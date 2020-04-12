Эпидемия чумы распространяется среди кошачьих хищников в национальном парке Йеллоустоун

В то время как страны по всему миру продолжают бороться с глобальной пандемией COVID-19, опасный и смертельный патоген чумы, который преследовал человечество с древних времен, был обнаружен среди популяции пум в районе Йеллоустона.

Из 28 пум, которые были протестированы, двенадцать оказались положительными на чуму – опасное и потенциально смертельное заболевание, которое может заразить и людей.

"Охотники и другие люди, должны знать о возможности заражения чумой при контакте с животными, обработке шкур или поедании их мяса", - сказал Марк Элброх, ведущий автор исследования и директор организации по сохранению диких кошек.

Элброх отметил ,что"чума, вероятно, более распространена, чем ожидалось, в Гае (большая экосистема Йеллоустона)".

Однако, как он отметил, поскольку горные львы обычно не приближаются к людям, очень маловероятно для среднестатистического человека, чтобы он мог заразиться чумой от этих хищников.

"Средний человек имеет практически нулевую возможность заражения чумой от горного льва. Поэтому, пожалуйста, не считайте наши результаты поводом для страха перед горными львами.