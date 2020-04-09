Ученые объяснили, как эксплуатация природы приводит к распространению большего числа вирусов

Исследование американских ученых показало, что возрастающее воздействие на окружающую среду и в особенности на популяции диких животных способствует более активному распространению зоонозов. Охотничьи промыслы, развитие торговли и урбанизация привели к массовым миграциям, в результате которых шансы передачи инфекционных заболеваний от животных к людям заметно выросли.

«По мере уменьшения естественных ареалов обитания дикие животные становятся ближе к людям. Флора и фауна меняют свое распределение, чтобы приспособиться к антропогенному влиянию, — говорит эпидемиолог Кристина Джонсон, одна из авторов исследования, опубликованного в издании Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences. — Это ускорило появление болезней в дикой природе и подвергло нас риску пандемий».

Исследователи проанализировали корпус научных публикаций по зоонозам, опубликованных до 2013 года. На основе этих данных были выделены четыре группы живых существ, которые представляют наибольшую опасность для человека в инфекционном плане. Ими оказались одомашненные виды, а также грызуны, приматы и летучие мыши. Помимо наличия большого количества патогенов, родственных человеческим, все они хорошо адаптируются и размножаются в среде, где доминирует человек.

Слева: разнообразие вирус ов у различных групп животных, соотнесенное с разнообразием видов животных внутри этой группы. Справа: разнообразие видов вирус ов, соотнесенное с численностью наиболее распространенных животных и человека / Johnson, Hitchens, Doyle, Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences, 2020.

Один из самых важных выводов, сделанных учеными в статье: виды, находящиеся в состоянии борьбы за свое существование и которым угрожает утрата привычных мест обитания, являются носителями примерно вдвое большего числа зоонозных вирус ов, чем те виды, которым угрожает вымирание по каким-либо иным причинам. Это означает, что при столкновении антропосферы с дикой природой шансы человечества получить новое заболевание всегда возрастают.

Очевидно, что во избежание в будущем пандемий, подобных Covid-19, человечеству стоит уделять больше внимания своим контактам с дикими животными. «Хотя мы пролили свет на паттерны [распространения] зоонозных вирус ов, мы подозреваем, что распространение патогенных микроорганизмов [от животных к человеку] часто остается незамеченным, и лишь небольшая их часть переходит в вспышки среди людей, которые впоследствии можно идентифицировать», — отмечают авторы статьи.