Группы крови человека: чем отличаются и почему их нельзя смешивать

Если остановить на улице случайного прохожего (хотя сейчас это не так просто сделать) и спросить, какая у него группа крови, он, скорее всего, не сможет ответить на этот вопрос. Если только не лежал в больнице, не сдавал специальный анализ или не обладает хорошей память ю. А ведь знание группы крови в непредвиденном случае способно спасти жизнь: если вовремя сообщить врачу группу крови, он сможет быстро подобрать подходящий вариант для переливания. Причем какие-то группы можно смешивать между собой, а другие категорически запрещают это делать. Что же представляет из себя группа крови, и от чего зависит переливание разных групп?

Группы крови человека

Вот уже сто лет одна из важнейших загадок нашей кровеносной системы остается без решения. Мы так и не узнали, почему у нас бывают разные группы крови. Однако тот факт, что группы действительно существуют, не вызывает сомнений — группы задаются специальными молекулами (антигенами), находящимися на поверхности кровяных телец, это такие «шарики», из которых состоит кровь.

Именно антигены определяют группу крови, и если в человеческий организм попадет кровь с другим типом антигенов, она будет отторгнута. Если антигены разные, то организм распознает чужие эритроциты и начнет их атаковать. Поэтому при переливании крови так важно учитывать групповую совместимость. Однако почему кровь делится на типы? Не проще было бы иметь одну универсальную группу?

Из этих «таблеток» — эритроцитов, состоит кровь

Конечно, это было бы проще. Но пока ученые не могут ответить на вопрос, почему многие имеют разные группы крови, создать универсальную группу невозможно. В прошлом году ученые из Медицинского колледжа национальной обороны провели испытания первой универсальной искусственной крови на 10 кроликах. Все животные были травмированы и пострадали от серьезной кровопотери. В ходе исследования из 10 выжило 6 кроликов, которым перелили универсальную искусственную кровь. Выживание среди кроликов, которым перелили обычную кровь их группы, было точно таким же. При этом специалисты отметили, что никаких побочных эффектов от применения искусственной крови не было обнаружено. Но этого недостаточно, чтобы говорить о создании какой-то «универсальной» крови.

Так что пока работаем по старинке с разными группами крови. Как же их определяют?

Как определить группу крови

Существующие на сегодняшний день способы установления группы крови далеки от совершенства. Все они подразум евают доставку образцов в лабораторию и занимают не менее 20 минут, что может быть весьма критично в определенных условиях. Три года назад в Китае разработали экспресс-тест, способный определить группу вашей крови всего за 30 секунд даже в полевых условиях, но пока он широко не применяется в медицине, поскольку имеет сильную погрешность.

Для определения группы кровь берут из вены

Скорость тестов на группу крови является одной из главных проблем. Попади человек в аварию, случись с ним несчастный случай – его группу крови необходимо будет установить, чтобы спасти ему жизнь. В случае же, если данных по пострадавшему нет, придётся ждать еще 20 минут, и это при условии, что лаборатория находится под рукой.

Поэтому врачи настоятельно рекомендуют либо запомнить свою группу крови (такой тест как минимум делают в детстве, в больницах и даже на призывной комиссии в армию), либо записать ее. Вон на айфоне есть приложение «Здоровье», куда можно внести информацию о себе, включая рост, вес и группу крови. На случай, если вы окажетесь без сознания в больнице.

Раздел «Медкарта» в приложении «Здоровье»

На сегодняшний день в мире используют 35 систем определения группы крови. Наибольшее распространение, в том числе в России, получила система ABO. По ней кровь делится на четыре группы: А, В, О и АВ. В России им для удобства использования и запоминания присвоены номера — I, II, III и IV. Между собой группы крови отличаются содержанием в плазме крови и эритроцитах особенных белков. Эти белки не всегда совместимы между собой, и если несовместимые белки соединить, они могут склеивать эритроциты и разрушать их. Поэтому существуют правила переливания крови, чтобы переливать кровь только с совместимым типом белков.

Для определения группы крови ее смешивают с реагентом, содержащим известные антитела. На основу наносят три капли крови человека: к первой капле добавляют реагент анти-А, к другой капле — реагент анти-В, к третьей – реагент анти-D. Первые две капли используются, чтобы определить группу крови, а третья — для выявления резус-фактора. Если эритроциты не склеились в ходе опыта, значит, группа крови человека совпадает с типом анти-реагента, который в нее добавили. Например, если в капле, куда добавили реагент анти-А, частички крови не слиплись, значит у человека группа крови А (II).

1 группа крови

Первая (I) группа крови, она же группа O. Это самая распространенная группа крови, она выявлена у 42% населения. Ее особенность в том, что на поверхности кровяных телец (эритроцитов) нет антигена A или антигена B.

