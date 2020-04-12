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Полет девяти НЛО наблюдали над Ютикой, Нью-Йорк, США
9 светящихся объектов появились днем над городом Ютика. Сперва в небе появилось 8 объектов, три впереди, пять позади них выстроившись в какую-то геометрическую фигуру.
Вся группа просто стояла на одном месте, затем появился еще один быстро летящий объект, который пролетел мимо остальной группы. После этого, все НЛО улетели вслед за ним.
Это видео было снято над Ютикой, штат Нью-Йорк, 8 апреля 2020 года.
12 апрель 2020 /
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