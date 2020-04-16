Рекордный апрельский снегопад, до 1.25 метра снега накрыл Финляндию

В апреле 2020 года в некоторых районах Северной и Центральной Финляндии выпало рекордное количество снега, сообщает Финский метеорологический институт (FMI). Наибольшее количество снега было зафиксировано в Палякке и Соданкюле в Лапландии, где было зафиксировано до 1,25 м снега.



В Содонкайле метеорологическая станция Tahtela увидела 1,25 м 14 апреля, побив предыдущий рекорд 1,19 м, установленный 6 апреля 2000 года.



Это была уже вторая рекордная цифра, которую станция зафиксировала за два дня подряд. 13 апреля Тахтела зафиксировала 1,22 м.



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[media=https://twitter.com/meteorologit/status/1249953351439134720?ref_src=twsrc^tfw]



