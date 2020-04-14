Сколько алкоголя можно пить без сильного вреда для здоровья?

У людей разное отношение к алкоголю. Кто-то не может протянуть и одного вечера без бокала пива, другие же вообще ни разу в жизни не притрагивались к спиртному. Даже человеку без ученой степени ясно, что пить алкоголь каждый день — вредно для организма, но что если говорить про оптимальную дозу спиртного? Сколько можно пить, чтобы свести к минимуму воздействие алкоголя на здоровье? Сейчас, когда многие находятся на самоизоляции, и зачастую начинают пить гораздо больше обычного, этот вопрос для многих становится актуальным.

Сколько алкоголя нельзя пить

Скажу сразу — единого мнения по этому вопросу нет. Одни ученые говорят, что даже в небольших количествах алкоголь оказывает разрушительное воздействие на организм. Другие считают, что в небольших дозах спиртное даже полезно. А есть рекомендации ВОЗ (Всемирной организации здравоохранения), согласно которым, опасной дозой алкоголя является 60 мл этанола для мужчин и 50 мл для женщин. Но поскольку в чистом виде этанол мало кто употребляет (ну, я надеюсь), вот как абсолютно опасная доза алкоголя выглядит в пересчете на привычные большинству напитки:

180 г. водки для мужчин и 150 г. водки для женщин1,5 л. пива0,5 л. вина

Но не надо думать, что если пить меньше этих значений, то с организмом ничего не будет. Даже если употреблять эквивалент 30 мл этанола в день (90 г водки, 800 мл пива или большой бокал вина), можно сильно навредить своему здоровью.

Что будет, если пить алкоголь каждый день?

Ученые давно исследуют этот вопрос. Последние данные свидетельствуют о том, что алкоголь снижает риск развития атеросклероза. Отчасти он помогает избежать закупорки кровеносных сосудов холестериновыми бляшками. Чем опасен холестерин? Он вызывает проблемы с кровообращением. Кровь перестает нормально циркулировать по сосудам, поскольку они заполняются холестерином, и человек может даже погибнуть. Алкоголь же «промывает» сосуды и не позволяет холестерину застаиваться.

Значит ли это, что алкоголь можно пить каждый день? Нет. В данном случае речь идет об исключительно низких дозах алкоголя. Если брать за основу те же рекомендации ВОЗ, специалисты советуют как минимум два дня в неделю полностью воздерживаться от алкоголя. разум еется, чем дольше вы не пьете, тем лучше.

Но это не значит, что нужно пить каждый день небольшой бокал вина, пусть в Сети и гуляют многочисленные истории, как какой-то там дедушка пил по бокалу каждый день и прожил до 90 лет. Тут все индивидуально и необходимо учитывать множество факторов — от хронических заболеваний до наследственных предрасположенностей. Не говоря уже о том, что алкоголь категорически противопоказан несовершеннолетним и беременным.

Если пить алкоголь каждый день, организм не сможет выводить его из организма, и начнется такая болезнь, как алкоголизм. У него есть 3 стадии, и в этой статье мы их рассмотрим. Но сначала разберемся — как вообще действует алкоголь на человека?

Как действует алкоголь

Что такое алкоголь в научном понимании? Это этиловый спирт, который изготавливается при брожении сахара, дрожжей и крахмала. И вся эта «ядерная» смесь обладает удивительным свойством: она невероятно быстро проходит все этапы пищеварения. То есть пока у вас переваривается обеденный супчик (около 30 минут) или куриное мясо (до 2 часов), алкоголь быстро достигает цели — кровеносной системы человека, порой минуя даже печень, если вы пьете в серьезных масштабах. Она просто не способна пропустить через себя такое большое количество спиртного.

Свое гадкое дело алкоголь начинает делать именно в кровеносной системе: он повреждает эритроциты (крохотные тельца, из которых состоит кровь), из-за чего они слипаются между собой, образуя тромбы. Тромбы в свою очередь перекрывают ход крови в небольших артериях, и это приводит к закупорке сосудов мозг а. Отсюда и появляется чувство опьянения, которое схоже с тем, когда мозг у не хватает кислорода.

Поэтому, если не употреблять алкоголь в меру, мозг постоянно будет находиться в таком состоянии. Это приведет к деградации многих психических и физических функций — состояние, сравнимое с тем, если за один раз выпить много спиртного. Человек не может нормально стоять на ногах и не отдает отчет за свои действия.

Стадии алкоголизма

Постоянное употребление алкоголя приводит к алкоголизму, которое имеет три стадии.

При первой стадии алкогольной зависимости у человека постепенно утрачивается контроль количества выпитого напитка, что ведет к появлению патологического влечения к алкоголю. На второй стадии у человека даже появляется «иммунитет» к алкоголю, точнее, ему так кажется. Действительно, если человек на этой стадии употребит больше 1 литра алкоголя, организм с виду начнет воспринимать спиртное легче. По факту же за этим скрывается развитие серьезных заболеваний — гепатит, цирроз печени, рак пищевода и рак желудка. Алкоголизм третьей стадии характеризуется полной деградацией личности в физическом и психическом планах. Человек уже не может употреблять спиртное и в большинстве случаев умирает.

Ученые считают, что на алкоголизм влияет наследственная предрасположенность, вызванная недостаточной выработкой ферментов, перерабатывающих алкоголь. Но на самом-то деле на это влияет количество выпитого алкоголя. Просто не надо пить, если вы понимаете, что теряете контроль над собой, и возникает неприятное состояние организма.

Почему возникает похмелье?

Этим вопросом задаются многие на следующее утро после бурной вечеринки (обычно со словами «ну, больше точно не буду пить»). На самом деле объяснение довольно простое: алкоголь ужасно быстро попадает в кровеносную систему организма, но ОЧЕНЬ медленно ее покидает. И тело человека не может полноценно восстановиться после бурной ночи, пока вещество не будет полностью разрушено и переварено. Так возникает похмелье.

Наверняка многие гуглили, как избежать похмелья, перед тем, как начать отмечать очередное событие с алкоголем. Но ответ можно уместить в одно предложение: не пейте в больших количествах, и тогда алкоголь успеет покинуть организм до того, как ваша голова соприкоснется с подушкой.

Как пить алкоголь?

Исследователи выделяют так называемую «северную» модель употребления алкоголя и «южную». К первой относятся Россия, Беларусь, Казахстан, страны Балтии, которые пьют много алкоголя, причем ударными дозами, и не всегда часто. «Южная» модель характерна для Испании, Италии, Греции, где могут пить даже чаще, чем в России, но меньше и не такой крепкий алкоголь: например, бокал сухого вина за ужином. По 100 г водки каждый день там никто не пьет.

Ученые сходятся во мнении, что «южная» модель является более безопасной для здоровья, хотя все равно отмечают, что ежедневное употребление алкоголя вредит здоровью. Так что не надо злоупотреблять.

Каждую минуту 0,7% населения планеты находится в состоянии алкогольного опьянения. Получается, 50 млн человек сейчас пьяны