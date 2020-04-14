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Что такое цивилизация?

Много лет назад антрополог Маргарет Мид спросила студентов о том, что они считают первым признаком цивилизации.


Студенты ожидали, что Мид расскажет о рыболовных крючках, глиняных горшках или обработанных камнях. Но нет.



Что такое цивилизация?

Маргарет Мид


Мид сказала, что первым признаком цивилизации в древней культуре является бедренная кость, которая была сломана, а затем срослась.


Мид объяснила, что если живое существо в царстве животных ломает ногу, то оно умирает. Со сломанной ногой оно не может убежать от опасности, добраться до реки, чтобы напиться или охотиться за едой. Оно становится добычей для хищников, поскольку кость срастается довольно долго.


Бедренная кость, которая была сломана, а затем срослась — это доказательство того, что кто-то потратил время, чтобы остаться с тем, кто получил это повреждение, перевязал раны, перенес человека в безопасное место и охранял его, пока тот не восстановился.


«Помогать другому человеку во время трудного периода — это тот поступок, с которого начинается цивилизация», — сказала Мид.
14 апрель 2020 /
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