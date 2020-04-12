Земля «ослепла» из-за коронавируса

Американский журнал Astronomy внезапно обнаружил, что за последние несколько недель из-за коронавирус а прекратили работу более 120 крупнейших телескопов Земли. В обсерваториях говорят, пауза может продлиться несколько месяцев, и неизвестно еще, можно ли будет потом восстановить работу в прежнем режиме.



Закрываются также малые телескопы, и астроном ы опасаются, что ближайшие полгода могут просто выпасть из истории наблюдений. «Если все в мире перестанут наблюдать, то у нас образуется пробел, который невозможно будет восстановить, — говорит Стивен Яновецкий из техасской обсерватории Мак-Доналд. — Это будет период, о событиях которого у нас в астроном ическом сообществе не будет никакой информации».

Небольшая часть телескопов продолжает работать, в том числе и российский Большой азимутальный телескоп в Карачаево-Черкессии. Американский телескоп Хобби-Эберли не закрыли только в качестве специального исключения, но процедура его работы теперь жестко подчиняется требованиям эпидемиологической безопасности.

Пока работают и телескопы, предназначенные для обнаружения в космос е потенциально опасных объектов. «Мы критически важная служба, созданная НАСА, чтобы защитить Землю от воздействия астероидов. И мы будет продолжать нашу работу настолько долго, насколько это будет возможно без риска для людей и оборудования», — уверен директор обсерватории Pan-STARSS Кен Чемберс.

Смогут ли телескопы вернуться в нормальный режим после смягчения карантинных мер, пока неясно — возможно, придется ждать полного окончания пандемии, поскольку многие работы в обсерваториях исключают социальное дистанцирование.

Американские астроном ы опасаются еще и возможных экономических последствий — когда экономика рушится и миллионы теряют работу, людям становится не до наблюдений за звездами и строительства новых больших телескопов. «Я подозреваю, что самые большие последствия будет иметь финансовая ядерная зима, которую мы, похоже, уже переживаем», — говорит Тони Бисли, директор Национальной радиоастроном ической обсерватории в Вирджинии.