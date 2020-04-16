» » Запуск комплекса для поиска темной материи перенесли на 2030 год

Запуск комплекса для поиска темной материи перенесли на 2030 год

Запуск комплекса для поиска темной материи перенесли на 2030 год

Как рассказал руководитель НПО имени С.А. Лавочкина Владимир Колмыков, запуск космического комплекса «Гамма-400», предназначенного для поиска темной материи, планируется осуществить в 2030 году. Работа над проектом ведется в рамках российских космических программ 2006-2015 и 2016-2025 г.г., при этом запуск системы неоднократно переносился, в последний раз он планировался на 2025 год.

Сейчас НПО Лавочкина совместно с Физическим институтом имени П.Н. Лебедева РАН работает над дополнением к комплексу аппаратуры.

«Гамма-400» представляет собой спутник для изучения высокоэнергетического гамма-излучения в космосе. Основными направлениями исследований комплекса являются поиск «кандидатов» на роль темной материи, изучение природы и свойств переменной активности в гамма-диапазоне различных астрофизических объектов, слабовзаимодействующих массивных частиц, а также исследование механизмов возникновения и распространения заряженных космических лучей в космическом пространстве.

Предполагается, что система «Гамма-400» будет расположена на спутниковой платформе «Навигатор», разработкой которой занимается НПО имени Лавочкина.

В работе над проектом участвуют несколько крупнейших российских и украинских научно-исследовательских институтов, а также итальянский институт ядерной физики.

16 апрель 2020 /
Хочу все знать
  • Не нравится
  • 0
  • Нравится

Похожие новости
Астрофизики зафиксировали рекордно мощные гамма-всплески
Хочу все знать

Астрофизики зафиксировали рекордно мощные гамма-всплески

Сразу две американские орбитальные обсерватории Swift и Fermi зарегистрировали два мощных гамма-всплеска, которые дошли до нас с окраин Вселенной...
Что посылает на Землю загадочные сигналы из глубин Вселенной?
Хочу все знать

Что посылает на Землю загадочные сигналы из глубин Вселенной?

Американские астрономы обнаружили целый класс космических объектов, о которых ученые ранее не имели представления. Речь идет о карликовых черных дырах, которые занимают промежуточное положение между
Российский телескоп снял термоядерный взрыв на нейтронной звезде
Хочу все знать

Российский телескоп снял термоядерный взрыв на нейтронной звезде

Российский телескоп на космической обсерватории "Спектр-РГ", выведенной на орбиту в июле, зафиксировал термоядерный взрыв на нейтронной звезде в центре Галактики,...
Получены гамма-лучи от нейтронной звезды, вращающейся 707 раз в секунду
Хочу все знать

Получены гамма-лучи от нейтронной звезды, вращающейся 707 раз в секунду

Международная исследовательская группа во главе с Институтом гравитационной физики им. Макса Планка (Институт Альберта Эйнштейна; AEI) в Ганновере обнаружила, что радиопульсар J0952-0607 испускает
На МКС будут выращивать мутантов
Хочу все знать

На МКС будут выращивать мутантов

Российские ученые создают научную аппаратуру "Мутация" для проведения на МКС биотехнологических экспериментов по исследованию изменений в микроорганизмах, побывавших в условиях воздействия факторов
Луна светится в гамма-диапазоне ярче, чем Солнце, на новых снимках
Хочу все знать

Луна светится в гамма-диапазоне ярче, чем Солнце, на новых снимках

Если бы наши глаза могли видеть высокоэнергетическое излучение, называемое гамма-лучами, Луна выглядела бы для нас ярче, чем Солнце! Именно так космическая гамма-обсерватория НАСА Fermi («Ферми»)
Комментарии

НАПИСАТЬ КОММЕНТАРИЙ

Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив
Введите код:
Популярные новости
Особенности выбора шинТайная миссия в ТибетеРекордный апрельский снегопад, до 1.25 метра снега накрыл ФинляндиюНулевой пациентДикие нападения животныхВ Беларуси сняли на видео НЛОМиллионы мертвых европейских насекомых выбросило на пляжи Йоркшира, ВеликобританияПод землей начали поиск загадочного темного света


Свежие Статьи
Создано устройство для взлома сновидений

Создано устройство для взлома сновидений

Геологи засекли

Геологи засекли "побег" тяжелого железа из ядра Земли

Доводов в пользу прошлой жизни на Марсе становится больше

Доводов в пользу прошлой жизни на Марсе становится больше

Главная О нас Обратная связь Реклама RSS
Аномалии Загадки Космоса Непознанное Хочу все знать
Пророчества Сверхъестественное Тайны Истории Фоторепортажи
banner
Все права защищены © 2015 Интернет-журнал «Тайны Мира». Любое использование статей допускается только при наличии открытой для поисковых систем гиперссылки на страницу с исходным материалом, который был использован.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+