Несколько причин купить Kaspersky Internet Security

Любой компьютер или ноутбук, подключенный к Интернету, должен быть защищён от различных сетевых угроз: вирус ов, троянов, хакеров и прочих. Конечно, Windows имеет встроенную защиту. Но её уровень оставляет желать лучшего. Поэтому необходимо сделать что-то более надёжное и функциональное. Например, вы можете купить Kaspersky Security - универсальный анти вирус от разработчика РФ. Касперский считается одним из лучших продуктов безопасности на рынке. И тому есть много причин. Использование этого анти вирус а защитит вас от различных угроз. В Казахстане вы мжете совершить покупку на https://www.bitcom.kz/index.php/vendory/kaspersky

Программное обеспечение Kaspersky Internet Security специально разработано для использования в Интернете. Это означает, что программа оснащена модулями для предотвращения интернет-угроз. Когда именно вам нужен антивирус ? Почти всегда, при использовании интернета. Но есть ещё несколько очевидных примеров:

Посещение сайтов. Если вы заходите на неизвестный ресурс, очень вероятно, что вы поймаете там вирус или запустите вредоносный скрипт. Скачать файлы. Скачивая простые книги или видео, вы всегда можете загрузить опасную программу. Работа с электронной почтой. Во время переписки существует риск, что письмо будет перехвачено. Или вам могут написать письмо с вирус ной ссылкой. Когда вы нажимаете на неё, ваш компьютер заражается. Оплата товаров и услуг. Если вы покупаете продукты в интернет-магазинах, оплачиваете счета за коммунальные и другие услуги, вы рискуете ввести информацию о своей учётной записи злоумышленникам.

Все эти проблемы решаются Kaspersky Security для Интернета. И многое другое, потому что программа также имеет функции для сканирования жёстких дисков, запуска программ и прочих.

Этот антивирус является одним из самых популярных на рынке Казахстана. И в то же время - вполне доступный. Вы можете купить ключи Касперского по низкой цене и обеспечить защиту своего ПК на долгое время. Секрет популярности кроется в преимуществах программы:

Защита от всех типов виртуальных угроз: от простых червей до троянов. Широкий спектр функций: анализ, блокировка поведения, проверка текущих баз данных. Анализ входящего трафика в режиме реального времени. Программа исследует открытые сайты, загрузки и электронные письма. И если угроза обнаружена, она немедленно реагирует. Защита от баннеров и спама на веб-сайтах. Возможность настройки родительского контроля. Если ваши дети используют ваш ПК, вы можете настроить антивирус для блокировки определённых сайтов, чтобы они не посещали их. Постоянный мониторинг сети;. Обмен мгновенными сообщениями для обеспечения анонимности. Защита ключей и паролей, введённых при авторизации на денежных или транзакционных сайтах.

Как видите, программа имеет много преимуществ. Поэтому имеет смысл купить лицензионный ключ. Если программа уже активирована, расширение Антивирус а Касперского не помешает.