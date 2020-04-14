Зачем нужны молочные зубы и как они растут

Мало, кто помнит свой первый зуб. Зато его очень хорошо помнят наши родители. Когда нам было примерно шесть-семь месяцев, он рос и не давал покоя ни им, ни нам. Эта мелкая пакость, которая медленно рвет нежные десны, чтобы выпустить наружу этот кусочек кости. Так происходит чуть больше двух десятков раз, потом они выпадают и все по новой. Все знают, что такое молочные зубы, но мало, кто знает, почему они вырастают, а потом выпадают. Ведь логичнее было бы, чтобы они оставались на всю жизнь, но не все так просто. В этой статье мы разберем не только то, откуда берутся зубы, но и то, зачем они нужны, как ухаживать за ними, стоит ли их лечить и как их удалять.

Что такое молочные зубы

Если говорить чисто технически, то молочные зубы — это первый комплект зубов у некоторых млекопитающих, включая человека. Обычно они выпадают с возрастом, но иногда остаются в течение многих лет жизни. Вообще, это является аномалией, но встречается достаточно часто.

В нормальном состоянии первые зубы у ребенка прорезаются примерно в 6-7 месяцев. Обычно они растут симметрично. То есть на каждый выросший зуб справа вырастает такой же слева. А еще первыми обычно прорезаются нижние зубы и чаще всего передние.

Нормой для ребенка считается 20 молочных зубов. Они вырастают симметрично — по 10 зубов на каждой челюсти и по пять на каждой стороне челюсти. С каждой стороны челюсти есть два резца, клык и два моляра.

Предвестником того, что у малыша скоро прорежутся зубы, является обильное слюноотделение, которое нельзя не заметить. Во время роста зубов ребенок может сильно капризничать. Обычно основные периоды боли составляют 2-3 дня. После этого ему становится легче, но потом все начинается заново. Иногда рост зубов сопровождается температурой.

Когда зуб прорезался окончательно, ребенок успокаивается и какое-то время чувствует себя очень хорошо. Потом все начинается заново, но больше всего дискомфорта ему доставляет именно первый зуб.

Принято считать, что когда растет зуб, десна должна воспаляться, но так бывает не всегда. Иногда зуб может просто вылезти без предпосылок и все.

Для чего нужны молочные зубы

Согласно общепринятому мнению ученых и стоматологов, молочные зубы служат своего рода направляющей для коренных зубов. Они вырастают, пробивают каналы, помогают сформироваться нижней челюсти, а потом уступают место более крепким зубам. Так происходит только у млекопитающих. Большинство рептилий и амфибий сразу обзаводятся нормальными зубами и просто обновляют их в течение всей жизни.

Кроме создания направляющих каналов, молочные зубы помогают ребенку перейти на смешанное питание во время роста и участвуют в формировании лицевых костей, челюсти и черепа в целом. Плюс у ребенка из-за маленького размера головы не могут сразу вырасти зубы правильного размера. Для этого он сам должен сначала подрасти. Поэтому сначала у него только 20 зубов, которые потом сменятся на 32.

Когда вырастают и выпадают молочные зубы у детей

Обычно у детей первые молочные зубы появляются в 6-7 месяцев. Но сильно переживать не стоит, если этого не произошло. Иногда они появляются в 8 и даже 9 месяцев.

Молочные зубы растут примерно до трех лет. В это время их количество постоянно увеличивается, а сами зубы даже меняют форму. Они обтачиваются и становятся более похожими на настоящие взрослые зубы.

После того, как молочные зубы сформировались, можно на какое-то время расслабиться. Впрочем, не стоит пускать дело на самотек. Многие думают, что их можно не чистить и не лечить, но это ошибка. Чуть ниже мы еще вернемся к теме мифов о молочных зубах.

После того, как молочные зубы выросли, они какое-то время держатся, а выпадать начинают в период с 6 до 11 лет. В это время уже начинает формироваться постоянный прикус и окончательная форма зубов.

Выпадать они начинают в той же последовательности, в которой выросли. То есть, сначала центральные резцы, потом боковые резцы, потом моляры.

Обычно, после того, как молочный зуб выпадает, коренной вместо него прорезается примерно через 3-5 месяцев, а период смены молочных зубов коренными называется периодом смены прикуса.

Почему зубы не растут до рождения

Многие родители, вынужденные не спать ночами из-за того, что у их ребенка режутся зубы и они задаются вопросом, почему зубы не растут до рождения, пока ребенок находится в анабиозом состоянии и просто не сможет ощутить боли. Следовательно, не будет мучаться в возрасте полугода и привыкать к тому, что часто жизнь — это боль.

Точного ответа на этот вопрос мне найти не удалось, но разрозненные объяснения сводятся к тому, что в первый год жизни активно развивается нижняя челюсть. Происходит это в течение первых лет жизни. Именно поэтому не стоит снабжать рот зубами до рождения. Да и нет в этом смысла, если ребенку не надо начинать жевать. Наоборот, когда происходит кормление грудью, зубы могут только мешать. Думаю, не надо объяснять почему.

