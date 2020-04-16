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Американские солдаты получат «волшебную таблетку» от диареи

Американские солдаты получат «волшебную таблетку» от диареи

Солдат должен быть всегда и ко всему готов, но человек, как назло — весьма ненадежное существо. Люди очень плохо переносят недостаток сна, особенно, помноженный на расстройства желудочно-кишечного тракта (ЖКТ). Поэтому Армия США скоро может получить имплант или специальную кибернетическую таблетку для борьбы с этими двумя недугами.

Результаты нескольких военных кампаний на Ближнем Востоке показали, что в условиях жары и тотальной антисанитарии, значительная часть личного состава начинает страдать от инфекций ЖКТ. Проблема была известна очень давно, но сейчас у Пентагона появилась точная статистика: насколько это подрывает боеспособность соединений. Кроме того, отсутствие возможности нормально отдохнуть также подкашивает солдат. И если с окружающим стрессом мало что можно поделать (война, как-никак), то с нарушениями циркадных ритмов работать уже можно: а резкая смена часовых поясов после путешествия на другой конец света или несколько ночных дежурств здорово портят график сна.

Агентство перспективных исследований в области обороны (DARPA) собирается решить сразу две эти проблемы — нарушения сна и диарею — с помощью имплантируемого устройства. Программа получила название «Адаптер» (передовой инструмент акклиматизации и защиты для повышения готовности к окружению, ADAPTER) и ее результатом будет специальный носитель (судя по всему, медикаментов, но это не уточняется), который интегрируется в тело или проглатывается, как таблетка. Таким образом солдаты получат полный контроль над физиологией своего тела, как минимум, в двух аспектах. Попавшие в ЖКТ микробы будут уничтожаться, предотвращая возникновение расстройства, а при необходимости можно будет скорректировать и циркадный ритм. Механизм управления этим «носителем» пока не раскрывается.

16 апрель 2020 /
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