» » В Тверскую область вернулась зима

В Тверскую область вернулась зима

В Тверскую область вернулась зима

Северо-восток Тверской области буквально завалило снегом. В регион неожиданно вернулась настоящая зима.

В Калязинском, Максатихинском и Бежецком районах ночью и ранним утром 11 апреля 2020 года выпал снег. Ночью столбик термометра опустится в Тверской области до -8 градусов по Цельсию.

В Тверскую область вернулась зима

В Тверскую область вернулась зима

12 апрель 2020 /
Хочу все знать
  • Не нравится
  • 0
  • Нравится

Похожие новости
Жители почти 60 населенных пунктов Курганской области остались без света из-за урагана
Хочу все знать

Жители почти 60 населенных пунктов Курганской области остались без света из-за урагана

Порядка семи тысяч жителей 59 населенных пунктов Курганской области остаются без электричества из-за ураганного ветра
Аномально теплая зима приведет к природным пожарам в России
Хочу все знать

Аномально теплая зима приведет к природным пожарам в России

Впервые в истории метеорологических наблюдений на Европейской территории России прогнозируется ранний пожароопасный сезон.
Таежные птицы массово прилетели кормиться в Новосибирск после лесных пожаров
Хочу все знать

Таежные птицы массово прилетели кормиться в Новосибирск после лесных пожаров

Ранее щуры отправлялись на зимовку в северные районы Красноярского края
Насколько опасно есть снег
Хочу все знать

Насколько опасно есть снег

Нас с детства учат не есть снег, однако каждый ребенок хотя бы раз в жизни пробовал на вкус хрустящую, ледяную субстанцию. Но чем грозит подобное развлечение на самом деле?
Зима в самом холодном поселке в мире
Хочу все знать

Зима в самом холодном поселке в мире

Никакого гриппа, звонкие звуки и каменные шины. Маленький якутский поселок Оймякон – одно из самых холодных обитаемых мест нашей планеты. Температура ниже -50 градусов совершенно обычна для здешних
Как вы провели зиму: фоторепортаж детей-блогеров со всего мира
Хочу все знать

Как вы провели зиму: фоторепортаж детей-блогеров со всего мира

Сегодня мы читаем письма детей-блогеров из разных городов — о том, что странного и необычного происходило с погодой этой зимой. Распускающиеся цветы в Сербии, снег в Израиле и рекордная бесснежность
Комментарии

НАПИСАТЬ КОММЕНТАРИЙ

Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив
Введите код:
Популярные новости
Особенности выбора шинЭлектромагнитный резонансКак нарушение режима сна влияет на работу сердца?Создан «электронный нос», способный различать до 10 запаховГигантский астероид пролетит рядом с Землей уже в апрелеНаучные сенсации. Отредактируй меняАксионы решат еще одну серьезную проблему в физикеЗубы людей оказались «летописью» их жизни


Свежие Статьи
В Красноярском крае нашли следы организмов возрастом 540 миллионов лет

В Красноярском крае нашли следы организмов возрастом 540 миллионов лет

Космический корабль BepiColombo сделал снимок Земли

Космический корабль BepiColombo сделал снимок Земли

Бессмысленно и беспощадно: конспирологи против карантина сегодня и два века назад

Бессмысленно и беспощадно: конспирологи против карантина сегодня и два века назад

Главная О нас Обратная связь Реклама RSS
Аномалии Загадки Космоса Непознанное Хочу все знать
Пророчества Сверхъестественное Тайны Истории Фоторепортажи
banner
Все права защищены © 2015 Интернет-журнал «Тайны Мира». Любое использование статей допускается только при наличии открытой для поисковых систем гиперссылки на страницу с исходным материалом, который был использован.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+