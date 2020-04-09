Сколько человек в мире были бы заражены CoVID-19 если бы не карантин?

Не знаю как у вас, но некоторые мои знакомые по-прежнему отрицают всю серьезность ситуации с распространением CoVID-19. Более того, мне все больше начинает казаться, что люди решили устроить что-то наподобие массовых гуляний – погода же хорошая за окном, почему бы не выйти на улицу без маски и других средств индивидуальной защиты? При этом ответ на вопрос очевиден – если не соблюдать самоизоляцию и социальное дистанцирование, то количество зараженных новым коронавирус ом будет расти с геометрической прогрессией. По состоянию на 7 апреля количество погибших от коронавирус а SARS-CoV-2 во всем мире превысило 75 тысяч человек. Однако какими бы ужасными ни были эти цифры, все могло быть гораздо хуже. Так, согласно оценкам ученых, до конца апреля в США могут умереть до 240 000 человек. И это с учетом самоизоляции и карантинных мер. Но что было бы без них?

Худший сценарий развития пандемии CoVID-19

На самом деле – и мы уже об этом писали – ведущие эпидемиологи давно предупреждали, что миру не избежать новой пандемии опасного заболевания. Так, эпидемиолог Ларри Бриллиант, который помог побороть оспу, эболу и другие не менее опасные болезни, еще в 2006 году предсказывал по-настоящему катастрофические последствия пандемии нового вирус ного заболевания. Более того, опасения эпидемиологов были столь серьезны, что чтобы обратить на угрозу внимание широкой общественности и правительств, в 2011 году при содействии ученых на экраны вышел фильм “Заражение”. Однако даже звездный состав не сумел привлечь внимания к проблеме. Подробнее о том, о чем этот фильм и почему его стоит посмотреть, читайте в нашем материале.

Но что было бы, если бы после обнаружения нового коронавирус а правительства разных стран не предприняли решительных действий? Первую глобальную оценку воздействия коронавирус а 26 марта представили ученые из Имперского колледжа Лондона. Согласно полученным результатам, в отсутствии карантина и самоизоляции, CoVID-19 заразились бы примерно 7 миллиардов человек только в 2020 году – а это почти 90% людей на Земле. Учитывая количество инфицированных, примерно 40 миллионов человек погибли бы. Причем важно понимать, что с этой ситуацией не справилась бы ни одна система здравоохранения в мире.

Единственное, что можно сделать, чтобы не допустить катастрофы – это реализовать стратегии, направленные на резкое сокращение быстрого роста новых случаев заражения. Это значит, что люди должны максимально сократить контакты и изменить привычный образ жизни. Однако, даже несмотря на столь “драконовские” меры, в каждой стране ситуация может развиваться по-разному, в зависимости от демографической ситуации и уровня доходов, пишут авторы исследования. Это значит, что в некоторых странах пандемия может развиваться по другой схеме и в некоторых странах потери могут быть ужасающими. При этом задержки с внедрением строгих мер (карантин, самоизоляция) могут поставить под угрозу миллионы жизней. Неужели вам по-прежнему не страшно?

Глобальная угроза

Проанализировав тяжесть заболевания и то, как люди взаимодействуют друг с другом, ученые предсказали дальнейшее развитие пандемии и ее влияние на 202 страны. Результаты исследования являются очередным свидетельством того, что необходимо предпринять все возможные усилия, чтобы замедлить распространение болезни и снизить смертность среди населения. Анализ показал, что внедрение социального дистанцирования для смягчения последствий вспышки, вдвое сократила число предполагаемых смертей.

Однако больницы по-прежнему будут переполнены пациентами. Именно это сейчас происходит в Нью-Йорке, Италии и Испании. Как пишет Science News, очень трудно делать точные предсказания, так как на данный момент нам слишком мало известно о новом коронавирус е. Однако согласно оценкам других специалистов, по мере распространения вирус а он будет оказывать большое влияние на страны по всему миру и неизбежно приведет к гибели многих людей.

Давайте не будем забывать, что новый коронавирус – это не сезонный грипп, он намного, намного опаснее. Недавно главный редактор Hi-News.ru Ренат Гришин написал замечательную статью, посвященную отрицанию опасности пандемии и манипулированием статистикой – обязательно прочитайте ее и возьмите за привычку проверять информацию. Без преувеличения – сегодня от этого зависит не только ваша жизнь, но и жизни других людей. Будьте здоровы.

Временные пункты помощи инфицированным коронавирус ом в Центарльном парке, Нью-Йорк