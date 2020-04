Новый пассажирский самолет от Airbus будет напоминать корабль из «Звездных войн»

Возрадуйтесь, фанаты “Звездных войн”! Airbus хочет изменить форму коммерческих авиалайнеров, так что не исключено, что в будущем мы с вами будем летать на футуристичных и по-настоящему фантастических самолетах. Как оказалось, изменение формы пассажирских лайнеров позволит увеличить вместимость самолета до 100 человек, а также сократить расход топлива и выбросов вредных веществ в атмосферу на 20%. Напомню, что самолеты выбрасывают в атмосферу огромное количество углекислого газа и водяного пара, а также оксиды азота и сажу. В общем и целом вклад авиалайнеров в изменение климат а, которое угрожает человеческой цивилизации, огромен. Учитывая вред, который этот вид транспорта наносит окружающей среде, в конце 2019 года Airbus заявила о намерениях выпустить новый самолет без вредных выбросов в атмосферу к 2030 году. Недавно стало известно, что новый джет кардинально изменит свой внешний вид – теперь он будет выглядеть практически как космический корабль из легендарной саге о «рыцарях-джедаях». Рассказываем, что известно о новой модели Airbus.

Как сообщает издание RobbReport, компания Airbus недавно продемонстрировала прототип нового самолета, который получил название Maverick (Model Aircraft for Validation and Experimentation of Robust Innovative Controls). Я бы сказала, что внешний вид нового самолета – самый настоящий футуризм, так как Maverick отлично бы смотрелся в саге «Звездные войны» и будет выполнять региональные рейсы. Учитывая тот факт, что крупные авиастроители мира к 2050 году пообещали вдвое сократить количество выбросов, планы Airbus по выпуску нового самолета без вредных выбросов в атмосферу к 2030 году выглядят революционно.

С самого начала эпохи коммерческих полетов основная форма самолета радикально не менялась. Так, если вы решите собрать модель самолета, то вам потребуется длинная трубка с двумя крыльями по бокам и «оперение» на хвосте. Конечно, авиационная конструкция намного сложнее, к тому же Boeing 747 едва ли похож на Douglas DC-3, но любой человек сразу же поймет, что перед ним самолет, а не любая другая конструкция. Но так было лишь до недавнего времени.

Какими будут самолеты будущего?

Сегодня прототип Airbus Maverick представляет собой беспилотный джет длиной всего 2 метра и шириной 3,2 метра (длина классических авиалайнеров составляет 76,25 м, размах крыла – 68,45 м, а высота 19,35). Несмотря на то, что Maverick находится на испытаниях с июня прошлого года, компания старалась держать самолет в тайн е как можно дольше. Новенький Maverick – это экспериментальная модель с дистанционным управлением, с помощью которой компания тестирует новые возможности авиалайнеров и аэродинамику. Кстати, внутренне наполнение тоже весьма необычно: пассажирский салон объединен с крылом и топливными отсеками, а оба двигателя Maverick размещены над «смешанным крылом». Как пишет Reuters, пассажиры будут сидеть дальше от центра, чем в привычных нам моделях самолетов, а потому существует вероятность, что укачивать в футуристичном джете будет сильнее. При этом среди преимуществ нового самолета более прочная конструкция и легкий вес, а также более тихие двигатели. И это не говоря о меньшем потреблении топлива.

Как полагают в компании Airbus, кабина скорее будет напоминать пассажирам большую комнату, а не привычный пассажирский салон. По этой причине планировку салона можно будет сделать максимально удобной, чтобы пассажирам хватало пространства для ног и комфортного расположения. Отсутствие привычных окон на борту Maverick станет своего рода «изюминкой» интерьера.

В любом случае, если вам очень хочется прокатиться на «Маверике» натуральной величины, то будьте готовы к длительному ожиданию. Дело в том, что испытания прототипа нового самолета продолжатся вплоть до конца 2020 года, а представители компании Airbus пока так и не сообщили журналистам когда пассажирский Maverick будет построен. Следует отметить, что компания Boeing тоже построила самолеты со смешанным крылом. Разработанный совместно с NASA, X-48 – это беспилотный самолетом, который выполнял испытательные полеты в период с августа 2012 года по апрель 2013 года. С тех пор обе компании работали над усовершенствованием технологии смешанного крыла. А в прошлом году голландская авиакомпания KLM заявила, что сотрудничает с Делфтским технологическим университетом для разработки самолета со смешанным крылом «Flying-V».

Так или иначе, сам факт того, что ведущие мировые авиакомпании занялись производством новых моделей пассажирских самолетов – это очень хорошо, учитывая текущую климат ическую ситуацию. По крайней мере ситуацию вплоть до начала пандемии CoVID-19, так как по сообщениям ведущих мировых СМИ, объем вредных выбросов от самолете в марте 2020 года снизился практически на треть. На момент написания этой статьи отмена около миллиона рейсов по всему миру привела к сокращению объема выбрасываемого самолетами углекислого газа на 28 млн тонн. Для сравнения – это на 31% меньше, чем в марте 2019 года. Как пишет Financial Times, такого же снижения выбросов можно было бы добиться, если бы люди перестали водить по крайней мере 6 млн автомобилей.

3D рендер нового самолета французской компании Airbus