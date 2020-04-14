Рекламная акция Диего Веласкеса

История портрета слуги Веласкеса Хуана де Парехи — пример успешнейшей для XVII века пиар-акции для продвижения художника на международной арене.В 50 лет испанец Веласкес во второй раз в своей жизни оказался в Риме. У себя на родине он к тому времени считался первым художником, но за её пределами оставался практически неизвестен. Более того, итальянцы в те времена считали свою страну колыбелью искусства и иностранными мастерами не очень-то интересовались.Согласно легенде, самолюбие Веласкеса было глубоко уязвлено. За несколько дней он выполнил замечательный портрет своего слуги (по некоторым сведениям — раба) — мавра, сопровождавшего его в Италии, которого звали Хуан де Пареха. Как только просохла краска, Пареха был отправлен кочевать по резиденциям знатных римлян в столице и её окрестностях вместе со своим портретом. Портрет Парехи имел такое разительное сходство с оригиналом и вместе с тем показывал его в таком лестном — истинном! — свете, что «римская крепость» пала. Итальянцы признали великое мастерство Веласкеса, к нему потянулись заказчики, а главным подтверждением его успеха стало приглашение написать самого влиятельного человека Италии (а возможно, и Европы) — Папу Иннокентия Х.Интересна история и самого Парехи. Мавр, много времени проводивший в мастерской Веласкеса, наблюдая за его работой, тоже стал серьёзным художником. При этом самоучка долгое время скрывал свои работы от других, в том числе и от Веласкеса. Талант де Парехи был открыт, когда Филипп IV и Веласкес случайно обнаружили одно из произведений Хуана. По желанию короля Веласкес даровал мавру свободу и оставил затем помощником в своём ателье. Он стал известен как один из виртуознейших копиистов работ Веласкеса, а его собственные картины экспонируются в Прадо («Призвание св. Матфея») и Эрмитаже («Портрет монаха»).