Могут ли у взрослого быть молочные зубы

Многие люди во взрослом возрасте имеют молочные зубы и это факт. Причин того, почему они не сменились постоянными, может быть много. Среди них внутриутробная патология развития, травма, наследственная особенность организма, нарушение обмена веществ, воспалительные процессы в молочных зубах и многое другое, включая глубокое залегание зуба в челюсти.

Если у взрослого человека есть молочные зубы, то есть вероятность, что их надо удалять. Для этого делается снимок и врач принимает решение, что делать с зубом. Если молочный зуб шатается, а под ним уже есть корень нормального зуба, то первый удаляется. Если намека не смену зуба нет, а молочный сидит очень плотно и не портит внешний вид прикуса, его можно оставить. Только надо помнить, что молочные зубы гораздо больше подвержены кариесу. Связано это с тем, что в них не заложено быть крепкими. Они должны послужить несколько лет и выпасть.

Если новый зуб не намечается, а молочный уже сильно поврежден, ставится вопрос о его реставрации или протезировании (установке импланта). В целом, нет ничего страшного в том, у взрослого человека есть молочные зубы. Просто за этим надо следить и периодически ходить на осмотр к стоматологу.

Мифы о молочных зубах

Надо ли чистить молочные зубы

Многие думают, что первые зубы можно не чистить, но это ошибка. Ухаживать за зубами надо с первого момента их прорезанния. Если этого не делать, на них очень быстро будет образовываться бактериальный налет. Это может привести к воспалениям и общему снижению иммунитета ребенка.

Для ухода за зубами можно использовать специальные средства, которые продаются в аптеках или просто резиновые напальчники и салфетки. Правда лучше проконсультироваться со специалистом в каждом конкретном случае. Начиная с 2-х лет чистить зубы необходимо 2 раза в день — утром и вечером. А чем раньше ребенок сам начнет чистить свои зубы, тем быстрее это войдет у него в привычку. Но еще надо понимать, что пользоваться взрослой зубной пастой ребенку нельзя. Она более грубая и может повредить нежную эмаль молочных зубов. Лучше купить тюбик детской пасты.

Нужно ли удалять молочные зубы

Многие думают, что молочные зубы можно удалять в домашних условиях. Удаление молочных зубов возможно, но надо быть очень осторожным. Дедовские методы вроде ”привязать к ручке двери”, ”дернуть пальцем”, ”пожевать твердое яблоко” и тому подобные могут быть опасными. Если зуб не до конца готов покинуть свое место, такие действия могут повредить зубной канал. Это в свою очередь может привести к тому, что постоянный зуб вырастет кривым.

Если есть сомнения по поводу молочного зуба и кажется, что его надо удалить, а он еще на месте, лучше сходить ко врачу и уточнить у него, что делать. Возможно, он сам его аккуратно удалит.

Нужно ли лечить молочные зубы

Многие думают, что если у ребенка на зубе образовался кариес или с ним еще что-то не так, то его надо удалять, мол он все равно выпадет. Это серьезная ошибка.

?Как мы уже определились, молочные зубы держат место для постоянных. Если их удалить слишком рано, неизбежно пойдут нарушения прикуса. В этом случае могут даже образоваться так называемые акульи зубки, что в будущем часто приводит к проблемам с прикусом.

Если у ребенка проблемы с молочным зубом, то его надо стараться лечить. Удалять его можно только в самом крайнем случае.

Надо ли водить ребенка к детскому стоматологу

Да, да и еще раз да! Ребенка надо периодически водить к стоматологу. Только там можно заметить все проблемы с зубами на ранней стадии их появления. Тем более только стоматолог может дать советы по уходу за зубами и сказать, как поступать с молочными зубами, которые уже начали шататься.

Не стоит водить ребенка к взрослому стоматологу. Как правило, они много работают со сформировавшимися зубами и не имеют большого опыта в осмотре детских молочных зубов, которые имеют совсем иное строение. Даже если прием такого доктора будет дороже, все равно лучше сходить к нему.

Как сделать так, чтобы у ребенка были красивые здоровые зубы

Стоит понимать, что зубы это не только твердые штуки во рту для пережевывания еды. Они выполняют и эстетическую функцию. Человек с красивой улыбкой всегда всего добивается легче.

Да и просто, больные зубы, которые постоянно беспокоят своего хозяина это тот еще багаж. Для того, чтобы они были здоровы надо не пренебрегать буквально несколькими правилами.

Если все делать правильно, у ребенка, когда он вырастет, будут красивые и здоровые зубы.

Надо следить за гигиеной полости рта ребенка, не злоупотреблять сахаром и периодически посещать стоматолога, выполняя его рекомендации. Только так можно обеспечить своего ребенка красивыми и здоровыми зубами.

Молочные зубы куда важнее, чем кажутся.