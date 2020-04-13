Как изменится наша жизнь после снятия карантина?

Слово «карантин» в заголовке я использовал в качестве собирательного образа. В разных странах сейчас введены разные режимы, но как бы они не назывались — все сводится к одному: установка ограничений на граждан, экономику, бизнес, сферу развлечений, услуг и т.д. Многие не смогут оправиться после потрясения и закроются, люди потеряют работу или станут существенно меньше зарабатывать и, как следствие — меньше трать. Определенно точно мир станет другим на многие годы вперед. Сможем ли мы обратно вернуться к привычной модели потребления и ведения бизнеса? Сейчас этого не знает никто, но ничто нам не мешает порассуждать на эту тему. Чем мы и займемся.

Итак, давайте начнем с нас с вами. Большинство сегодня столкнулись с проблемами на работе. И хотя государство с экранов телевизора потребовала у работодателей продолжать платить зарплату, но при этом отправить всех на каникулы — здравый смысл подсказывает, что чудес не бывает. Если говорить о бюджетниках (тех, кто получает зарплату от государства), там все более-менее понятно. Как говорится, казна платит. Но что делать с частным сектором? Практически всю сферу услуг закрыли. Это относится и к услугам питания (рестораны, кафе, бары) и к сфере развлечения (кино, театры, торговые центры) и к услугам (ремонт обуви, компьютерной техники, фитнес-центры). Через пару дней в Москве и Области вводят режим передвижения по пропускам. У меня нет сомнений в том, что это позитивно скажется на остановке числа заразившихся (мы видим это на примере Китая, например), но откуда бизнес возьмет деньги, чтобы платить зарплату и коммерческую аренду?

А вы задумывались над тем, куда люди тратят деньги во время общемировой пандемии? Делимся своим мнением на этот счет.

Вопреки расхожему мнению, что русский бизнесмен это зажравшийся толстяк под 120 кг весу, это не так. Для большинства остановка бизнеса на 1-2 месяца, означает фактически его закрытие. Нет оборотных денег (то, что приносят клиенты) на зарплату и аренду больше чем на месяц. Нормальные условия бизнеса не предполагают хранение денег на счетах «на черный день». Деньги должны работать. Их вкладывают в товар, расширение бизнеса, открытие новых филиалов и т.д. Пока есть приток денежной массы — все хорошо. Как только всех сажают на изоляцию и приток денег прекращается — бизнес закрывается. Можно хоть головой о стену биться и говорить, что «бизнес должен платить зарплаты», но если нет денег, то и зарплат тоже нет.

Все это приводит к тому, что многие люди потеряют работу, а те, кто сумеют ее сохранить начнут намного уважительнее относиться к деньгам и их накоплению. Кто знает, что нас может еще ожидать в ближайшие месяц/два/полгода/год? Подсознательно или осознанно мы начнем откладывать деньги на такие вот форс-мажорные обстоятельства. Причем в нашей стране это уже было. И не раз. И не два. И даже не три. Но со временем народ расслабляется, забывает прошлое и начинает жить будущем. Это нормально, так работает психика человека.

Сам по себе рынок труда довольно сильно просядет. Закрывшиеся заведения будет нельзя возродить щелчком пальцев. И проблема даже не в том, что нет денег на их новое открытие, а в том, что люди предпочтут трате денег их накопление. Ну так, на всякий случай.

А что насчет туризма? На мой взгляд с ним все еще хуже, чем со сферой развлечений. Большинство стран, справившись с коронавирус ом, просто не захотят рисковать и пускать к себе туристов. При этом надо понимать, что в разных странах ситуация может отличаться друг от друга весьма кардинально. Как скоро Финляндия согласится пускать туристов из Испании и Италии? А когда США откроет границы для туристов из Китая? Нет ответа. Во всяком случае пока. Мы даже не знаем, что будет после того, как меры ограничения снимут внутри одной страны. Все выйдут на улицу, пойдут в кинотеатры, парки и начнут тесно контактировать между собой? Что мы получим в итоге? Вторую волну заражений? Также ответа нет.

Совсем недавно я, что называется «на пальцах» объяснял, что происходит с нашим организмом, когда в него попадает коронавирус . Рекомендую к прочтению!

Чтобы мое мнение было не единственным в этой статье, я попросил своих коллег ответить на вопрос «Как вы видите развитие мироустройства после снятия ограничений в течение 1-2 лет?»

По самым оптимистичным прогнозам, темпы роста пандемии начнут спадать летом. Что касается полного восстановления и устранения последствий, на это может уйти до двух лет. В этом году кто-то сможет оправиться, кто-то нет — тяжелее всего будет офлайн-бизнесу и всем, кто с ним связан. Миллионы людей потеряли работу, и логично, что за месяц все они новое место не найдут. Наименьшие последствия ощутят предприятия с гос.поддержкой, сейчас таких немало, как в РФ, так и в мире. Лично я ловлю себя на мысли, что стал бояться скопления людей, и даже не знаю, когда смогу снова без страха зайти и погулять по торговому центру. Или сходить в кино, где полный закрытый зал людей. Если и начнем собираться с друзьями, то только дома, пока я не буду готов ходить в кафе/рестораны и другие места развлечений. Скорее всего, даже после того, как пандемия закончится, мы уже не сможем путешествовать, как раньше, по крайней мере несколько лет. Границы откроют, но нас всех ждет волна тестов и медицинских обследований при посещении той или иной страны. Но я не берусь утверждать, когда мы до этого дойдем. Если дойдем, уже будет хорошо. Александр Богданов, автор статей Hi-News.ru

Очевидно, что люди в США, Китае и Европе изменят свои привычки. Не будут ходить в кино, меньше буду посещать рестораны и кафе. Мои поздравления Netflix и UberEats, вы сорвали джекпот! Ну и конечно дико взлетят социальные сети. Если мы не можем хвастать новыми вещами оффлайн, мы будем делать это онлайн. Тикток, Инстаграм и другие сервисы наберут огромное количество новых пользователей. Будет расти как потребление контента, так и его создание. Наверное, взлетит популярность каршеринга — ехать в машине лучше, чем сидеть в вагоне метро и бояться подхватить вирус . Хотя я не понимаю до конца, как власти смогут обеспечить дистанцию в офисных зданиях, на производствах, в транспорте. Это кажется просто нереальным. А уж работать в масках и перчатках и подавно сценарий из параллельной реальности. Многие останутся на удаленной работе. Это удобно, дешево, да и денег на аренду офисов у компаний нет. А людям на удаленке можно платить меньше. Московская компания может нанять человека в Томске и платить сильно меньше столичного рынка. Другой вопрос: как быстро мы забудем пандемию? Тут надо смотреть на исторические исследования. А экономика просто будет другой. наступает новая эра доткомов. Онлайн будет рулить над офлайнном, для меня это очевидно. Михаил Королев, учредитель Hi-News.ru

На самом деле поднимаемый в заголовке вопрос очень непрост. Я призываю вас поделиться своим мнением в комментариях к публикации, или обсудить это в нашем Telegram-чате. Дайте свой прогноз на перспективу месяц/год/пять лет.

Когда-нибудь это все закончится. А что будет потом?