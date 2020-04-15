Оборудование для швейного бизнеса
Вы можете начать свой собственный маленький бизнес с одной швейной машиной и комнатой в своей квартире. Для начала вам нужно научиться шить, покупая промышленную швейную машинку. Если у вас есть заказы, то будет шанс заработать немало денег.
Конечно, вы можете начать шить прямо в своей квартире, чего будет недостаточно для работы на себя, но для получения хорошей прибыли, когда у вас будет достаточно опыта и клиентов - надо открыть собственную мастерскую.
В зависимости от изделий, которые планируете шить, вам нужно выбрать правильный набор швейного оборудования.
Для начинающего предпринимателя лучше всего начать с детской одежды: комплекты белья, подгузники, наряды, платья, шапки и прочие. В дополнение к этому - одежду для детей старшего возраста.
Как показывает практика, в настоящее время это самый популярный товар, покупка которого всегда стоит на первом месте среди родителей, которые больше полагаются на отечественных производителей изделий из натуральных тканей, чем на импортные.
Следующим шагом в организации швейного бизнеса станет поиск поставщиков тканей, аксессуаров. В настоящее время есть много поставщиков, которых можно найти в Интернете бесплатно и изучить их предложения.
Наиболее распространенная ошибка начинающих предпринимателей, при открытии швейной мастерской - нестабильный рынок сбыта. Человек вкладывает средства в оборудование, материалы, аренду помещений, в результате - большинство товаров хранится на складах, и никто их не покупает. В результате - вы должны брать кредиты для оплаты аренды, коммуналки, зарплаты сотрудникам, так что ваш долг только растёт, а мастерская закрывается.
В данном бизнесе есть основное правило: продажа товаров должна опережать производство.
В связи с этим, прежде чем открыть швейную мастерскую, нужно позаботиться о продаже своей продукции. Многолетний опыт предпринимателей в этой сфере деятельности показывает, что вы можете начать успешное дело в своей квартире с помощью одной швейной машинки. Когда вы работаете над заказом, ваша собственная клиентура со временем появляется, и после получения необходимого опыта вы можете точно определить потребности клиентов в конкретных изделиях. По мере роста заказов вы можете рассмотреть вопрос о расширении производства до швейной мастерской.
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