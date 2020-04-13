Выбираем диван по назначению

Диван - универсальный атрибут мебели. В зависимости от конструкции и места использования, он может иметь совершенно иное назначение. При необходимости, подходит практически для любого интерьера.

Чтобы правильно выбрать диван (например, на lux-mebli.net/g1249109-divani), надо определиться с целями его использования. Одно дело, когда вам нужна мебель-трансформер для сна, другое - офисный диван, как место для отдыха. В каждом из этих случаев требования к конструкции и иные параметры различаются.

Имейте в виду, что мебель для разных комнат различается по конструктивности и дизайну. Мы проанализируем самые распространённые варианты.

Гостиная. Оптимальным является угловой вариант. Таким образом, вы можете оборудовать комфортную зону для семейного отдыха. Если вы не планируете использовать этот атрибут в качестве кровати, вы можете не обращать особого внимания на механизм трансформации. Обивка дивана обязательно должна быть устойчивой к истиранию, а также соответствовать общему стилю интерьера. Детская. Здесь используются маленькие диваны. Важно правильно выбрать материалы. Каркас деревянный, обивка и набивка должны быть гипоаллергенными. Спальня. Основным критерием, при выборе для этой комнате - является механизм складывания. Кроме того, размеры должны быть подходящими для обеспечения крепкого и здорового сна. На уровень комфорта значительно влияет наполнитель, что также необходимо учитывать. Ведь, на шерсть может быть аллергия, например. Кухня. Для этого помещения выберите варианты сидения. Каркас может быть изготовлен из металла или другого материала, способного выдерживать высокую влажность. Под сиденьями находятся отсеки для продуктов. Угловые варианты можно встретить в кухня довольно часто. Офис. Каркас и обивка должны выдерживать частые нагрузки. Обычно используются не раскладывающиеся варианты, могут быть пристенные или островные. Довольно часто используются дорогие материалы обивки. Если бюджет не позволяет - прекрасно подойдёт и экокожа.

От грамотного выбора и зависит долговечность дивана.