Как космос изменит человечество в будущем?

Как вы думаете, смогут ли люди когда-нибудь покинуть Землю? И если у нас получится, то сумеем ли мы найти свое место в бескрайнем космическом океане? Окружающая среда там, за пределами нашей родной планеты, очень отличается от той, в которой мы эволюционировали на протяжении миллионов лет. По этой причине не исключено, что наш вид станет совершенно иным. По крайней мере, так было в произведениях многих научных фантастов, например у Роберта Хайнлана в «Луне – суровой хозяйке», когда в условиях отсутствия гравитации люди эволюционировали в неестественно высоких существ с хрупкими костями. В то время как конкретные результаты и пути довольно сильно различаются в научной фантастике, сама концепция – метаморфозы человека вдали от Земли – не так уж неправдоподобна. Да, может показаться, что это не так, но люди все еще эволюционируют. Так по мнению Скотта Соломона, биолога-эволюциониста из Университета Райса, переселение с Земли неизбежно изменит нас. Но с какой скоростью это будет происходить и как будущая эпоха космических путешествий изменит человечество?

Эволюция человека в космос

На самом деле даже временное пребывание в невесомости уже меняет нас. Помните знаменитое исследование двух астронавтов-близнецов Скотта и Марка Келли? Один из них провел на борту МКС почти год, в то время как второй был на Земле. По возвращении Скотта с МКС оказалось, что в его теле многое изменилось, вплоть до бактерий в кишечнике. Подробнее об этом увлекательном эксперименте читайте в нашем материале. Более того, астронавтам даже после нескольких месяцев пребывания в космос е могут потребоваться годы, чтобы восстановить организм после воздействия микрогравитации.

К изменениям, которые происходят с течением времени в условиях микрогравитации, относится потеря плотности костной ткани; без постоянного стресса, который гравитация накладывает на ваши кости, они теряют плотность примерно в 10 раз быстрее, чем это делает остеопороз – заболевание в результате которого из костей вымывается кальций, в результате чего они становятся хрупкими. Существуют также анатомические изменения в глазах, микроструктурные изменения в головном мозг е и даже изменения в микробиоме кишечника. Хотя все эти физиологические изменения дают нам некоторое представление о том, какое воздействие на эволюцию Homo Sapiens оказывает окружающая среда, эти изменения затрагивают только отдельных людей (астронавтов), у которых, похоже, вскоре после возвращения на Землю все возвращаются к норме, даже если занимает несколько лет.

Однако с точки зрения эволюция подобные изменения – лишь мгновение. Но не только окружающая среда определяет дальнейший путь эволюции человека. Культура – то, как мы живем, и выбор, который мы делаем – также играет определенную роль в покорении космос а и может ускорить развитие событий. Таким образом культура, технологии и естественный отбор окажут влияние на ход эволюции человека, который покорит космос . Но какими мы можем стать? Научная фантастика утверждает, что отсутствие гравитации неизбежно приведет к появлению людей с хрупкими костями, но ученые считают иначе – как пишет ScienceAlert, наибольшие изменения на кости оказывает напряжение во время родов. Мало того, что сам процесс родов труден, так еще и минералы для роста ребенка часто берутся из костей матери, что неизбежно приводит к снижению плотности костной ткани. Таким образом, женщины с большей вероятностью переживут беременность и роды в космос е и, возможно, будут иметь более плотные кости, что позволит им производить на свет здоровое потомство.

Однако необходимо отметить, что если в ближайшее время мы не решим проблему космической радиации – влияние которой оказывает пагубное влияние на состояние всего организма, а также разрушает мозг , то ни о какой колонизации других планет не может быть и речи. Я бы сказала, что сегодня это главная проблема, отделяющая нас от возможности путешествовать хотя бы внутри Солнечной системы. Кроме того, мы не можем учесть вообще все факторы, которые могут оказать влияние на эволюцию человека, по причине того, что не будем знать, какие факторы вступят в игру, а какие нет.

Что такое эффект основателя?

Даже со всеми этими неизвестными решениями, принятыми до того, как эти первопроходцы отправились в бесконечную конечную границу — решения, которые мы могли бы увидеть в нашей жизни, на самом деле-будут иметь большее влияние, чем мы можем знать. Как объясняет Соломон, это еще один эффект, который мы уже наблюдали на Земле — эффект основателя. Люди, которые являются основателями, будут иметь значительное влияние на долгосрочный состав человеческого населения в космос е. И это не удивительно, так как в космос отправляются люди с высшим образованием и в отличной физической форме.

Но не стоит забывать о том, что далеко не каждая страна располагает ресурсами для реализации космической программы или обучения астронавтов. Иногда решения о том, кто отправится в космос , могут быть политически мотивированными. К тому же, людей могут отбирать исходя из из физических характеристик, что звучит несколько похоже на евгенику, особенно если речь идет о путешествии, в ходе которого может смениться несколько поколений. Выходит, многое из того, как мы развиваемся и что мы развиваем, зависит не столько от наличия или отсутствия гравитации, но от того, кого мы отправим в космос .

Космическое будущее человечества сделает нас другими существами