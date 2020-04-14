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Новый пассажирский самолет от Airbus будет напоминать корабль из «Звездных войн»

Возрадуйтесь, фанаты “Звездных войн”! Airbus хочет изменить форму коммерческих авиалайнеров, так что не исключено, что в будущем мы с вами будем летать на футуристичных и по-настоящему фантастических самолетах. Как оказалось, изменение формы пассажирских лайнеров позволит увеличить вместимость самолета до 100 человек, а также сократить расход топлива и выбросов вредных веществ в атмосферу на 20%. Напомню, что самолеты выбрасывают в атмосферу огромное количество углекислого газа и водяного пара, а также оксиды азота и сажу. В общем и целом вклад авиалайнеров в изменение климата, которое угрожает человеческой цивилизации, огромен. Учитывая вред, который этот вид транспорта наносит окружающей среде, в конце 2019 года Airbus заявила о намерениях выпустить новый самолет без вредных выбросов в атмосферу к 2030 году. Недавно стало известно, что новый джет кардинально изменит свой внешний вид – теперь он будет выглядеть практически как космический корабль из легендарной саге о «рыцарях-джедаях». Рассказываем, что известно о новой модели Airbus.

Как сообщает издание RobbReport, компания Airbus недавно продемонстрировала прототип нового самолета, который получил название Maverick (Model Aircraft for Validation and Experimentation of Robust Innovative Controls). Я бы сказала, что внешний вид нового самолета – самый настоящий футуризм, так как Maverick отлично бы смотрелся в саге «Звездные войны» и будет выполнять региональные рейсы. Учитывая тот факт, что крупные авиастроители мира к 2050 году пообещали вдвое сократить количество выбросов, планы Airbus по выпуску нового самолета без вредных выбросов в атмосферу к 2030 году выглядят революционно.

Новый пассажирский самолет от Airbus будет напоминать корабль из «Звездных войн»

Макет пассажирского салона нового миниатюрного пассажирского самолета

С самого начала эпохи коммерческих полетов основная форма самолета радикально не менялась. Так, если вы решите собрать модель самолета, то вам потребуется длинная трубка с двумя крыльями по бокам и «оперение» на хвосте. Конечно, авиационная конструкция намного сложнее, к тому же Boeing 747 едва ли похож на Douglas DC-3, но любой человек сразу же поймет, что перед ним самолет, а не любая другая конструкция. Но так было лишь до недавнего времени.

Какими будут самолеты будущего?

Сегодня прототип Airbus Maverick представляет собой беспилотный джет длиной всего 2 метра и шириной 3,2 метра (длина классических авиалайнеров составляет 76,25 м, размах крыла – 68,45 м, а высота 19,35). Несмотря на то, что Maverick находится на испытаниях с июня прошлого года, компания старалась держать самолет в тайне как можно дольше. Новенький Maverick – это экспериментальная модель с дистанционным управлением, с помощью которой компания тестирует новые возможности авиалайнеров и аэродинамику. Кстати, внутренне наполнение тоже весьма необычно: пассажирский салон объединен с крылом и топливными отсеками, а оба двигателя Maverick размещены над «смешанным крылом». Как пишет Reuters, пассажиры будут сидеть дальше от центра, чем в привычных нам моделях самолетов, а потому существует вероятность, что укачивать в футуристичном джете будет сильнее. При этом среди преимуществ нового самолета более прочная конструкция и легкий вес, а также более тихие двигатели. И это не говоря о меньшем потреблении топлива.

Как полагают в компании Airbus, кабина скорее будет напоминать пассажирам большую комнату, а не привычный пассажирский салон. По этой причине планировку салона можно будет сделать максимально удобной, чтобы пассажирам хватало пространства для ног и комфортного расположения. Отсутствие привычных окон на борту Maverick станет своего рода «изюминкой» интерьера.

Новый пассажирский самолет от Airbus будет напоминать корабль из «Звездных войн»

Макет салон Maveric выглядит довольно футуристично. Как вам?

В любом случае, если вам очень хочется прокатиться на «Маверике» натуральной величины, то будьте готовы к длительному ожиданию. Дело в том, что испытания прототипа нового самолета продолжатся вплоть до конца 2020 года, а представители компании Airbus пока так и не сообщили журналистам когда пассажирский Maverick будет построен. Следует отметить, что компания Boeing тоже построила самолеты со смешанным крылом. Разработанный совместно с NASA, X-48 – это беспилотный самолетом, который выполнял испытательные полеты в период с августа 2012 года по апрель 2013 года. С тех пор обе компании работали над усовершенствованием технологии смешанного крыла. А в прошлом году голландская авиакомпания KLM заявила, что сотрудничает с Делфтским технологическим университетом для разработки самолета со смешанным крылом «Flying-V».

Так или иначе, сам факт того, что ведущие мировые авиакомпании занялись производством новых моделей пассажирских самолетов – это очень хорошо, учитывая текущую климатическую ситуацию. По крайней мере ситуацию вплоть до начала пандемии CoVID-19, так как по сообщениям ведущих мировых СМИ, объем вредных выбросов от самолете в марте 2020 года снизился практически на треть. На момент написания этой статьи отмена около миллиона рейсов по всему миру привела к сокращению объема выбрасываемого самолетами углекислого газа на 28 млн тонн. Для сравнения – это на 31% меньше, чем в марте 2019 года. Как пишет Financial Times, такого же снижения выбросов можно было бы добиться, если бы люди перестали водить по крайней мере 6 млн автомобилей.

Новый пассажирский самолет от Airbus будет напоминать корабль из «Звездных войн»

3D рендер нового самолета французской компании Airbus

14 апрель 2020 /
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