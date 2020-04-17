Tesla экономичнее обычной машины или все же нет?

Когда заходит речь о сравнении Tesla с бензиновыми или дизельными автомобилями, почти ни у кого не возникает сомнений, что электромобиль Илона Маска окажется более экономичным в использовании. Действительно, или мы сами к этому пришли, или нам это внушили, но затраты на содержание электрических автомобилей и их братьев на топливе всегда не в пользу последних. Но есть ли на самом деле эта экономия? Отбросив некоторые факторы, попробую ответить на вопрос, есть ли вообще смысл в покупке Tesla… например, в России.

Какой расход у Tesla

Чтобы в этом разобраться, сначала необходимо понять, как вычисляется расход автомобилей Tesla, ведь здесь нельзя просто взять 100 километров и вычислить, сколько литров бензина или дизеля ушло на поездку. Или можно? На самом деле у Tesla есть измерение расхода электроэнергии, и для удобства сравнения его также указывают на 100 километров.

Расход Tesla Model S — в среднем 16,4 кВт/100 кмРасход Tesla Model 3 — в среднем 15 кВт/100 кмРасход Tesla Model X — в среднем 15,7 кВт/100 км

Расход Tesla рассчитывается на каждый километр, эти данные можно посмотреть на приборной панели автомобиля. Для Model 3 он, как правило, варьируется от 120 Вт*ч/км до 170 Вт*ч/км. Расход электроэнергии очень сильно зависит от средней скорости движения и температуры, в которую используется автомобиль. Например, на морозе емкость батареи сокращается, а также во время езды свыше 100 км/ч или по принципу «газ в пол». Для сравнения с бензиновым/дизельным автомобилем возьмем за основу скорость 80 км/ч.

Если взять емкость батареи Tesla Model 3 (не самой топовой) — она составляет 54 кВт*ч. При расходе около 120 Вт*ч/км мы получим запас хода почти 430 километров, а при 170 Вт*ч/км запас хода составит меньше 320 километров.

Сравнение Tesla и машины на бензине

Возьмем заявленный (и средний) расход Tesla Model 3 — 15 кВт*ч / 100 км. У среднего седана, который похож на нее (ну, например, Mazda 6), расход топлива в смешанном цикле составляет 10 л / 100 км. Опять же, если не ездить агрессивно и на высоких скоростях. Путем несложных вычислений, получаем, что 15 кВт*ч Tesla равны 10 литрам бензина — то есть 1 литр бензина в нашем случае будет равен 1.5 кВт*ч энергии.

Стоимость литра бензина АИ-95 в России — примерно 46 рублей за литр

АИ-95 в России — примерно 46 рублей за литр Стоимость электроэнергии в Москве — 5,47 рубля за кВт*ч

Рассмотрим идеальный вариант: у вас есть свой дом с гаражом (или квартира с подземным паркингом), где вы установили зарядную станцию для своей Tesla Model 3. При наличии электричества сделать это не так сложно, мы даже рассказывали, как. И тут вы решили съездить на работу и обратно — предположим, расстояние в обе стороны составляет 100 км. Тогда:

На Tesla — вы потратите 15 кВт*ч

На бензиновом автомобиле — 10 литров топлива

Сравнение Tesla и машины на дизеле

Те же самые условия, только теперь у вас не бензиновая «Мазда», а, например, дизельный Mercedes A-класса. Средний расход у него оставляет примерно 5 литра на 100 км.

Тогда:

На Tesla — вы потратите те же 15 кВт*ч

На дизельном автомобиле — 5 литров топлива

Поездка на Tesla обойдется опять же в 82,05 рублей (15 кВт*ч умножаем на 5,47 рубля), а на дизельном авто — 230 рублей (46 рублей за литр умножаем на 5). Литр дизеля по цене давно сравнялся в России с бензином, а на некоторых заправках он даже немного дороже.

За сколько окупается Tesla?

Цена Tesla Model 3 (Standart Range Plus) в России составляет около 4 500 000 рублей. Тот же Mercedes A-класса с дизелем — в районе 2 500 000 рублей. Получается, для того, чтобы купить Tesla, нужно заплатить дополнительные 2 000 000 рублей.

