — эта индустрия получила отличного пинка, чтобы начать развиваться семимильными шагами. Мир стремительно меняется и нам придется поменяться вместе с ним.

Готовы ли мы к автопилотам?

И вот тут встает главный вопрос: а мы сами то готовы? Не лично я или вы, а человечество в общем смысле слова. Ведь в первую очередь для людей — это потеря рабочих мест. Постепенно будут исчезать курьеры, экспедиторы, таксисты. Затем машинисты метро и поездов дальнего следования. Следом без работы останутся пилоты самолетов и т.д. Понятно, что произойдет это не сразу, а постепенно. Уже сегодня Amazon доставляет дронами, а беспилотные грузовики перевозят товары в скандинавских странах. На что способен автопилот автомобиля мы тоже выяснили. И если для человека автоматизация определено облегчает нашу жизнь и делает ее комфортнее, то как насчет человечества?

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Это не настоящие роботы. Но скоро все изменится