К опустевшим лазурным берегам Франции приплыли акулы и киты

Как только человек уходит, природа забирает свое... На юго-востоке Франции у опустевших пляжей появились киты, а вот на знаменитом лазурном берегу заметили более опасных гостей - акул.

Акулы конечно встречаются в Средиземном море недалеко от Ментоны и Монако, но раньше они никогда так близко к берегу не подплывали.

В водах Национального парка Каланки, который находится в департаменте Буш-дю-Рон на юго-востоке Франции, появились финвалы, близкие родственники синего кита, вторые по величине животные планеты.