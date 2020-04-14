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Витамины и минеральные добавки не работают – подтверждено исследованиями

Пандемия нового коронавируса CoVID-19 заставляет людей во всем мире искать самые разные способы укрепления иммунитета, так как лекарства и вакцины от вируса SARS-CoV-2 на данный момент не существует, а лучшее оружие, которое организм человека может противопоставить инфекции – это иммунитет. Но если с фуфломицинами и гомеопатическими препаратами все понятно – напомню, они не работают – то как быть с витаминами? Ведь многие воспринимают витаминные-минеральные добавки чуть ли не волшебной панацеей от всего на свете. Однако результаты последних исследований показали, что большинство распространенных витаминов приносят нулевую пользу тем, кто их принимает, а в некоторых случаях могут даже нанести вред здоровью.


Какая польза для организма от витамин

Традиция использования витаминов и минеральных добавок при недостатке питательных веществ восходит к 1747 году, когда британский военно-морской хирург Джеймс Линд начал лечить цингу цитрусовыми фруктами, богатыми витамином С. Однако сегодня врачи вписывают витамины только в тех случаях, когда у пациента обнаруживается дефицит определенного витамина или питательного вещества. Как правило, чтобы выяснить потребность организма в тех или иных витаминах, достаточно сдать клинический анализ крови.

Первые четыре буквы слова витамин происходят от латинского слова, означающего «жизнь». И в самом деле, чтобы выжить, нам нужны разнообразные органические соединения в небольших количествах, но, похоже, на этом их назначение заканчивается. Это подтверждают результаты мета-анализа, опубликованного в журнале Journal of the American College of Cardiology. Ученые выяснили, что витамины в лучшем случае не приносят никакой пользы, а в худшем – могут навредить.

В частности, результаты мета-анализа показали, что мультивитамины, а также прием кальция и витаминов С и D практически бесполезны. Вреда они не причинят, но с тем же успехом могут оказаться обычным плацебо. Эти выводы противоречат общепринятой и уже практически народной мудрости, которая предписывает употреблять витамины и пищевые добавки, чтобы снизить риск развития сердечных заболеваний, рака, простудны, гриппа и в целом преждевременной смерти.

Витамины и минеральные добавки не работают – подтверждено исследованиями

Эффект плацебо действительно работает, но главное не перепутать «пустышки» с настоящим лекарством, когда оно необходимо

На самом деле это далеко не первый случай, когда результаты научных исследований опровергают поклонение витаминам. Так, в 2013 году целый ряд исследований, опубликованных в журнале Annals of Internal Medicine которые в совокупности включали сотни тысяч участников, показали, что витамины не помогают улучшить здоровье. Более того, оказалось, что бета-каротин, витамин Е и, возможно, высокие дозы витамина А на самом деле немного увеличивают смертность.

Единственная пищевая добавка, которая может оправдать свою репутацию, согласно полученным учеными результатам – это фолиевая кислота. Выяснилось, что при совместном приеме с витамином В (и даже без него), фолиевая кислота помогает предотвратить развитие сердечно-сосудистых заболеваний и инсульта. Однако важно понимать, что прием фолиевой кислоты должен проходить под наблюдением врача. Более того, для комплексного улучшения здоровья нужно соблюдать здоровый образ жизни, отказаться от вредных привычек и регулярно выполнять физические упражнения.

Какие витамины надо пить?

В последние годы в нашей стране наблюдается самый настоящий бум лженауки – вера в магию, гомеопатию, целителей и чудодейственные лекарственные препараты среди россиян довольно высока. Конечно, на фоне скупки гомеопатических лекарств, в основе которых находится экстракт печени не существующей в природе мускусной утки, увлечение витаминами и пищевыми добавками может показаться вполне безобидным. Однако на самом деле это не так. Дело в том, что в последние несколько лет в социальных сетях, и в частности, в инстраграм появилось большое количество псевдо-врачей, которые выписывают доверчивым пациентам БАДЫ в огромных количествах. Подробнее об этой проблеме и в целом о проблеме лженауки в России я писала в одной из предыдущих статей.

Витамины и минеральные добавки не работают – подтверждено исследованиями

Никакие биологически активные добавки не помогут вам стать здоровыми

Однако проблема с витаминно-минеральными комплексами существует не только в России. Как пишет издание Discover, 50% американцев регулярно принимают витамины или мультивитамины, полагая, что эти препараты позволят им оставаться здоровыми и способствуют долголетию. Думаю, эта проблема в целом актуальна для всего мира. Одной из возможных причин культа витаминов и БАДов является агрессивная реклама и маркетинг.

Так, веру в эффективность витаминов можно называть как угодно – маркетинговым чудом или неудачей доказательной медицины, но в любом случае, прежде чем принимать решение о приеме тех или иных витаминов, обратитесь к врачу, а лучше сдайте анализ крови. Только так можно узнать, хватает ли вашему организму всех необходимых веществ и минералов. Не забывайте, что в условиях бушующей пандемии CoVID-19 важно соблюдать все рекомендации Всемирной организации здравоохранения, мыть руки, придерживаться здорового питания и поменьше выходить из дома. Будьте здоровы.

Витамины и минеральные добавки не работают – подтверждено исследованиями

Прием витаминов без необходимости и без контроля врача может нанести вред организму

14 апрель 2020 /
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Итак, вот некоторые примеры антивитаминов и витаминов, которые они подавляют:
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