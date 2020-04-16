Запуск комплекса для поиска темной материи перенесли на 2030 год
Как рассказал руководитель НПО имени С.А. Лавочкина Владимир Колмыков, запуск космического комплекса «Гамма-400», предназначенного для поиска темной материи, планируется осуществить в 2030 году. Работа над проектом ведется в рамках российских космических программ 2006-2015 и 2016-2025 г.г., при этом запуск системы неоднократно переносился, в последний раз он планировался на 2025 год.
Сейчас НПО Лавочкина совместно с Физическим институтом имени П.Н. Лебедева РАН работает над дополнением к комплексу аппаратуры.
«Гамма-400» представляет собой спутник для изучения высокоэнергетического гамма-излучения в космосе. Основными направлениями исследований комплекса являются поиск «кандидатов» на роль темной материи, изучение природы и свойств переменной активности в гамма-диапазоне различных астрофизических объектов, слабовзаимодействующих массивных частиц, а также исследование механизмов возникновения и распространения заряженных космических лучей в космическом пространстве.
Предполагается, что система «Гамма-400» будет расположена на спутниковой платформе «Навигатор», разработкой которой занимается НПО имени Лавочкина.
В работе над проектом участвуют несколько крупнейших российских и украинских научно-исследовательских институтов, а также итальянский институт ядерной физики.
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