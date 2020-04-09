Самые быстрые животные в мире

С самого появления жизни на нашей планете все живые существа борются за свое место под солнц ем. Такие сложные организмы как люди, гепарды и брюссельская капуста появились на Земле в ходе естественного отбора. Это означает, что для обретения нынешнего вида, каждому существу потребовались миллионы лет. Когда в Южно-Африканской саванне гепард преследует антилопу, важно понимать, что он делает это не имея изначальной гарантии на успех. Точно так же, антилопа не уверена сможет ли убежать от хищника. Дело в том, что эволюция постепенно совершенствовала и того и другого, наделяя их ловкостью, маневренностью и умением быстро бегать. Но сколько всего животных на нашей планете могут бегать очень и очень быстро и как это умение помогает им выживать? Давайте узнаем кто самый быстрый на земле, воде и в воздухе.

Результаты исследований показывают, что люди могут бегать со скоростью до 67 км в час – в теории. На практике средняя скорость спринта приближается к 24 км в час. Возможно, вам может показаться что это не так уж и плохо, однако этого явно недостаточно, чтобы выиграть гонку с любым из самых быстрых животных на Земле. А многие животные, как все мы прекрасно знаем, могут двигаться гораздо быстрее нас, при этом многие из них – хищники. Так кто же на нашей планете бегает быстрее всех?

Самые быстрые сухопутные животные

Заяц-русак

Помните басню о зайце и черепахе? На самом деле она появилась не просто так, ведь заяц-русак – одно из самых быстрых животных в нашем списке. Эти маленькие зверьки действительно способны обогнать большинство других животных. Заяц-русак может бегать чрезвычайно быстро, развивая скорость до 75 км в час, что, безусловно, позволяет ему убежать от голодного хищника. Обитают русаки преимущественно в Европе, Передней и Малой Азии, а также в Северной Африке. В России зайца-русака можно увидеть на всей Европейской территории страны. Скажу честно, при написании этого материала я была очень удивлена узнав, что наш родной обычный зайчик, занимает такую высокую строчку среди самых быстрых бегунов на планете земля .

Антилопа Вилорог

Вилорогая антилопа занимает почетное второе место среди наземных животных по скорости передвижения. Это может показаться удивительным, но вилорог может легко обогнать большинство хищников на скорости около 96 км в час. При этом большинство других антилоп развивают совсем иную скорость – от 80 км в час (гну) до 40 км в час (дикдики). Примечательно также и то, что вилороги – самые древние парнокопытные Северной Америки. Свое название эти необычные животные получили из-за характерных крючковатых рогов, которые растут на голове у самцов и самок, хотя у последних они заметно тоньше и короче. Масса тела вилорогой антилопы варьируется от 35 до 60 кг, что, согласитесь, немало. Так как эти парнокопытные бегают почти также быстро, как гепарды, этой способностью они обязаны толстой трахее, объемным легким и большому сердцу, которое очень быстро перекачивает насыщенную кислородом кровь.

Гепард

Гепард – самое быстрое животное на суше. На самом деле гепард может бегать со скоростью лишь немного превышающей скорость вилорогой антилопы (96 км в час) и может развивать скорость до 98 км в час. И все же гепард быстрее вилорога. Однако из-за того, что гепарды обитают в большинстве стран Африки и на Ближнем Востоке, посоревноваться с вилорогими антилопами не предоставляется возможности (вилороги родом из Северной Америки). А вот самым быстрым гепардом, развившим скорость до 98 км в час стала гепард по имени Сара, которая установила этот рекорд в 2012 году. Необходимо отметить, что ученые не могут следить за всеми гепардами в мире, и возможно есть особи которые бегают быстрей чем Сара.

В отличие от большинства других животных из нашего списка, гепард – хищник, который представляет серьезную угрозу для животных, которые обитают в тех же географических районах, причем не только на лугах, но и в лесах. Также важно понимать, что гепард – это спринтер, а не бегун на длинные дистанции. Это грациозное животное умело сочетает ловкость со скоростью во время смертельных атак. Более того, гепарды способны очень быстро ускорятся и могут увеличивать скорость в четыре раза быстрее, чем мы с вами. А еще они очень эффектно и быстро останавливаются. При этом скорость и ловкость гепарда не сочетаются с его силой – гепарды довольно хрупкие животные и проигрывают в большинстве схваток с другими хищниками. В результате своих добычу часто достается конкурентам. Раненый гепард не в состоянии быстро бегать, что может подвергнуть его жизнь опасности.

Самые быстрые рыбы

Раз уж мы выяснили кто самый быстрый на суше, давайте узнаем какие обитатели морских и океанских глубин плавают быстрее других. По правде говоря, перед написанием этой статьи я вспомнила практически всех рыб, которые хотя бы мало-мальски походят на тех, кто может плавать очень быстро, но в результате не угадала ни одну из тех, кто занимает лидирующие позиции нашего списка. Не знаю почему, но мне казалось что очень очень быстро плавает тунец, в то время как на самом деле его максимальная скорость равняется всего 74 км в час (хотя это тоже отличный результат). Кстати, а вы знали, что польза употребления рыбы в пищу может быть переоценена? Подробнее читайте в нашем материале, а пока давайте узнаем, какие рыбы плавают быстрее всех на свете.

