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Ученые воссоздали лица людей, живших много веков назад, и это не то, к чему мы привыкли в учебниках
Когда нам хочется узнать, как выглядели люди прошлого — не только эры до фотографии, но и доисторических времен, — в нашем распоряжении оказываются лишь смутные фотографии скелетов и изредка портреты художников, которые еще не знали приемов живописи, так что такие картины выглядят немного по-детски.
Многие художники, имея лишь описания современников, пытались воспроизвести образ той или иной исторической фигуры на холсте, но их вряд ли можно считать достоверными. На помощь нам приходит наука, которая достигла таких высот, что может воссоздать, например, черты лица человека, жившего в эпоху Средневековья по сохранившимся останкам. И благодаря этому мы узнаем, что привычные образы в учебниках расходятся с реальностью.
Генрих IV, король Франции
Правил Францией с 1589 по 1610 год, был убит католическим фанатиком Франсуа Равальяком. Его прозвали Генрих Великий за то, что он пекся о благосостоянии своих подданных. Судебно-экспертную реконструкцию лица в 3D воссоздали на основе его черепа.
Иоганн Себастьян Бах
Один из величайших композиторов всех времен и народов жил и творил в XVII-XVIII веках. Шотландский антрополог Каролин Уилкинсон измерила лицевые кости Баха и воссоздала лицо композитора таким, как оно должно было выглядеть.
Николай Коперник
Нефертити (но это не точно)
ДНК-тесты показали, что мумия, известная как «Молодая леди», принадлежала сестре Эхнатона и матери Тутанхамона. Хотя о ее личности все еще ведутся споры, многие верят, что это царица Нефертити. Палеохудожница Элизабет Дейнис воссоздала бюст египетской правительницы.
Максимилиан Робеспьер
Был французским политиком и юристом, известным благодаря своей роли во Французской революции и Эпохе террора. Робеспьера казнили на гильотине 28 июля 1794 года в возрасте 36 лет.
Ученые использовали его посмертную маску и сохранившиеся записи о медицинской истории революционера, чтобы реконструировать его лицо и определить, от каких болезней он страдал.
Его современники писали о проблемах со зрением, каждую ночь у Робеспьера шла кровь из носа, также зафиксировано разлитие желчи («желтая кожа и глаза»), астения («постоянно уставал»), незаживающие язвы на ногах и частые болезни кожи, шрамы от оспы. Историки полагают, что он страдал от саркомы. Также у него постоянно дергался рот и глаз. Симптомы ухудшились к 1794 году. За день до казни Робеспьер получил огнестрельное ранение в челюсть при невыясненных обстоятельствах.
Мария Стюарт, королева Шотландии
Правила Шотландией с 1542 по 1567 год, причем унаследовала трон, когда ей было шесть дней от роду. 18 лет Мария провела под стражей по приказу королевы Англии Елизаветы I. В 1586 году была казнена по обвинению в заговоре против английской королевы. Ей было 44 года. Ученые из Университета Данди собрали все доступные портреты Марии Стюарт и воссоздали ее лицо, как она должна была выглядеть в период своего царствования.
Ричард III
Был королем Англии с 1483 по 1485 год. Был значимой фигурой в Войне оз и в битве при Босворте, последнем решающем сражении между Ланкастерами и Йорками, в ходе которого он и погиб. На момент смерти Ричарду было 32 года. Его останки были потеряны на протяжении пяти веков и обнаружены лишь в 2012 году. У скелета обнаружили следы сильного сколиоза, 11 ран, девять из которых на черепе.
Роберт Бернс
Известный шотландский поэт умер в возрасте 37 лет в Дамфрисе. Ученые использовали череп Бернса для создания 3D-репродукции лица поэта.
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