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NASA хотят отправить на Луну миниатюрные марсоходы

Если вы всегда мечтали о миниатюрном роботе-исследователе, то NASA определенно точно стоит прислушаться к вам. Дело в том, что представители космического агентства рассчитывают на интерес широкой общественности, так как намерены представить свои проекты миниатюрных марсоходов, которые могут быть использованы для исследования Луны. В последние несколько лет все больше стран сообщили о своих планах об освоении спутника нашей планеты. Так, глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил о планах строительства лунной базы, в NASA намерены вернуть астронавтов на спутник Земли, а Китай хочет построить на Луне исследовательскую базу. Но поскольку все вышеперечисленное – это далеко идущие планы, необходимо как можно подробнее исследовать Луну и миниатюрные марсоходы – идеальный способ это сделать.


Новая программа NASA по освоению Луны Artemis

В прошлом году администрация Дональда Трампа дала указания ускорить сроки проведения миссии и осуществить высадку на Луну на четыре года раньше первоначального срока – с 2028 на 2024 год. Будущая миссия получила название Artemis – в честь богини Луны Артемиды, сестры-близнеца Аполлона. В рамках новой программы NASA отправят на спутник нашей планеты команду астронавтов, а помогать с развитием программы агентству помогут 11 компаний, в числе которых Blue Origin (Вашингтон), SpaceX (Калифорния), Boeing (Техас) и многие другие. Таким образом, пилотируемая миссия NASA имеет все шансы вернуть астронавтов на Луну к установленному правительством сроку. О том, как стать астронавтом NASA в своей статье подробно рассказала моя коллега Дарья Елецкая.

По задумке ученых, миниатюрные марсоходы могут помочь в создании долгосрочной базы на поверхности Луны. Но как?

По задумке специалистов будущие астронавты должны иметь возможность находить и собирать лунные ресурсы, после чего перерабатывать их в предметы первой необходимости: пригодный для дыхания воздух, питьевую воду и производства пищи, постройку убежища, ракетное топливо и многое другое. Вполне логично, что возможности миссии сильно расширятся когда полезные и жизненно необходимые ресурсы можно будет создать из местных источников. Еще одной причиной отправки роботизированных аппаратов на Луну является высокая стоимость пополнения запасов для астронавтов. Именно поэтому приоритетной задачей сегодня является разумная оценка определения и использования лунных ресурсов. Тут-то и приступят к работе миниатюрные марсоходы.

Для чего нужны миниатюрных марсоходы?

NASA хотят отправить на Луну миниатюрные марсоходы

Размещение на Луне постоянной базы может стать платформой для отправки человека на Марс

Думаю, ни для кого не секрет, что NASA уже занимается созданием полноразмерного марсохода VIPER, который способен искать воду на Луне. Однако этот ровер гигантский и тяжелый, поэтому ему требуется довольно много энергии для функционирования. А вот меньшие марсоходы, размером с коробку сока, могут выполнять идентичные функции, например картографирование, а также выполнять разведывательные миссии. Так или иначе, дальнейшее исследование Луны и ее окрестностей в любом случае потребует инструментов всех форм и размеров – от широких орбитальных аппаратов до очень маленьких роверов. Более того, как отмечает в официальном пресс-релизе Сабах Бакс, технолог из Лаборатории реактивного движения NASA, миниатюрные роверы помогут в развитии прикладных наук для проведения дополнительных поисков и научных исследований.

В рамках подготовки миссии Artemis лаборатория реактивного движения NASA в Южной Калифорнии (Jet Propulsion Laboratory) объявила о конкурсе на разработку миниатюрных грузов для будущих лунных миссий. Задача «Дорогая, я сократил полезную нагрузку NASA» – это поиск конструкций приборов, которые могут помочь поддерживать постоянное присутствие человека на спутнике Земли, демонстрировать и продвигать использование ресурсов, обнаруженных на Луне, а также создавать новые науки. Основная задача сегодня заключается в том, чтобы спроектировать марсоход, максимальный размер которого не будет превышать 100 мм х 100 мм х 50 мм.

Эти крошечные роботы будут обеспечивать гибкость миссии и собирать ключевую информацию о поверхности Луны, ее ресурсах и окружающей среде. Собранные данные будут полезны для будущих лунных миссий и программы Artemis, – говорится в пресс-релизе на сайте NASA.

Таким образом представители агенства ожидают, что за этой интересной задачей – конструирование миниатюрного робота – последует еще ряд конкурсов по созданию прототипа, тестирования и доставки миниатюрных полезных грузов. Все участники получат возможность выиграть призы в размере 160 000 долларов в нескольких категориях. JPL сотрудничает с NASA Tournament Lab для выполнения задачи на краудсорсинговой платформе heroX. Заявки принимаются до 1 июня 2020 года. Ну как, готовы попробовать свои силы?

NASA хотят отправить на Луну миниатюрные марсоходы

Думаю, нам с вами повезло жить в эпоху возвращения человеку на Луну

14 апрель 2020 /
Хочу все знать
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