» » Завораживающие снимки показывают, что кольца Урана имеют уникальный состав

Завораживающие снимки показывают, что кольца Урана имеют уникальный состав

Завораживающие снимки показывают, что кольца Урана имеют уникальный состав

Сатурн является отнюдь не единственной планетой в Солнечной системе, имеющей кольца. И недавно ученые выяснили новые подробности о 13 кольцах системы Урана, запечатлев их на тепловых снимках ледяной планеты.

Впервые астрономы смогли определить температуру колец и подтвердить, что главное кольцо – обозначаемое буквой эпсилон – имеет уникальную для Солнечной системы структуру.

Кольца Урана с трудом поддаются наблюдениям, однако они неожиданно четко проявились на тепловых снимках планеты, которые ученые сделали для анализа температурного поля атмосферы планеты; особенно четко выделялось кольцо эпсилон.

«Мы были удивлены, насколько четко на снимках были видны кольца, когда мы в первый раз произвели обработку тепловых изображений Урана», - сказал астроном Ли Флетчер (Leigh Fletcher) из Университета Лестера, Соединенное Королевство.

Эти тепловые снимки позволили впервые определить температуру колец, которая составила, согласно произведенным оценкам, всего лишь 77 Кельвинов, что близко к температуре кипения азота при атмосферном давлении. (Температура поверхности Урана составляет всего лишь 47 Кельвинов, то есть еще ниже.)

Кроме того, исследователи заметили, что кольца Урана имеют весьма необычное строение – они состоят из крупных фрагментов размером примерно с мяч для гольфа, и при этом в их составе практически полностью отсутствует пыль, хотя в промежутках между кольцами было зарегистрировано наличие облаков пыли. Такая структура является уникальной для Солнечной системы: так, кольца Сатурна демонстрируют весь диапазон размеров частиц, начиная от тонкой пыли и вплоть до относительно крупных камней; кольца Юпитера и Нептуна состоят в основном лишь из высокодисперсных частиц пыли.

«Мы не наблюдаем частиц малого размера в составе колец Урана», - сказал астроном Эдвард Молтер (Edward Molter) из Калифорнийского университета в Беркли, США.

В настоящее время команда Флетчера пытается понять происхождение колец Сатурна и загадочный факт отсутствия в них пыли. Наиболее вероятной на сегодняшний день авторам работы представляется версия о формировании колец Урана в результате деструкции твердых объектов, двигавшихся по орбите вокруг планеты. Разрушение могло произойти в результате столкновений или под действием приливных сил, пояснили исследователи.

Работа опубликована на сервере предварительных научных публикаций arxiv.org.

12 апрель 2020 /
Хочу все знать
  • Не нравится
  • 0
  • Нравится

Похожие новости
Астрономы объяснили, почему Уран вращается на боку
Хочу все знать

Астрономы объяснили, почему Уран вращается на боку

Американские астрономы выдвинули новую гипотезу, объясняющую необычный наклон оси вращения планеты Уран.
Кольца Сатурна оказались моложе динозавров
Хочу все знать

Кольца Сатурна оказались моложе динозавров

Ранее ученые-планетологи предполагали, что кольцам Сатурна столько же лет, сколько Солнечной системе — около 4,5 млрд. Но благодаря открытию, сделанному исследовательским кораблем Kassini, ученые
Парные обручальные кольца
Хочу все знать

Парные обручальные кольца

Обручальные кольца - это романтический символ любви двух сердец, символизирующий желание, готовность двоих любящих друг друга людей соединить их судьбы на всю жизнь. Создание сильной семьи невозможно
Интересные факты об Уране.
Хочу все знать

Интересные факты об Уране.

Интересно, что Уран - самая холодная планета в Солнечной системе. Уран - 7-ая планета от Солнца, движущаяся по радиусу 2.88 миллиардов км. Но это намного ближе чем Нептун, который насчитывает
Мистика обручальных колец
Хочу все знать

Мистика обручальных колец

Обручальные кольца считаются символом вечной любви и верности. Но так ли все просто? Существует много примет, которые связаны с обручальными кольцами. Считается, что обручальные кольца имеют
Иллюзия олимпийских колец
Хочу все знать

Иллюзия олимпийских колец

Чтобы получить эффект от просмотра этой иллюзии, нужно приближаться и удаляться от монитора. Олимпийские кольца будут исчезать (при приближении) и появляться (при удалении).
Комментарии

НАПИСАТЬ КОММЕНТАРИЙ

Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив
Введите код:
Популярные новости
Особенности выбора шинЭлектромагнитный резонансКак нарушение режима сна влияет на работу сердца?Создан «электронный нос», способный различать до 10 запаховГигантский астероид пролетит рядом с Землей уже в апрелеНаучные сенсации. Отредактируй меняАксионы решат еще одну серьезную проблему в физикеЗубы людей оказались «летописью» их жизни


Свежие Статьи
В Красноярском крае нашли следы организмов возрастом 540 миллионов лет

В Красноярском крае нашли следы организмов возрастом 540 миллионов лет

Космический корабль BepiColombo сделал снимок Земли

Космический корабль BepiColombo сделал снимок Земли

Бессмысленно и беспощадно: конспирологи против карантина сегодня и два века назад

Бессмысленно и беспощадно: конспирологи против карантина сегодня и два века назад

Главная О нас Обратная связь Реклама RSS
Аномалии Загадки Космоса Непознанное Хочу все знать
Пророчества Сверхъестественное Тайны Истории Фоторепортажи
banner
Все права защищены © 2015 Интернет-журнал «Тайны Мира». Любое использование статей допускается только при наличии открытой для поисковых систем гиперссылки на страницу с исходным материалом, который был использован.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+