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Ученые впервые обнаружили майорановские фермионы на поверхности золота

Ученые впервые обнаружили майорановские фермионы на поверхности золота

Ученые обнаружили майорановские фермионы на поверхности золота. Об этом говорится в исследовании физиков из Массачуссетского технологического института, которое опубликовано в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.

В 1937 году физик Этторе Майорана, анализируя уравнение Дирака для движущегося электрона, вычислил, что он может существовать не только как частица или античастица, но и сочетать оба этих состояния одновременно. Это состояние частиц представляет огромный интерес для физиков, поскольку их уникальные свойства позволят создать полноценный топологический квантовый компьютер.

Название «частицы ангела» майорановский фермион получил по аналогии с «частицей Бога», которую дали бозону Хиггса.

Около 30 раз физики в своих исследованиях заявляли, что они обнаружили эту частицу, однако практически все эти работы были опровергнуты.

В своем новом исследовании физики из Массачуссетского технологического института заявили, что им удалось наблюдать такие частицы на поверхности золота. Для детекции они использовали систему из золотых нанонитей толщиной около 4 нанометров со вкраплениями ферромагнетика (сульфида европия) на сверхпроводящей ванадиевой подложке.

С помощью технологии туннельной микроскопии исследователям удалось найти пики сигналов, которые, согласно предыдущим теориям, могли генерироваться только парами майорановских фермионов.

В дальнейшем эти частицы могут быть применены в разработке нового типа квантового компьютера, считают ученые. Например, создать такой компьютер, который будет состоять из пар фермионов.

14 апрель 2020 /
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