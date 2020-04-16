Новый вулканический гейзер появился в Кампо-де-Калатрава, Испания

Вблизи города Альмагро, Испания, образовался горячий гейзер, стреляющий водой и газом на 10-15 метров в воздух. Ученые, исследующие новый гейзер, говорят, что он, скорее всего, связан с вулканической активностью Кампо-де-Калатрава.

Но, новый выброс воды отличается от предыдущих непрерывных извержений.

Первый взрыв произошел 1 апреля, около полудня. За ним последовало еще одно извержение 5 апреля. Последний взрыв произошел 12 апреля.

Каждый раз вода поднималась примерно на 10-15 метров в течение нескольких минут, а затем исчезала.

Взрыву воды предшествует громкий булькающий звук.

Измерения СО2 до пика события на 18.68% (186.800 ppm), пока они не достигли 22% (220.000 ppm) после события, в 500 раз превышают норму.

Эта дегазация также сопровождается повышением температуры с 15,8 ºC в 11: 39 утра до 21,8 ºC в 12:19 вечера.

Гейзер образовался прямо посреди поля на котором выращивают пшеницу.