Если эксплуатировать оба автомобиля в равных условиях (100 км в день), то каждый день вы будете экономить «на топливе» около 150 рублей.

Чтобы вас так не шокировала эта цифра, давайте сравним, за сколько окупится покупка Tesla, если взять ее вместо новой бензиновой Mazda 6. Правда, она стоит еще дешевле «Мерседеса» — около 2 000 000 рублей. Чтобы купить Tesla, нужно доплатить 2 500 000 рублей.

Единственное, когда покупка Tesla является целесообразной — если бензиновый или дизельный автомобиль, который вы рассматриваете в качестве альтернативы, стоит не меньше, чем новая Tesla. Тогда вы действительно сможете экономить на топливе, и автомобиль сразу начнет себя окупать. Как правило, у людей, которые покупают автомобили за такие деньги, есть возможность оборудовать себе зарядную станцию дома или на работе.

Конечно, можно сейчас начать говорить про необходимость ТО каждые 15 000 км для бензинового или дизельного автомобиля (а кто-то делает ТО каждые 10 000 км), но даже если дополнительно тратить на каждое ТО по 30 тысяч рублей, это не сильно повлияет. Тем более для Tesla тоже надо делать плановое ТО каждые 20 000 км (смотрят или меняют колодки, масло в раздатках и салонный фильтр), за которое тоже придется платить. Чем в плане обслуживания действительно подкупает Tesla, так это гарантией на силовые агрегаты и батарею — она составляет 8 лет. Единственное — для Model 3 есть еще ограничение по пробегу: 160 000 км для версии со стандартной батареей и 192 000 км для версии Long Range. У Model S и Model X такого ограничения нет.

Но если на Tesla заканчивается гарантия, и аккумулятор «умер» после этого, новая батарея на нее обойдется в половину стоимости авто.

Такой чек может прилететь через 7 лет после покупки Tesla Model S

Покупка Tesla в США

Конечно, если брать Tesla в США, покупка окажется гораздо более оправданной. Не только потому, что та же Model 3 там стоит 35 000 долларов (около 2 500 000 рублей), но и также благодаря широкому распространению зарядок от самой Tesla. Хотя там выгоднее взять Model S или Model X — для них сейчас фирменные зарядки Tesla совершенно бесплатные.

До какого времени продлится акция, пока неизвестно, поэтому действующим владельцам автомобилей стоит поспешить и воспользоваться бесплатными станциями. Примечательно, что если человек купил автомобиль с рук, то акция на него не распространяется, потому что бесплатная зарядка доступна только первоначальному владельцу.

Время зарядки Tesla

Tesla еще нужно долго заряжать

Покупая Tesla, нужно быть готовым к тому, что заряжать ее (по крайней мере в России) придется долго. Вот сколько заряжается Model 3 SR+: для РФ доступен максимум 1,2 и 3 варианты, но чаще всего используют 1 и 2:

Обычная зарядка Mobile Connector (штатная) — 21 часMobile Connector с использованием специального адаптера, розетки стандарта NEMA 14-50 и модификации электросети — 6 часовHigh Power Wall Connector + Twin Chargers (устройство для ускорения зарядки) — 3 часаSupercharger V1/V2 (до 120 кВт) — 1 часSupercharger V3 — 35 минут

Даже если ставить Tesla Model 3 на зарядку на ночь в гараже, этого времени все равно не хватит, если не купить Mobile Connector или High Power Wall Connector. Конечно, 100 км в день машина проедет, но полный «бак» не наберет.

Очевидно одно — логика «куплю машину чуть дороже, зато Tesla экономичнее бензина», по крайней мере для РФ, не работает. Если идет выбор между автомобилями одной ценовой категории, то только в этом случае есть смысл покупать Tesla. Или если вы просто кайфуете от того, что заботитесь о природе. Хотя последнее утверждение мы уже ставили под большой вопрос.

Будет ли Tesla экономичнее машины на бензине? А на дизеле?