Меч-рыба

Меч-рыбы довольно необычные создания – в длину они достигают 4,5 метра. Впервые этот вид был описан в 1758 году шведским врачом Карлом Линнеем. Внешне меч-рыба выглядит довольно колоритно – у нее сильно удлиненная верхняя челюсть – как бы оправдывающая название меч-рыбы – которую она использует для оглушения добычи, а также высокий плавник на спине. При этом нижняя часть тела у меч-рыб светлая, а все остальное тело коричневато-черного цвета. Так как меч-рыбы – хищники, для того, чтобы поймать добычу они должны очень быстро плавать. Согласно предположительным расчетам, меч-рыбы способны разгоняться от 100 до 130 км в час, а вот точную скорость этого обитателя морских глубин вычислить так и не удалось. Обитают меч-рыбы в Атлантическом, Тихом и Индийском океанах, а также в Средиземном море.

Черный марлин

На самом деле все рыбы в нашем списке плавают с примерно одинаковой скоростью, однако чаще других самой быстрой рыбой называют парусника. Тем временем, черного марлина – рыбы из семейства марлиновых, которые славятся умением быстро плавать – некоторые исследователи считают самым быстрыми на планете. Так, в видео BBC говорится, что именно черный марлин плавает быстрее других морских обитателей, разгоняясь до рекордных 131,4 км в час. Однако необходимо пояснить, что это – скорость разматывания рыболовной катушки, когда на крючок клюет черный марлин. Обитает эта необычная рыба в водах Тихого и Индийского океанов, а ее габариты внушают уважение – длина тела черного марлина может достигать 4,65 метров а вес 750 кг. При этом внешне черный марлин похож на меч-рыбу, причем так сильно, что сходу сложно определить, кто именно изображен на фото графиях. Так или иначе, с уверенностью можно сказать, что черный марлин и правда самая быстрая рыба… в океане.

Парусник (рыба)

Итак, быстрее всех на суше бегает гепард, но как насчет морей и океанов? Честь быть самым быстрым морским обитателем досталась паруснику – рыбе, которая может развивать скорость до 109 км в час. Вдумайтесь – это быстрее чем скорость большинства машин, проезжающих по трассе. Чтобы примерно понимать с какой скоростью плавает эта рыба, можно представить, что ваш автомобиль движется со скоростью около 110 км в час, а парусник лишь немного отстает от вас. Однако эту невероятно быструю скорость парусники развивают в основном когда напуганы – это позволяет им не только уплывать от опасности, но и пугать хищников. Все остальное время рыба-парусник никуда не торопится. Встретить самую быструю рыбу в мире можно в Красном и Средиземном морях.

Самые быстрые птицы

Не знаю, в курсе ли вы, но птицы – это теплокровные яйцекладущие позвоночные животные (заметьте, сколько характеристик) которых биологи традиционно рассматривают как отдельный класс. Их характерной чертой является покров из перьев, покрывающий тело, который достался им от динозавров. Перья предохраняют тело птицы от неблагоприятных изменений температуры и играют важную роль во время полета. Кстати, далеко не все птицы на Земле могут летать: пингвины и птицы киви наглядное тому подтверждение. Эти ребята на самом деле не склонны куда-либо торопиться, поэтому и не попали в наш список.

Беркут

Представитель семейства ястребиных беркут – гроза не только мелких грызунов, но даже оленей. Встречаются эти хищные птицы в Северной Америке, Южной Африке и Европе, преимущественно в гористой местности. Есть беркуты и в нашей стране скорее всего вы слышали о них, как о хищных и агрессивных птицах. Ужаса во внезапную встречу с этим пернатым добавляет скорость, с которой беркуты рассекают небесные просторы – так, во время свободного падения беркуты могут разгоняться до 320 км в час, а набор скорости в основном идет за счет массы тела птиц. Так, самцы в среднем достигают от 2,8 до 6,7кг, а самки как правило больше самцов. Однакоразница между беркутами и сапсанами (самыми быстрыми птицами в мире) кроется в размахе крыльев, который составляет 180-120 см. Беркуты также славятся своим умением сооружать гнезда из сучьев деревьев, а свое потомство высиживают около 45 дней.

Фрегат

Так как теперь мы знаем кто быстрее всех передвигается по суше и морю, пришло время воздуха. И в этой связи нельзя не вспомнить о фрегатах. Эти невероятно красивые птицы с пышной ярко-красной грудкой способны развивать скорость до 152 км в час. Согласитесь, это очень быстро. На самом деле фрегаты – это родственники пеликанов и бакланов, но в отличие от них, размах крыльев фрегатов по отношению к массе тела очень большой. Это позволяет пернатым оставаться в воздухе так долго, что иногда они не приземля ются больше недели, а парят фрегаты преимущественно над тропиками и субтропиками.

