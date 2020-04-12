Завораживающие снимки показывают, что кольца Урана имеют уникальный состав

Сатурн является отнюдь не единственной планетой в Солнечной системе, имеющей кольца. И недавно ученые выяснили новые подробности о 13 кольцах системы Урана, запечатлев их на тепловых снимках ледяной планеты.

Впервые астроном ы смогли определить температуру колец и подтвердить, что главное кольцо – обозначаемое буквой эпсилон – имеет уникальную для Солнечной системы структуру.

Кольца Урана с трудом поддаются наблюдениям, однако они неожиданно четко проявились на тепловых снимках планеты, которые ученые сделали для анализа температурного поля атмосферы планеты; особенно четко выделялось кольцо эпсилон.

«Мы были удивлены, насколько четко на снимках были видны кольца, когда мы в первый раз произвели обработку тепловых изображений Урана», - сказал астроном Ли Флетчер (Leigh Fletcher) из Университета Лестера, Соединенное Королевство.

Эти тепловые снимки позволили впервые определить температуру колец, которая составила, согласно произведенным оценкам, всего лишь 77 Кельвинов, что близко к температуре кипения азота при атмосферном давлении. (Температура поверхности Урана составляет всего лишь 47 Кельвинов, то есть еще ниже.)

Кроме того, исследователи заметили, что кольца Урана имеют весьма необычное строение – они состоят из крупных фрагментов размером примерно с мяч для гольфа, и при этом в их составе практически полностью отсутствует пыль, хотя в промежутках между кольцами было зарегистрировано наличие облаков пыли. Такая структура является уникальной для Солнечной системы: так, кольца Сатурна демонстрируют весь диапазон размеров частиц, начиная от тонкой пыли и вплоть до относительно крупных камней; кольца Юпитера и Нептуна состоят в основном лишь из высокодисперсных частиц пыли.

«Мы не наблюдаем частиц малого размера в составе колец Урана», - сказал астроном Эдвард Молтер (Edward Molter) из Калифорнийского университета в Беркли, США.

В настоящее время команда Флетчера пытается понять происхождение колец Сатурна и загадочный факт отсутствия в них пыли. Наиболее вероятной на сегодняшний день авторам работы представляется версия о формировании колец Урана в результате деструкции твердых объектов, двигавшихся по орбите вокруг планеты. Разрушение могло произойти в результате столкновений или под действием приливных сил, пояснили исследователи.

Работа опубликована на сервере предварительных научных публикаций arxiv.org.