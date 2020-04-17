Какова вероятность заразиться коронавирусом в обычной жизни?
Это какое-то безумие! Сегодня со всех сторон на нас обрушивается лавина информации о коронавирусе, которая зачастую противоречит друг-другу. Обычному человеку практически невозможно отделить зерна от плевел. Ученые всех мастей делают противоречащие заявления, а нам лишь остается выбирать позицию, которая ближе или сходить с ума от потока информации. Это обратная сторона доступности информации. На сегодняшний день нет единого органа, который бы признавали все, и который был бы авторитетом в предоставлении информации. Даже ВОЗ была подвергнута критике со стороны американских властей и лишилась финансирования с их стороны. Так как же надо себя вести, если вы выходите на улицу и вынуждены контактировать с людьми или предметами, которых касались люди? Давай порассуждаем и попытаемся найти решение которое бы учло мнение всех ученных.
На сегодняшний день существует две гипотезы: первая — это то, что коронавирус удерживается на поверхности предметов от одного до пяти дней. В принципе, эта версия считается официальной и исходя из нее правительства всех стран занимаются тем, что дезинфицируют всевозможные поверхности в городах (наверняка вы видели множество видео на эту тему). Но есть и альтернативное мнение, которое утверждает, что вирус, который оказался на поверхности уже не представляет угрозы и находится в мертвом состоянии.
Определить, кто из ученых прав мы не можем. Логика подсказывает то, что обе версии могут быть верными. Слишком мало исследований было произведено на данный момент, чтобы быть уверенным в одной из позиций.
Однако, давайте будем благоразумны. Если половина ученных утверждает, что коронавирус может передаться через бытовые предметы — нам следует к это прислушаться. Когда он поразил только Китай — процент смертности составлял около 3%. Взгляните на цифры статистики сегодня. ЕС, США и Россия показывают уровень смертности от 10%.
Другой аспект — социальное дистанцирование. Сегодня во всем мире принято считать, что расстояние в 1.5-2 метра является оптимальным для предотвращения распространения коронавируса. Но так ли это на самом деле? Давайте подумаем.
Пробежка по время коронавируса
Итак, представьте, что вы занимаетесь пробежкой во время пандемии. Вы бежите по парку и соблюдаете дистанцию в 1.5 метра от впереди бегущего. Казалось бы, вы соблюдаете все предписания ВОЗ и правительства, но есть одно «но». Если впереди бегущий покашляет или чихнет, вы достигните его «аэрозольного облака» в течение 1-2 секунд. Этого будет достаточно, чтобы вирус попал к вам на слизистую оболочку (глаза, рот, нос) и вы заразились. Ученые советуют соблюдать не менее четырех метров при пробежках, но и этого может оказаться недостаточно.
Что касается поверхностей, которые мы вынуждены трогать, то этот вопрос до сих пор не изучен. Способны ли мы заразиться дотронувшись до поручня эскалатора или открывая дверь в общественное место? Ответа нет. На сегодняшний день доподлинно известно лишь одно, что вирус может проникнуть к нам в организм через слизистые оболочки (нос, рот, глаза). Если мы сможем себя обезопасить от попадания на них коронавируса, то шансов заболеть не так уж и много.
Однако, проблема избытка информации никуда не делась. Каждый из нас сталкивался с тем, что их родные или близкие скидывали в чат WhatsApp (почему-то это самый трэш для подобных сообщений) видосики или сообщения о том, как «мир катится в бездну» (в разных интерпретациях). Включать голову и анализировать в большинстве своем никто не хочет, это не интересно. Куда как проще разослать подобные сообщения дальше по своему списку контактов и сеять панику у себя в голове.
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Я не знаю когда и как завершится текущая ситуация, да и никто не знает. Но сейчас главное сохранять трезвую и холодную голову, не поддаваясь на провокации. Все проходит и это пройдет. Вопрос лишь в том, насколько достойно мы перенесем текущую ситуацию и с какими бонусами мы из нее выйдем.
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