Сапсан

Согласитесь, когда речь заходит о самом быстром животном на нашей планете, нельзя не учитывать среду обитания. Так как на суше бегают быстрее всех гепарды, а моря бороздят парусники со скоростью 110 км в час, среди насекомых нет равным стрекозам, то в воздухе есть еще одна птица, которая летает быстрее всех прочих пернатых – птица сапсан (надеюсь, вы помните, что скоростные поезда в нашей стране часто называют в честь птиц, так что сапсан, курсирующий из Москвы в Санкт-Петербург не исключение). Сапсан может летать особенно быстро – их скорость может достигать до 321 км в час! Что-то немыслимое, правда? Единственное, что необходимо учитывать, это то, что сапсан развивает такую скорость во время пикирования, что делает этих пернатых невероятно грозным и быстрым охотником. Когда добыча поймана, сапсаны летают не так быстро, но вряд ли это важно для их добычи. Таким образом, самым быстрым животным на планете земля является птица сапсан. Увидеть этих прекрасных и необычных пернатых можно на всех континентах кроме Антарктиды.

Самые быстрые насекомые

А теперь перейдем наверное к самому неприятному, насекомым. Все мы знаем, как тяжело поймать муху или комара — они изворотливы, быстры и надоедливы. Наверное все пытались ловить бабочек или стрекоз при помощи сачка и знают не понаслышке, какие они быстрые. Но кто же из насекомых самый быстрый?

Жук-скакун

Почетное третье место среди самых быстрых насекомых нашей планеты занимает жук-скакун, который не только летает, но и очень быстро передвигается по земле. На самом деле биологи называют жуков-скакунов самыми быстрыми наземными насекомыми, так как охотясь за добычей жуки-скакуны могут развивать скорость до 2 метров в секунду. Согласитесь, это очень быстро. А вот летают эти – не побоюсь этого слова – полезные насекомые на небольшие расстояния. Полезными их называют потому, что взрослый жук-скакун уничтожает более 400 разных вредителей. Интересным является и то, что скакуны взмывают в воздух едва почувствовав опасность, что позволяет им очень быстро перемещаться в безопасное место. Питаются эти насекомые на земле, а в их рационе преобладают мелкие насекомые и личинки, а яркий окрас жуков-скакунов делает их желанным экземпляром в коллекциях любителей насекомых.

Таракан

Не знаю любит ли вообще кто-нибудь тараканов, но эти живучие насекомые – к нашему великому сожалению – передвигаются очень быстро. Само их название, по сути, говорит об этом, ведь слово таракан происходит от чувашского слова «убегающий». Когда эти насекомые убегают от опасности, то способны развить скорость до 5,4 км в час, а учитывая их размер это какой-то абсолютный рекорд. На самом деле тараканы – одни из самых древних видов на Земле. Многие ученые полагают, что тараканы населяют нашу планету на протяжении миллионов лет, в течение которых они приспосабливалась к постоянно меняющимся условиям окружающей среды, поэтому когда они заводятся в чьем-то жилище, избавиться от них очень трудно. Кстати, на территории наших страны насчитывается без малого 55 видов тараканов. Стоит ли говорить, что обитают эти не самые приятные товарищи повсюду – на всех континентах, кроме Антарктиды. А вот самыми долгоживущими животными на нашей планете являются голые землекопы. О том что это за зверушки и почему они такие особенные, читайте в увлекательной статье моего коллеги Рамиса Ганиева.

Стрекоза

Раз уж мы заговорили о воздушной стихии, то нельзя забывать о насекомых. Несмотря на то, что скорость, с которой летают пчелы вызывает как минимум восхищение (65 км в час), скорость стрекоз, все же, намного больше – до 97 км в час. При этом большую часть времени стрекозы передвигаются со скоростью, не превышающей 30 км в час. Стрекозы разгоняются до скорость 95-97 км в час во время охоты – они моментально просчитывают траекторию полета жертвы – в рацион стрекоз входят мухи, жуки, комары и другие мелкие насекомые – и перехватывают добычу прямо на лету. Потрясающая способность и никакой надобности в преследовании. Все, что нужно сделать стрекозе – это ждать, когда пища сама попадет к ней в руки. На самом деле стрекозы – одни из самых древних насекомых, обитающих на нашей планете. Во всем мире их насчитывается больше 6650 видов. Стоит ли говорить, что стрекоз можно встретить на всех материках земного шара, включая Антарктиду.

Как видите, разнообразие видов на нашей планете поражает воображение: в море, в воздухе и на суше обитают удивительные живые существа, которые демонстрируют множество различных способов, того, как можно приспособится к выживанию в окружающей среде. Хотя благодаря нашим инструментам и изобретениям человек может находиться на вершине пищевой цепочки, нас легко превзойти, когда речь заходит о скорости. Многие из животных нашего списка передвигаются так же быстро, как и автомобили и поезда, которые мы создали.

Возможно, вы удивитесь, узнав какие животные на Земле бегают быстрее всех