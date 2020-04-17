Возможно существует параллельная Вселенная, время в которой идет вспять

Мне очень нравится идея о существовании параллельных вселенных. Из-за последних событий в мире, связанных с пандемией CoVID-19, я особенно часто думаю о том, как развивались бы события в параллельной вселенной без пандемии, или во вселенной, в которой эта пандемия – пятая по счету и так далее. Но вот о чем я точно не задумывалась, так это о параллельной вселенной, в которой время идет вспять. Согласитесь, ну какой смысл в существовании такой вселенной? Однако мы иногда забываем, что сами наделяем те или иные события смыслом, а Вселенная нам ничего не должна. Ей вообще все равно что мы там себе напридумывали, она просто существует и может быть настолько безумна и бессмысленна в нашем понимании, насколько это возможно. Так, несколько лет назад череда удивительных открытий привела физиков к выводу о том, что наша Вселенная родилась одновременно с другой Вселенной – которая является точным отражением нашей, но вот время в ней идет назад. Но как такое возможно?

Существует ли время?

В 2016 году две разные группы физиков изучали течение времени во Вселенной и предположили, что Большой взрыв, произошедший примерно 14 миллиардов лет назад, помимо нашей Вселенной, мог породить зеркальную вселенную, в которой время движется в противоположном направлении: назад, а не вперед. В принципе, если внимательно посмотреть на зеркальную вселенную, то можно увидеть, что время движется из будущего в прошлое с той же скоростью. Однако с точки зрения этой вселенной все выглядело бы так, словно это наше время движется назад, а не вперед. Но что нам известно о времени? Физики десятилетиями бьются над тем фактом, что ни один из фундаментальных законов Вселенной не утверждает, что время обязательно должно двигаться вперед.

Будь то гравитация Ньютона, электродинамика Максвелла, специальная и общая теория относительности Эйнштейна или квантовая механика, все уравнения, которые лучше всего описывают нашу Вселенную, прекрасно работают, если время течет вперед или назад — пишет Scientific American.

Говоря простыми словами, несмотря на то, что каждый момент времени в котором мы находимся несет нас вперед, на самом деле времени – по крайней мере как описывают его законы физики и уравнения – все равно в какую сторону двигаться. В 1927 году британский астрофизик Артур Эддингтон предположил, что существует «стрела времени», которая действует как фундаментальное свойство области физики, называемой термодинамикой. Согласно второму закону термодинамики в любой изолированной системе — такой как Вселенная — энтропия (или беспорядок) должна увеличиваться. По этой причине – независимо от того, движется ли стрела времени назад или вперед – Вселенная всегда будет двигаться к более высокому состоянию энтропии.

Наша версия Вселенной и ее термодинамической стрелы времени заключается в том, что когда произошел Большой Взрыв, Вселенная возникла как новое, цельное яйцо с низкой энтропией. Довольно скоро это «яйцо» было разбито и перемешано почти до неузнаваемости, что заставило все вокруг прийти в хаотичное, высокоэнтропийное состояние. Проблема с этим предположением заключается в том, что оно не допускает обратного движения времени, которое допускают фундаментальные законы физики. Таким образом, разбитое яйцо невозможно снова собрать в единое целое, а молоко, которое вы налили утром в кофе не отделить от этого ароматного напитка. Но о чем это говорит?

Как пишет издание New Scientist, мы определяем будущее как то направление времени, в котором энтропия возрастает. Изучая движение далеких галактик, мы можем предсказать будущее развитие космос а. При этом мы можем как бы отмотать время назад и приблизиться к Большому взрыву – моменту, когда во Вселенной было гораздо меньше энтропии. Но стоит сделать это, как мы неизбежно столкнемся с космической головоломкой: действительно ли Большой взрыв был началом времен? И если да, то почему у этого события такая низкая энтропия? Как видите, это целый ряд невероятно интересных вопросов, ответы на которые ученым только предстоит найти. Но как физики пришли к выводу о том, что зеркальная вселенная существует?

Параллельная Вселенная существует?

Шесть лет назад в ходе эксперимента в Антарктике, исследователи обнаружили странные частицы, которые могут свидетельствовать о существовании параллельной реальности. В течение месяца авторы работы, опубликованной в журнале Physics, наблюдали за гигантским воздушным шаром, который нес набор антенн, плывущих высоко надо льдом, сканируя более миллиона квадратных километров замерзшего ландшафта в поисках признаков высокоэнергетических частиц, прибывающих из космос а. Когда воздушный шар вернулся на Землю после первого полета, в собранных данных не было ничего, за исключением странной вспышки фонового шума. Та же история произошла и после второго полета более чем через год.

Однако во время третьего запуска исследователи решили еще раз просмотреть ранее полученные данные и особенно те сигналы, которые были определены как шум. При более тщательном рассмотрении один из сигналов оказался сигнатурой высокоэнергетической частицы – нейтрино. Но это казалось невозможным и явно было не тем, что искали специалисты, так как вместо того чтобы падать сверху, эта частица вырывалась из-под земли. Подробнее о том, как ученым удалось обнаружить эти призрачные частицы в недрах нашей планеты читайте в нашем материале.

Важно понимать, что с момента этого удивительного открытия были выдвинуты всевозможные предположения, чтобы объяснить существование загадочных частиц, но все они были исключены. А вот оставшаяся гипотеза и правда шокирует, так как объяснением является существование перевернутой вверх дном вселенной, которая родилась в момент Большого Взрыва – как и наша Вселенная – и существуют параллельно с ней. В этом зеркальном мире все положительное – это отрицательное, левое – правое, а время бежит вспять. По сути, физики полагают, что «другая» Вселенная создана из антивещества и расширяется в противоположном (по шкале времени) от точки Большого взрыва направлении. Согласитесь, это явно самая умопомрачительная идея, с которой вам довелось познакомиться, к тому же, она может оказаться правдой.

Конечно, это не идет ни в какое сравнение с моей любимой гипотезой времени, которую придумал знаменитый писатель-фантаст Курт Воннегут в романе «Бойня номер пять или крестовый поход детей». Согласно сюжету главного героя Билли Пилигримма похищают инопланетяне с планеты Тральфамадор, которые в отличие от нас с вами способны видеть сразу всю стрелу времени и могут перемещаться по ней как хотят. Так или иначе, наша Вселенная очень странная и чтобы понять, как все устроено и существуют ли параллельные миры нам понадобится еще много времени.

Если существует зеркальная Вселенная, в которой время идет вспять, то с какого момента начался отсчет?