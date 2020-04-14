Созданы гибкие аккумуляторы-наклейки

Южнокорейские учёные объявили о разработке батарей-наклеек, которые способны менять свою форму.



С развитием и распространением компактной носимой электроники перед учёными встала проблема создания источников энергии, которые должны быть одновременно ёмкими, гибкими, безопасными и долговечными. В Южной Корее вместо традиционных тонкоплёночных литиевых источников энергии, которые отличаются ненадёжностью и коротким жизненным циклом, решили использовать тонкоплёночные ультратонкие суперконденсаторы, имеющие более высокую удельную мощность и энергию.

В итоге группе учёных, в состав которой вошли доктор Юн Хана из Корейского института энергетических исследований, профессор Ким Ён-Джин из Корейского института науки и передовых технологии и профессор Ким Сеёнгчул из Пусанского национального университета, удалось создать гибкие источники энергии, которые с помощью лазера ультракоротких импульсов могут превращаться в многоразовую наклейку. Для этого батарея оснащается графеновыми электродами с адгезивным полимерными композитами, которые при воздействии лазера превращаются в клейкие электроды.

Результаты работы, опубликованной в Chemical Engineering Journal, по мнению исследователей, помогут в создании серийных компактных гибких экологически чистых источников энергии, лишённых тех недостатков, которые имеют существующие батареи на основе лития.