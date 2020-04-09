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Сколько человек в мире были бы заражены CoVID-19 если бы не карантин?

Не знаю как у вас, но некоторые мои знакомые по-прежнему отрицают всю серьезность ситуации с распространением CoVID-19. Более того, мне все больше начинает казаться, что люди решили устроить что-то наподобие массовых гуляний – погода же хорошая за окном, почему бы не выйти на улицу без маски и других средств индивидуальной защиты? При этом ответ на вопрос очевиден – если не соблюдать самоизоляцию и социальное дистанцирование, то количество зараженных новым коронавирусом будет расти с геометрической прогрессией. По состоянию на 7 апреля количество погибших от коронавируса SARS-CoV-2 во всем мире превысило 75 тысяч человек. Однако какими бы ужасными ни были эти цифры, все могло быть гораздо хуже. Так, согласно оценкам ученых, до конца апреля в США могут умереть до 240 000 человек. И это с учетом самоизоляции и карантинных мер. Но что было бы без них?


Худший сценарий развития пандемии CoVID-19

На самом деле – и мы уже об этом писали – ведущие эпидемиологи давно предупреждали, что миру не избежать новой пандемии опасного заболевания. Так, эпидемиолог Ларри Бриллиант, который помог побороть оспу, эболу и другие не менее опасные болезни, еще в 2006 году предсказывал по-настоящему катастрофические последствия пандемии нового вирусного заболевания. Более того, опасения эпидемиологов были столь серьезны, что чтобы обратить на угрозу внимание широкой общественности и правительств, в 2011 году при содействии ученых на экраны вышел фильм “Заражение”. Однако даже звездный состав не сумел привлечь внимания к проблеме. Подробнее о том, о чем этот фильм и почему его стоит посмотреть, читайте в нашем материале.

Но что было бы, если бы после обнаружения нового коронавируса правительства разных стран не предприняли решительных действий? Первую глобальную оценку воздействия коронавируса 26 марта представили ученые из Имперского колледжа Лондона. Согласно полученным результатам, в отсутствии карантина и самоизоляции, CoVID-19 заразились бы примерно 7 миллиардов человек только в 2020 году – а это почти 90% людей на Земле. Учитывая количество инфицированных, примерно 40 миллионов человек погибли бы. Причем важно понимать, что с этой ситуацией не справилась бы ни одна система здравоохранения в мире.

Сколько человек в мире были бы заражены CoVID-19 если бы не карантин?

Внимательно следите за состоянием своего здоровья. Недооценивать угрозу, к сожалению, нельзя

Единственное, что можно сделать, чтобы не допустить катастрофы – это реализовать стратегии, направленные на резкое сокращение быстрого роста новых случаев заражения. Это значит, что люди должны максимально сократить контакты и изменить привычный образ жизни. Однако, даже несмотря на столь “драконовские” меры, в каждой стране ситуация может развиваться по-разному, в зависимости от демографической ситуации и уровня доходов, пишут авторы исследования. Это значит, что в некоторых странах пандемия может развиваться по другой схеме и в некоторых странах потери могут быть ужасающими. При этом задержки с внедрением строгих мер (карантин, самоизоляция) могут поставить под угрозу миллионы жизней. Неужели вам по-прежнему не страшно?

Глобальная угроза

Проанализировав тяжесть заболевания и то, как люди взаимодействуют друг с другом, ученые предсказали дальнейшее развитие пандемии и ее влияние на 202 страны. Результаты исследования являются очередным свидетельством того, что необходимо предпринять все возможные усилия, чтобы замедлить распространение болезни и снизить смертность среди населения. Анализ показал, что внедрение социального дистанцирования для смягчения последствий вспышки, вдвое сократила число предполагаемых смертей.

Однако больницы по-прежнему будут переполнены пациентами. Именно это сейчас происходит в Нью-Йорке, Италии и Испании. Как пишет Science News, очень трудно делать точные предсказания, так как на данный момент нам слишком мало известно о новом коронавирусе. Однако согласно оценкам других специалистов, по мере распространения вируса он будет оказывать большое влияние на страны по всему миру и неизбежно приведет к гибели многих людей.

Сколько человек в мире были бы заражены CoVID-19 если бы не карантин?

Оставаясь дома вы спасаете жизни других людей. Не забывайте об этом

Давайте не будем забывать, что новый коронавирус – это не сезонный грипп, он намного, намного опаснее. Недавно главный редактор Hi-News.ru Ренат Гришин написал замечательную статью, посвященную отрицанию опасности пандемии и манипулированием статистикой – обязательно прочитайте ее и возьмите за привычку проверять информацию. Без преувеличения – сегодня от этого зависит не только ваша жизнь, но и жизни других людей. Будьте здоровы.

Сколько человек в мире были бы заражены CoVID-19 если бы не карантин?

Временные пункты помощи инфицированным коронавирусом в Центарльном парке, Нью-Йорк

09 апрель 2020 /
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