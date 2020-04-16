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Тайная миссия в Тибете

Тайная миссия в Тибете

В середине 19 века в мире развернулось геополитическое соперничество ведущих мировых держав. Британская и Российская империи боролись за влияние в Южной и Центральной Азии. Это противостояние получило эпитет «Большая игра». Великобритания всеми силами старалась не допустить расширения границ России в Азии. Призрак русского солдата, моющего ноги в Индийском океане, стал страшным сном английских политиков. При этом англичане наиболее пристально следили не столько за передвижениями российских военных, сколько за экспедициями ученого Николая Пржевальского…Чем путешественник вызвал к себе интерес британцев? Кто и почему встал на пути Пржевальского в столицу Тибета – Лхасу? И почему товарищи Пржевальского были уверены, что его отравили?

16 апрель 2020 /
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