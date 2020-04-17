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Определяют ли гены сексуальную ориентацию?

Когда речь заходит о генетических факторах – причем любых, очень сложно удержаться от так называемого генетического детерминизма, согласно которому наличие какого-то конкретного гена определяет ваши качества, поведение, склонности и прочее. Согласно гипотезе этой «генетической обреченности», наличие гена, ответственного за склонность к, например, алкоголизму, должно сделать из вас алкоголика. Согласитесь, с этим как минимум можно поспорить. Тем не менее, гены действительно определяют поведение человека – как, например, в случае со склонностью к агрессивному поведению – тут без того самого гена действительно не обойтись. Однако гены и то, когда они включаются в работу зависит от окружающей среды. И это, пожалуй, самое важное, что всем нам нужно запомнить – то, как живое существо себя ведет зависит от двух совокупных факторов: гены и окружающая среда. Говоря более простым языком, гены бессмысленны вне контекста окружающей среды. Но что, в таком случае, можно сказать о сексуальном поведении? Какое влияние гены оказывают на наши сексуальные предпочтения?

Сексуальная ориентация – что нужно знать?

По мнению профессора Роберта Сапольски, нейроэндокринолога из Стэндфордского университета, перед темой генетики и сексуальности люди просто не могут устоять. Тема сексуальной ориентации действительно всегда интересовала ученых и не только их, а попытки объяснить сексуальное поведение человека чем только не заканчивались – и введением смертной казни за выбор «не того» партнера, и длительным тюремным заключением и стигмацизацией людей, чья сексуальная ориентация не такая, как «надо». Если подумать, то лишь немногие аспекты человеческой биологии так сложны – или политически опасны – как сексуальная ориентация. Но что наука говорит по этому поводу?

На самом деле целая вереница научных исследований подтверждает наличие наследуемости сексуальной ориентации, правда, в определенной степени. Наиболее показательными являются результаты исследования близнецов – оказалось, что примерно у половины из них сексуальная ориентация совпадает. Говоря предельно простыми словами – если у вас есть брат-близнец и он гей, то с вероятностью в 50% вы тоже будете предпочитать мужчин. А вот у кровных братьев (не близнецов), риск совпадения сексуальной ориентации равен всего 9%. Это говорит о том, что чем больше у вас с другим человеком общих генов, тем больше шансов на то, что ваша сексуальная ориентация будет совпадать.

Определяют ли гены сексуальную ориентацию?

С точки зрения генов, склонность к однополым связям оправдана

Однако несмотря на укоренившееся в обществе представление о том, что один или несколько генов делают человека склонным к определенному сексуальному поведению, результаты последнего научного исследования это опровергают. Анализ, в ходе которого был изучен геном почти полумиллиона мужчин и женщин показал, что, хоть генетика и участвует в том, с кем люди предпочитают заниматься сексом, никаких конкретных генетических маркеров, ответственных за такое поведение, не существует. Однако исследователи задаются вопросом: может ли анализ, в котором рассматривались гены, связанные с сексуальной активностью, а не влечением, помочь сделать какие-либо реальные выводы о сексуальной ориентации Homo Sapiens.

Предопределена ли сексуальность?

Как пишут исследователи в своей работе, опубликованной в журнале Science, сексуальное поведение – это сложное поведение, в котором генетика определенно играет свою роль, однако не является главной. Также необходимо учесть, что генетические исследования, проведенные за последние несколько десятилетий, касались нескольких сотен человек – и в основном мужчин. Другие исследования выявили связь сексуальной ориентации с такими факторами окружающей среды как воздействие гормонов до рождения и наличие старших братьев.

Определяют ли гены сексуальную ориентацию?

Биология поведения человека – это невероятно сложная тема для изучения

Тем не менее, специалисты приветствуют полученные в ходе исследования данные, так огромное количество людей в мире хотят понять биологию гомосексуальности. В прошлом эта тема была под запретом и сегодня, наконец, расцветает. Так или иначе, несмотря на громкие заголовки в СМИ о том, что гена сексуальной ориентации не существует, эта работа будет далеко не последней в поисках ответа на все вопросы о сексуальной ориентации человека. Не исключено, что данные нового исследования являют собой анализ рискованного поведения или открытости новому опыту, так как испытуемые у которых был по крайней мере один однополый опыт, с большей вероятностью сообщали о большем количестве сексуальных партнеров, курении марихуаны и употреблении алкоголя.

Как пишет Scientific American, авторы исследования считают, что им удалось увидеть связь между сексуальной ориентацией и сексуальной активностью, однако допускают, что гены не предсказывают ориентацию. Учитывая всю сложность этой довольно деликатной темы, остается много вопросов какие именно факторы влияют на сексуальную ориентацию и почему. Это значит, что в будущем появится еще больше научных исследований. Будем ждать.

Определяют ли гены сексуальную ориентацию?

Гены вносят свой вклад в сексуальную ориентацию не только Homo Sapiens, но и других животных на Земле

17 апрель 2020 /
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