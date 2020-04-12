» » На ЮАР обрушился крупный град

На ЮАР обрушился крупный град

На ЮАР обрушился крупный град

На южноафриканский город Кимберли обрушился мощный шторм, ливень и огромный град. Пострадали крыши жилых домов, окна, а так же автомобили.

На ЮАР обрушился крупный град

На ЮАР обрушился крупный град

На ЮАР обрушился крупный град

На ЮАР обрушился крупный град

На ЮАР обрушился крупный град

На ЮАР обрушился крупный град

На ЮАР обрушился крупный град

На ЮАР обрушился крупный град

На ЮАР обрушился крупный град

На ЮАР обрушился крупный град

На ЮАР обрушился крупный град

Кимберли, является административным центром Северо-Капской провинции ЮАР.

12 апрель 2020 /
Хочу все знать
  • Не нравится
  • 0
  • Нравится

Похожие новости
Тропический циклон «Гарольд» обрушился на Фиджи
Хочу все знать

Тропический циклон «Гарольд» обрушился на Фиджи

Тропический циклон «Гарольд» обрушился на большую часть Фиджи
Хочу все знать

"Черная буря" обрушилась на город Байчэн, Китай

Массивная песчаная буря накрыла город Байчэн в провинции Цзилинь, Северо-Восточный Китай. Это явление известно как"черная буря".
В 2014-ом году в Калифорнии построят город для геев под названием Boom
Хочу все знать

В 2014-ом году в Калифорнии построят город для геев под названием Boom

Около десятка архитектурных бюро работают над проектами гей-города, который планируется возвести в пустыне, недалеко от Палм-Спрингс. Площадь будущего городка Boom, составит около 40 гектаров. В нем
Дефенестрация — акт выбрасывания кого-либо из окна
Хочу все знать

Дефенестрация — акт выбрасывания кого-либо из окна

У чехов есть традиция выкидывать политических противников из окон. По-научному это называется дефенестрация. Способ действительно удобный: инструментов умерщвления не требует и время экономит.
Дефенестрация
Хочу все знать

Дефенестрация

Дефенестрация — акт выбрасывания кого-либо из окна
Самый крупный град
Хочу все знать

Самый крупный град

Град – явление нечастое, но, каждый из нас сталкивался с ним.
Комментарии

НАПИСАТЬ КОММЕНТАРИЙ

Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив
Введите код:
Популярные новости
Особенности выбора шинЭлектромагнитный резонансКак нарушение режима сна влияет на работу сердца?Создан «электронный нос», способный различать до 10 запаховГигантский астероид пролетит рядом с Землей уже в апрелеНаучные сенсации. Отредактируй меняАксионы решат еще одну серьезную проблему в физикеЗубы людей оказались «летописью» их жизни


Свежие Статьи
В Красноярском крае нашли следы организмов возрастом 540 миллионов лет

В Красноярском крае нашли следы организмов возрастом 540 миллионов лет

Космический корабль BepiColombo сделал снимок Земли

Космический корабль BepiColombo сделал снимок Земли

Бессмысленно и беспощадно: конспирологи против карантина сегодня и два века назад

Бессмысленно и беспощадно: конспирологи против карантина сегодня и два века назад

Главная О нас Обратная связь Реклама RSS
Аномалии Загадки Космоса Непознанное Хочу все знать
Пророчества Сверхъестественное Тайны Истории Фоторепортажи
banner
Все права защищены © 2015 Интернет-журнал «Тайны Мира». Любое использование статей допускается только при наличии открытой для поисковых систем гиперссылки на страницу с исходным материалом, который был использован.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+