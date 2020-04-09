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Из-за чего после 40 лет развиваются хронические заболевания?

Знаете ли вы, что все существующие на сегодняшний день заболевания, делятся на острые и хронические? Они отличаются между собой характером течения. Острые болезни вроде простуды и гриппа протекают с ярким проявлением симптомов, но довольно быстро лечатся и впоследствии редко беспокоят человека. А вот хронические заболевания, вроде запущенного бронхита или гастрита, на протяжении жизни человека повторяются часто и практически всегда протекают тяжело. По наблюдениям ученых, многие болезни становятся хроническими примерно после 40 лет, и этому есть вполне логичное объяснение. Итак, давайте разберемся — из-за чего болезни становятся хроническими и как этого не допустить, чтобы прожить долгую и здоровую жизнь?


Какими бывают хронические заболевания?

Хронические заболевания, сами по себе, тоже делятся на два типа — врожденные и приобретенные. Болезни первого типа преследуют людей с самого детства, потому что они возникают в утробе матери или в младенчестве из-за различных нарушений в развитии. Приобретенные хронические болезни, в свою очередь, берут свое начало из острых заболеваний. Когда человек не обращается в больницу или врачи не обеспечивают ему должное лечение, у острых заболеваний возникают осложнения и они начинают все чаще беспокоить пациента. При этом они практически не поддаются лечению — симптомы можно убрать, но спустя какое-то время они возникают снова.

Весьма логично предполагать, что хронические болезни приобретаются человеком после 40-летнего возраста из-за того, что за прошедшую часть жизни они успевают осложнить большинство своих болезней. Ведь подумайте сами — из-за плотного рабочего графика у многих из нас нет времени сходить в больницу. Даже если поход состоялся и врач назначил лечение, многие люди надеются, что болезнь пройдет сама собой. В конечном итоге заболевания становятся хроническими и не поддаются лечению и человек становится просто обязан следовать рекомендациям врача.

Из-за чего после 40 лет развиваются хронические заболевания?

Не позволяйте болезням становиться хроническими, иначе будете вынуждены «жить на таблетках»

Например, людям с хроническими болезнями органов пищеварения приходится всю жизнь соблюдать особую диету без острой и жирной пищи. Людям с хроническим артритом, при котором у них воспаляются и болят суставы, приходится еще тяжелее — многим из них нельзя даже вставать с постели. В 70% случаев хронический артрит приводит к инвалидности, а лечение сводится к тому, что пациентам просто дают средства для уменьшения боли. А чтобы артрит не стал хроническим, важно регулярно посещать врача, потому что уменьшить потенциальный вред может только раннее обнаружение. Особенно осторожными стоит быть людям, которые часто испытывают тяжелую физическую нагрузку и утомление — артрит с высокой долей вероятности развивается именно после этих состояний или осложнений инфекционных заболеваний.

Как сохранить здоровье после 40 лет?

Ученые уже много раз доказывали, что снизить риск развития хронических заболеваний можно ведя здоровый образ жизни. Например, недавно профессор Солья Найберг из Хельсинского университета (Финляндия), доказала, что хронических болезней можно избежать, соблюдая четыре полезные привычки. Как бы банально это не звучало, речь идет о соблюдении правильного режима питания, отказе от курения, умеренном употреблении алкоголя и ведении активного образа жизни. Да, действительно звучит банально, но давайте посмотрим, каким образом она узнала о влиянии полезных привычек на риск развития хронических заболеваний.

Из-за чего после 40 лет развиваются хронические заболевания?

На момент написания этой статьи, 8 апреля 2020 года, в России действует карантин. А это — отличное время для того, чтобы бросить курить

Вместе со своими коллегами Солья собрала данные из 12 исследований, касающихся влияния вредных привычек на здоровье человека. В общем числе ученым удалось изучить данные о 116 043 людях — о них было известно, курили ли они, употребляли ли алкоголь, какую диету соблюдали и насколько активным был образ их жизни. Среди более ста тысяч людей из выборки хронические заболевания имелись у 17 383 человек и, если верить данным исследований, большинство их них злоупотребляли алкоголем, курили и не занимались спортом. Самое удивительное, что практически всех их объединяло то, что они питались не здоровой пищей и страдали от лишнего веса.

В конечном итоге ученые объявили, что для уменьшения риска возникновения хронических заболеваний людям важно следить за своим питанием, чаще двигаться и избавиться от тяги к сигаретам и спиртному. Но самое главное правило, которое обезопасит вас от хронических болезней — это регулярное посещение врачей и строгое следование их рекомендациям.

Из-за чего после 40 лет развиваются хронические заболевания?

Хронические болезни могут развиться у человека после «самого расцвета сил»

09 апрель 2020 /
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