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На ЮАР обрушился крупный град
На южноафриканский город Кимберли обрушился мощный шторм, ливень и огромный град. Пострадали крыши жилых домов, окна, а так же автомобили.
Кимберли, является административным центром Северо-Капской провинции ЮАР.
12 апрель 2020 /
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