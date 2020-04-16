Масштабное наводнение продолжается в 14 провинциях Ирана

Сильное наводнение продолжается в 14 провинциях Ирана, в то время как некоторые районы страны все еще восстанавливаются после наводнений, начавшихся в марте.

13 апреля иранское общество Красного Полумесяца сообщило о двух погибших, одном раненом и одном пропавшем без вести после того, как наводнения обрушились на северо-восточную провинцию Резави-Хорасан. Двое детей также погибли в центральной провинции Йезд.

Провинции, сильно пострадавшие от наводнений в последние недели, - это Исфахан, Алборз, Тегеран, Западный и Северный Хорасан, Семнан, фарс, Кум, Керман, Керманшах, Голестан, Гилан, Лорестан и Йезд.

200 человек были эвакуированы в аварийное жилье после того, как десятки домов были повреждены. IRCS сообщил, что поставки чрезвычайной помощи были предоставлены более чем 840 людям в пострадавшей провинции.

Одним из наиболее пострадавших районов был Сабзевар, где погибли два человека. Между тем, один человек был объявлен пропавшим без вести в округе Хаф.