Какова вероятность заразиться коронавирусом в обычной жизни?

Это какое-то безумие! Сегодня со всех сторон на нас обрушивается лавина информации о коронавирус е, которая зачастую противоречит друг-другу. Обычному человеку практически невозможно отделить зерна от плевел. Ученые всех мастей делают противоречащие заявления, а нам лишь остается выбирать позицию, которая ближе или сходить с ума от потока информации. Это обратная сторона доступности информации. На сегодняшний день нет единого органа, который бы признавали все, и который был бы авторитетом в предоставлении информации. Даже ВОЗ была подвергнута критике со стороны американских властей и лишилась финансирования с их стороны. Так как же надо себя вести, если вы выходите на улицу и вынуждены контактировать с людьми или предметами, которых касались люди? Давай порассуждаем и попытаемся найти решение которое бы учло мнение всех ученных.

На сегодняшний день существует две гипотезы: первая — это то, что коронавирус удерживается на поверхности предметов от одного до пяти дней. В принципе, эта версия считается официальной и исходя из нее правительства всех стран занимаются тем, что дезинфицируют всевозможные поверхности в городах (наверняка вы видели множество видео на эту тему). Но есть и альтернативное мнение, которое утверждает, что вирус , который оказался на поверхности уже не представляет угрозы и находится в мертвом состоянии.

Определить, кто из ученых прав мы не можем. Логика подсказывает то, что обе версии могут быть верными. Слишком мало исследований было произведено на данный момент, чтобы быть уверенным в одной из позиций.

Однако, давайте будем благоразум ны. Если половина ученных утверждает, что коронавирус может передаться через бытовые предметы — нам следует к это прислушаться. Когда он поразил только Китай — процент смертности составлял около 3%. Взгляните на цифры статистики сегодня. ЕС, США и Россия показывают уровень смертности от 10%.

Другой аспект — социальное дистанцирование. Сегодня во всем мире принято считать, что расстояние в 1.5-2 метра является оптимальным для предотвращения распространения коронавирус а. Но так ли это на самом деле? Давайте подумаем.

Пробежка по время коронавирус а

Итак, представьте, что вы занимаетесь пробежкой во время пандемии. Вы бежите по парку и соблюдаете дистанцию в 1.5 метра от впереди бегущего. Казалось бы, вы соблюдаете все предписания ВОЗ и правительства, но есть одно «но». Если впереди бегущий покашляет или чихнет, вы достигните его «аэрозольного облака» в течение 1-2 секунд. Этого будет достаточно, чтобы вирус попал к вам на слизистую оболочку (глаза, рот, нос) и вы заразились. Ученые советуют соблюдать не менее четырех метров при пробежках, но и этого может оказаться недостаточно.

Что касается поверхностей, которые мы вынуждены трогать, то этот вопрос до сих пор не изучен. Способны ли мы заразиться дотронувшись до поручня эскалатора или открывая дверь в общественное место? Ответа нет. На сегодняшний день доподлинно известно лишь одно, что вирус может проникнуть к нам в организм через слизистые оболочки (нос, рот, глаза). Если мы сможем себя обезопасить от попадания на них коронавирус а, то шансов заболеть не так уж и много.

Однако, проблема избытка информации никуда не делась. Каждый из нас сталкивался с тем, что их родные или близкие скидывали в чат WhatsApp (почему-то это самый трэш для подобных сообщений) видосики или сообщения о том, как «мир катится в бездну» (в разных интерпретациях). Включать голову и анализировать в большинстве своем никто не хочет, это не интересно. Куда как проще разослать подобные сообщения дальше по своему списку контактов и сеять панику у себя в голове.

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Я не знаю когда и как завершится текущая ситуация, да и никто не знает. Но сейчас главное сохранять трезвую и холодную голову, не поддаваясь на провокации. Все проходит и это пройдет. Вопрос лишь в том, насколько достойно мы перенесем текущую ситуацию и с какими бонусами мы из нее выйдем.

Как обезопасить себя во время пандемии?