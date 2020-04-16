» » Новый вулканический гейзер появился в Кампо-де-Калатрава, Испания

Новый вулканический гейзер появился в Кампо-де-Калатрава, Испания

Новый вулканический гейзер появился в Кампо-де-Калатрава, Испания

Вблизи города Альмагро, Испания, образовался горячий гейзер, стреляющий водой и газом на 10-15 метров в воздух. Ученые, исследующие новый гейзер, говорят, что он, скорее всего, связан с вулканической активностью Кампо-де-Калатрава.

Но, новый выброс воды отличается от предыдущих непрерывных извержений.

Первый взрыв произошел 1 апреля, около полудня. За ним последовало еще одно извержение 5 апреля. Последний взрыв произошел 12 апреля.

Каждый раз вода поднималась примерно на 10-15 метров в течение нескольких минут, а затем исчезала.

Взрыву воды предшествует громкий булькающий звук.

Измерения СО2 до пика события на 18.68% (186.800 ppm), пока они не достигли 22% (220.000 ppm) после события, в 500 раз превышают норму.

Эта дегазация также сопровождается повышением температуры с 15,8 ºC в 11: 39 утра до 21,8 ºC в 12:19 вечера.

Гейзер образовался прямо посреди поля на котором выращивают пшеницу.

16 апрель 2020 /
Хочу все знать
  • Не нравится
  • 0
  • Нравится

Похожие новости
15 фактов о вулканах
Хочу все знать

15 фактов о вулканах

На Земле есть около 1500 вулканов, которые могут активизироваться в любой момент. Они образуются, когда расплавленные породы, называемые магмой, поднимаются к поверхности земли, и прорываются сквозь
13 фактов о числе 13
Хочу все знать

13 фактов о числе 13

1. Военно-морские силы Великобритании однажды произвели корабль под названием «Пятница 13-е» (Friday the 13th). В свое первое плаванье корабль отправился в пятницу 13-го числа. Больше его никто
Список фильмов, которые выйдут в 2014
Хочу все знать

Список фильмов, которые выйдут в 2014

12 января — Тупой и еще тупее 2 6 февраля — Робокоп25 февраля — Константин 2 7 марта — 300 спартанцев: Расцвет империи25 марта— Парк юрского периода 4 4 апреля — Первый мститель: Другая война20
Почему люди могут жить в Хиросиме и Нагасаки, а в Чернобыле — нет
Хочу все знать

Почему люди могут жить в Хиросиме и Нагасаки, а в Чернобыле — нет

В 1945-м году на два японских города, Хиросиму и Нагасаки, были сброшены две атомные бомбы. Десятки лет спустя, 26 апреля 1986-го года, на Чернобыльской АЭС в Украине взорвался четвертый ядерный
В Луну врезался метеорит
Хочу все знать

В Луну врезался метеорит

Осенью 2013 года в Луну врезался метеорит размером примерно с машину. Если вы в это время смотрели на наш спутник, то могли заметить на его поверхности вспышку — взрыв, который произошел из-за
12 занимательных фактов про Новый Год
Хочу все знать

12 занимательных фактов про Новый Год

В Индии, где 82 процента населения составляют индийцы, Новый Год отмечают, как и в большинстве стран, 1 января. А в Непале Новый Год отмечают 17-18 апреля.
Комментарии

НАПИСАТЬ КОММЕНТАРИЙ

Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив
Введите код:
Популярные новости
Особенности выбора шинТайная миссия в ТибетеРекордный апрельский снегопад, до 1.25 метра снега накрыл ФинляндиюНулевой пациентДикие нападения животныхВ Беларуси сняли на видео НЛОМиллионы мертвых европейских насекомых выбросило на пляжи Йоркшира, ВеликобританияПод землей начали поиск загадочного темного света


Свежие Статьи
Создано устройство для взлома сновидений

Создано устройство для взлома сновидений

Геологи засекли

Геологи засекли "побег" тяжелого железа из ядра Земли

Доводов в пользу прошлой жизни на Марсе становится больше

Доводов в пользу прошлой жизни на Марсе становится больше

Главная О нас Обратная связь Реклама RSS
Аномалии Загадки Космоса Непознанное Хочу все знать
Пророчества Сверхъестественное Тайны Истории Фоторепортажи
banner
Все права защищены © 2015 Интернет-журнал «Тайны Мира». Любое использование статей допускается только при наличии открытой для поисковых систем гиперссылки на страницу с исходным материалом, который был использован.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+