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В Тверскую область вернулась зима
Северо-восток Тверской области буквально завалило снегом. В регион неожиданно вернулась настоящая зима.
В Калязинском, Максатихинском и Бежецком районах ночью и ранним утром 11 апреля 2020 года выпал снег. Ночью столбик термометра опустится в Тверской области до -8 градусов по Цельсию.
12 апрель 2020 /
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