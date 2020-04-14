Сколько зарабатывают самые богатые люди на планете?

В то время как кризис, вызванный пандемией CoVID-19 , вытолкнул 267 человек из списка самых богатых людей мира по версии Forbes, вокруг все еще много миллиардеров, чтобы занять освободившиеся места. Вот уже третий год подряд основатель Amazon Джефф Безос возглавляет список богатейших людей мира. И это несмотря на бракоразводный процесс, который снизил его капитал с $131 млрд до $ 113 млрд. Более того, в результате развода, бывшая супруга Безоса Маккензи Безос дебютировала в списке под номером 22 с состоянием, которое оценивается в 36 миллиардов долларов. Недавно был опубликован доклад Oxfam International, согласно результатам которого у 22 самых богатых людей мира совокупного богатства больше, чем у миллионов женщин в Африке — наиболее уязвимой группы населения в мире по мнению авторов доклада. Учитывая тот факт, что богатство всего мира находится в руках 1% населения, пандемия нового коронавирус а покажет, насколько губительно социальное неравенство в мире.

Однако с начала пандемии CoVID-19 весь мир заговорил о том, что новый коронавирус – это своего рода «великий уравнитель», так как даже самые богатые люди на Земле не застрахованы от вирус а SARS-CoV-2. И даже вне зависимости от того, сколько аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) они приобретут в личное пользование. Падение числа миллиардеров в этом году уже отражает то экономическое воздействие, которое оказывает пандемия. Как утверждают авторы доклада, женщины во всем мире, особенно те, кто живет в нищете, выполняют более трех четвертей всей неоплачиваемой работы по уходу, которая недооценивается и воспринимается как должное как бизнесом, так и правительствами. Между тем, старение населения, сокращение государственных расходов и климат ический кризис усугубят гендерное и экономическое неравенство в будущем.

Богатейшие люди планеты 2020

Вместе с основателем Amazon в первую пятерку списка богатейших людей мира попал Билл Гейтс, расположившись на втором месте. Следом за ним — на третьем месте оказался Бернар Арно, главный исполнительный директор LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton. Он обошел легендарного инвестора Уоррена Баффета с состоянием в 76 миллиардов долларов и занял почетное третье место. Баффет оказался на четвертом месте после того, как его состояние сократилось на 15 миллиардов долларов – до 67,5 миллиарда долларов. Также в первой пятерке оказался Билл Гейтс – он остался на втором месте, а его состояние оценивается в 98 миллиардов долларов, что на 1,5 миллиарда больше, чем в прошлом году. Основатель Oracle Ларри Эллисон занимает пятое месте с состоянием в $ 59 млрд.

На шестом месте с чистым капиталом в $ 55,1 млрд оказался Амансио Ортега, соучредитель владельца Zara Inditex. За ним следует основатель Facebook Марк Цукерберг с $ 54,7 млрд. А вот соучредитель Alibaba Джек Ма стал обладателем состояния в $38,8 млрд, что позволило ему расположиться на 17-м месте. Основатель Twitter Джек Дорси, который недавно сообщил, что жертвует $1 млрд на благотворительность, включая борьбу с CоVID-19, занял 804 место с состоянием в $2,6 млрд.

Необходимо отметить, что пожертвование Дорси – самое большое на сегодняшний день, хотя многие другие миллиардеры, включая Арно, Цукерберга и Гейтса, также пожертвовали средства для борьбы с пандемией. Некоторые из них используют свои фабрики для изготовления масок для лица и дезинфицирующих средств для рук. Так, LVMH занимается производством дезинфицирующих средств для рук и принимает заказы на хирургические маски. В 2020 году в индекс Forbes в впервые попали 178 миллиардеров. Среди них Эрик Юань, генеральный директор компании Zoom, популярность которой резко возросла из-за того, что большая часть населения планеты вынуждена работать из дома во время вспышки коронавирус а. По данным Forbes, его состояние составляет $ 5,5. миллиардов долларов.

В целом, в рейтинге 2020 года насчитывается 2,095 миллиардеров на общую сумму $8 трлн – по сравнению с 2,153 и $ 8,7 трлн соответственно в 2019 году. При этом около 267 человек выбыли из списка, а рекордные 1062 человека стали свидетелями падения их состояния на фоне пандемии. Среди тех, кто переживает сокращение состояния президент Трамп, чей чистый капитал стал меньше на 1 миллиард долларов с 2019 года, когда президент США занимал 715 место.

ТОП-5 самых богатых людей планеты, основатель Amazon — 113$ миллиардов, основатель Microsoft — 98$ миллиардов, исполнительный директор Louis Vuitton — 76$ миллиардов, инвестор — 67.5$ миллиардов, сооснователь Oracle — 59$ миллиардовПроблема социального неравенства

Несмотря на растущую осведомленность о росте неравенства, большинство мировых лидеров продолжают следовать политическим программам, которые приносят пользу богатым и вредят бедным. Такие данные приведены в докладе Oxfam, в котором также указывается снижение налогов для миллиардеров, продвигаемых президентом США Дональдом Трампом и лидером Бразилии Жаиром Болсонаро. Если бы самый богатый 1% населения Земли платил всего 0,5% налога на свое совокупное состояние – а не на ежегодный доход – то в течение следующих 10 лет это позволило бы оплатить работу 117 миллионов человек во всем мире в сфере образования, здравоохранения и ухода за пожилыми людьми. Правда какую зарплату они при этом должны получать в докладе не сообщается.

Если мы действительно ценим заботу о других, то должны пересмотреть существующую финансовую систему, чтобы миллионы женщин в беднейших странах смогли найти время для получения образования или занятия собственной, более высокооплачиваемой работой

Миллионы людей страдают из-за нехватки питьевой воды, еды и жизненно-необходимых ресурсов

По оценкам ученых, к 2030 году 2,3 миллиарда человек будут нуждаться в уходе, а это на 200 миллионов больше, чем в 2015 году. Но правительства по всему миру увеличивают налогообложение беднейших слоев населения, сокращают государственные расходы и приватизируют образование и здравоохранение, сообщает Oxfam. В ближайшие пять лет из-за изменения климат а 2,4 миллиарда человек столкнутся с нехваткой воды. О том, почему с добычей питьевой воды возникают трудности, я писала в одной из предыдущих статей.

Богатейшие люди планеты за 2020 год. Всех узнали?