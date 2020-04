Как держать себя в форме во время самоизоляции?

Шел 74 день всеобщего карантина. Правительство сначала говорило, что это ненадолго, но как-то все затянулась. Да я и сам понимал, что снимать изоляцию рано. Ежедневные мировые сводки свидетельствовали о том, что число инфицированных растет в геометрической прогрессии. Нам всем лишь оставалось сидеть дома и ждать, когда этот кошмар закончится… Однако, в последнее время, меня не отпускала мысль о корпорации HYS (Help Your Self), которая запустила активную рекламную кампанию по всему миру. Их идея очень проста: вы подписываетесь на определенный курс и выполняете задачи своего куратора. Ничего сложного. Физические упражнения, правильный рацион питания, обучение иностранным языкам и курсы саморазвития. Другими словами все то, что в обычной жизни потребует финансовых вложений, но в существующих реалиях вам готовы предоставить это бесплатно. Но если вы не справляетесь, то с вас спишут сумму, равную вашему ежегодному доходу. Однако, если выполнять все предписания безукоснительно, то это совершенно бесплатно.

У меня есть несколько друзей, кто подписал с ними контракт, но они стали какими-то закрытыми что-ли. По-началу весьма охотно делились своими достижениями, но потом как-то резко ушли в тень. Не знаю с чем это связано, но интриги это явно добавило. Я установил приложение HYS, заполнил анкету и стал ждать…

Буквально через несколько минут со мной связался менеджер, который в очень мягкой и ненавязчивой форме поинтересовался моими целями. Ну что тут ответить? Держать себя в форме, подтянуть язык, обучиться программированию или новой профессии и не сойти с ума. Спустя еще 10 минут мне на почту прилетел рамочный договор, который я с готовностью подписал. Подкупало то, что не нужно было ничего платить. Оплата подразум евалась только в случае, если я решу расторгнуть контракт раньше времени. Но я не для того обратился в эту контору, чтобы что-то прерывать заранее.

Первое, что от меня потребовали в рамках заключенного договора, это предоставить доступ к моей единой учетной записи. Благо, что сейчас можно в пару кликов дать гостевой доступ и не думать о том, что ее смогут «угнать». Доступ был предоставлен, и я стал ждать…

Готовы ли мы выйти за рамки собственного комфорта?

На следующее утро я проснулся от звонка моего телефона. Подняв трубку я услышал голос моего куратора о том, что мне необходимо бросить все текущие дела и заняться домашней пробежкой. Сейчас, вспоминая свои мысли в тот момент я думаю, что был очень рад тому, что программа начала работать. Первую неделю было очень просто. Я выполнял задания, получал баллы, которые не знал куда потратить, и в целом, чувствовал себя прекрасно. Позже баллы можно было потратить на пропуск каких-либо заданий, но их катастрофически не хватало на то, чтобы бездельничать. Но потом что-то пошло не так.

В один из дней я решил пропустить регулярные занятия и просто отметил в приложении, что я их выполнил. В ту же минуту на моих устройствах отключились все развлекательные сервисы: YouTube, игры, twitch и остальные. При запуске я просто получал сообщение «Вы не выполнили ежедневные задачи». Как-то повлиять на это я не мог. Ни переустановка, ни сброс, ни смена аккаунта не помогали. Единственным способом на это повлиять было выполнение предписанных заданий и упражнений. Ах да, еще была кнопка «Отказаться», при нажатии которой с меня бы списали мой ежегодный доход. Но самое интересное заключалось в том, что даже если на счету нет денег, вас просто автоматически загоняли в кредит на не особо выгодных условиях (это тоже было прописано в Договоре). Ну что делать? Подписал, так подписал.

Примерно через месяц я закрылся от своих друзей. Мне было сложно рассказать им о том, что я связался с HYS. В нашей тусовке об этом говорили слегка пренебрежительно, что ли. Но я видел, что на эту иглу подсел ни я один.

Где-то через 3 месяца я вошел в ритм и перестал думать о том, что система направленна на то, чтобы меня сломать. Скорее наоборот. Моя алчность и жадность сыграли мне на руку. В режиме непрекращающейся изоляции для меня это стало глотком воздуха. Времени на развлечения почти не было, а чтобы его заработать, надо было хорошенько «попотеть». И знаете что? У меня получилось. Я не знаю, сколько еще придется провести в изоляции, но абсолютно уверен в одном — при должной мотивации мы все можем оставаться людьми. Уверенными в себе, здоровыми и подтянутыми!

Фантастический рассказ неизвестного автора.

Сколько нам еще предстоит провести в самоизоляции?