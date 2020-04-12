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В Индийском океане произошло землетрясение магнитудой 6,1

В Индийском океане произошло землетрясение магнитудой 6,1

Землетрясение магнитудой 6,1 произошло в воскресенье в южной части Индийского океана, сообщает Геологическая служба США (USGS).

Землетрясение было зафиксировано в 06.57 по времени UTC (09.57 мск). Очаг залегал на глубине 10 километров.

Угроза цунами не объявлялась.

12 апрель 2020 /
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