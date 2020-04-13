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Живые символы планеты. Вьетнам. Растения

Живые символы планеты. Вьетнам. Растения

Около пятидесяти процентов территории Вьетнама занимают леса, редколесья и кустарниковые заросли. В местах, не затронутых хозяйственной деловитостью, произрастает свыше 12 000 видов растений, 800 видов лишайников и 600 видов грибов. Для защиты лесов во Вьетнаме созданы государственные национальные парки.

Здесь запрещена охота, хозяйственная деятельность и собирательство, но зато не запрещены телевизионные съемки. Именно поэтому в один из таких парков и отправляется съемочная группа программы «Живые символы планеты»!

Мы уже не помним те времена, когда люди не отделяли себя от природы, от тех, кто в ней живет, от всего, что растет, ползает, бегает, прыгает и летает. Но мы продолжаем быть частью живой планеты, хотя и не всегда чувствуем себя единым целым с ней. А ведь звери и птицы, цветы и деревья живут в наших именах, фамилиях, на гербах и в названиях городов. Нам никуда не уйти от нашего древнего знания о сильных, красивых и полезных покровителях от природы.

13 апрель 2020 /
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