Поскольку в I группе нет антигенов, долгое время считалось, что человек с I группой крови «универсальный донор» – мол, она подойдет к любой группе и «приспособится» к антигенам на новом месте. Сейчас медицина отказалась от этого понятия, поскольку были выявлены случаи, когда организмы с другой группой крови все равно отвергали I группу. Поэтому переливания производятся почти исключительно «группа в группу», т. е. у донора (от кого переливают) должна быть та же группа крови, что и у реципиента (кому ее переливают).

2 группа крови

Вторая (II) группа крови, она же группа A, означает, что на поверхности эритроцитов находится только антиген А. Это вторая по степени распространения группа крови, она есть у 37% населения. Если у Вас группа крови А, то вам нельзя, например, переливать кровь группы В (третья группа), ибо в таком случае в вашей крови имеются антитела, которые борются против антигенов В.

3 группа крови

Третья (III) группа крови — группа B, которая противоположна второй группе, так как на кровяных тельцах присутствуют исключительно антигены B. Она присутствует у 13% людей. Соответственно, если перелить человеку с такой группой антигены типа A, они будут отторгнуты организмом.

4 группа крови

Четвертая (IV) группа крови в международной классификации называется группа AB. Это означает, что в крови есть как антигены A, так и антигены B. Считалось, что если у человека такая группа, ему можно переливать кровь любой группы. Из-за наличия обоих антигенов в IV группе крови нет белка, который склеивает эритроциты — это главная особенность данной группы. Поэтому эритроциты крови человека, которому делают переливание, не отталкивают четвертую группу крови. И носителя группы крови АВ можно назвать универсальным реципиентом. По факту медики стараются редко прибегать к этому и переливать только ту же самую группу крови.

На самом деле для четвертой группы в этом нет ничего критичного — главное перелить кровь с тем же резус-фактором.

Положительная группа крови

Принадлежность по резус-фактору (Rh) бывает отрицательной или положительной. Зависит статус Rh от другого антигена — D, который находится на поверхности эритроцитов. В случае, если антиген D присутствует на поверхности красных кровяных телец, то статус считается резус-положительным, а если антиген D отсутствует, то резус-отрицательным.

Если у человека положительная группа крови (Rh+), и ему перельют отрицательную, эритроциты могут слипнуться. В результате получаются комки, которые застревают в сосудах и нарушают кровообращение, что может привести к смерти. Поэтому при переливании крови необходимо с точностью в 100% знать группу крови и ее резус-фактор.

Отрицательная группа крови

Отрицательная группа крови (Rh-) означает отсутствие антигена D на поверхности эритроцитов. Если у человека резус-фактор отрицательный, то при соприкосновении с резус-положительной кровью (например, при переливании крови), у него могут образоваться антитела.

Совместимость группы крови донора и реципиента имеет чрезвычайно важное значение, ибо в противном случае у реципиента могут возникнуть опасные реакции на переливание крови.

Группы крови родителей

Если кровь нельзя смешивать, то как тогда быть в случае беременности? Врачи сходятся во мнении, что не так важно, какая группа у матери и отца ребенка, сколько важен их резус-фактор. Если резус-фактор мамы и папы разный, то во время беременности могут быть осложнения. Например, антитела могут вызвать проблемы при беременности у женщины с отрицательным резус-фактором, если она вынашивает ребенка с положительным резус-фактором. Такие пациенты находятся на особом наблюдении у врачей.

Это не значит, что ребенок родится больным — в мире существует множество пар с разными резус-факторами. Проблемы в основном возникают только при зачатии и если у матери отрицательный резус.

Какая группа крови будет у ребенка

На сегодняшний день ученые разработали способы с большой точностью определить группу крови ребенка, а также его резус-фактор. Узнать это можно наглядно с помощью таблицы ниже, где O — первая группа крови, A — вторая, B — третья, AB — четвертая.

Риск конфликта по группе крови у мамы и будущего ребенка очень высок, в каких-то случаях меньше, а в каких-то невозможен. Резус-фактор не оказывает никакого влияния на наследование ребенком той или иной группы крови. Сам по себе ген, отвечающий за «+» резус-фактор, является доминантным. Вот почему при отрицательном резус-факторе у мамы, риск конфликта по резусу очень высок.

Может ли меняться группа крови?

Группа крови остается неизменной на протяжении всей жизни человека. В теории она может меняться при проведении операции на костном мозг е, но только в том случае, если костный мозг больного полностью умер, а у донора — другая группа крови. На практике таких случаев нет, да и врач сперва постарается оперировать человека с помощью донорского органа, у которого та же группа крови.

Так что советуем всем запомнить на всякий случай свою группу крови, тем более что она не меняется в течение жизни. А лучше записать и сообщить родственникам — на случай непредвиденных ситуаций.

В мире признано 4 группы крови