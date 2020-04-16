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Тысячи домов пострадали в результате сильных ливней обрушившихся на Таиланд

Тысячи домов пострадали в результате сильных ливней обрушившихся на Таиланд

Суровые погодные условия, в том числе сильные ветры и грозы, обрушились на 21 провинцию в Северном, Северо-Восточном, Восточном и центральном Таиланде, включая столицу Бангкок, с 12 по 15 апреля 2020 года. В результате два человека погибли, по меньшей мере 3 269 домов пострадали от наводнений.

Грозы и внезапные наводнения причинили значительный ущерб зданиям в северном регионе, поскольку они оставили за собой следы разрушений.

Среди пострадавших провинций были Чианг-Рай, Пхитсанулок, Лоэй, Удонтхани, Нонг-Буа-Лампху, Кхонкэн, Накхонратчасима, Чонбури и Чантхабури. СМИ сообщили о двух погибших и одном раненом человеке.

14 апреля Департамент по предупреждению и смягчению последствий стихийных бедствий заявил, что штормы были вызваны высоким давлением из Китая, которое принесло сильные южные ветры, баррелирующие в сторону Таиланда, поскольку он набрал влажность из Южно-Китайского моря.

16 апрель 2020 /
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